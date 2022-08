രാജു ശ്രീവാസ്തവയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു; ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലി സുഹൃത്തുക്കൾ

മുംബൈ∙ ജനപ്രിയ ഹാസ്യനടന്‍ രാജു ശ്രീവാസ്തവയുടെ (58) ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 10ന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വെന്റിലേറ്ററിൽ ഐസിയുവിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില ഇന്നലെ മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും വീണ്ടും ഗുരുതരമായി.



അതേസമയം, രാജു ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഇന്ന് ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലി. ശ്രീവാസ്തവയ്ക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചതായും ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നുവെന്നും ഹാസ്യനടന്‍ അഹ്‌സാൻ ഖുറേഷി അറിയിച്ചു.

ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ലാഫർ ചലഞ്ച്, കോമഡി സർക്കസ്, ദി കപിൽ ശർമ ഷോ, ശക്തിമാൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി കോമഡി ഷോകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു രാജു ശ്രീവാസ്തവ. മൈനേ പ്യാർ കിയ, തേസാബ്, ബാസിഗർ തുടങ്ങിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു. ‘ഇന്ത്യാസ് ലാഫ്റ്റർ ചാംപ്യൻ’ പരിപാടിയില്‍ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിരുന്നു.

