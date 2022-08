ലങ്കയിൽ ‘ചാരക്കണ്ണ്’, പാക്കിസ്ഥാനിൽ സ്വന്തം സേന; ഇന്ത്യയെ വളഞ്ഞാൽ ചൈന വിയർക്കും

ശ്രീലങ്കയിലെ ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖത്തേക്കു ചാരക്കപ്പലുമായി എത്തിയതിനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ സ്വന്തം സേനാംഗങ്ങളെ നിലയുറപ്പിക്കാനും ൈചന ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇരു നീക്കങ്ങളും അതീവ പ്രകോപനപരമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിലധികമായി കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തി വഴി ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേത്തു കടന്നുകയറി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന, പല വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ ഉന്നമിടാൻ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണു ശ്രീലങ്കയിലൂടെയും പാക്കിസ്ഥാനിലൂടെയും നടത്തുന്നതെന്ന് സുരക്ഷാ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തങ്ങളുടെ സേനാംഗങ്ങൾക്കു പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിലയുറപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് അവിടുത്തെ സർക്കാരിനോട് ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ ചൈന നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്കു സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണിതെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ഷിൻജിയാങ്ങിനെ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഗ്വാദർ തുറമുഖവുമായി റോഡ്, റെയിൽ മാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചൈന–പാക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ (സിപിഇസി) നിർമാണത്തിനടക്കം സുരക്ഷ നൽകാനാണു സേനാ സാന്നിധ്യം ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് നിക്ഷേപത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണു ഗ്വാദറിൽ തുറമുഖം വികസിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ സിപിഇസി സുരക്ഷയാണോ ചൈനയുടെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം? ശ്രീലങ്കയ്ക്കു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കും ചൈനീസ് ‘ചതി’ കാലുറപ്പിക്കുകയാണോ? ചൈനയുടെ പുതിയ നീക്കം ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? കടലിലും കരയിലും വല വിരിക്കുന്ന ചൈനീസ് തന്ത്രങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

∙ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ചൈനീസ് നീക്കം

സേനാ താവളങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷരീഫ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ, കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബാജ്‌വ എന്നിവരുമായി പാക്കിസ്ഥാനിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡർ നോങ് റോങ് അടുത്തിടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ പാക്കിസ്ഥാൻ സമ്മതം മൂളിയിട്ടില്ലെന്നാണു വിവരം. സാമ്പത്തിക, സേനാ തലങ്ങളിൽ ചൈനയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന രാജ്യമാണു പാക്കിസ്ഥാൻ. വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന പാക്കിസ്ഥാനു ചൈനയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം പൂർണമായി തള്ളിക്കളയുക എളുപ്പമല്ല. സേനാതലത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനു ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനു നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവർക്കു മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു ചൈന.

പക്ഷേ ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുക പാക്കിസ്ഥാന് എളുപ്പമല്ല. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സേന നിലയുറപ്പിക്കുന്നതിനെ രാജ്യാന്തര തലത്തിലും സ്വന്തം പൗരൻമാർക്കു മുന്നിലും ന്യായീകരിക്കുകയെന്നതും പാക്കിസ്ഥാന് എളുപ്പമല്ല. ഗ്വാദറിലെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ തങ്ങളുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കു നിലയുറപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ചൈന പാക്കിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ ചൈനീസ് സേന നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ അലോസരപ്പെടുത്തും. കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ അതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറ്റ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചൈനീസ് സേന പാക്കിസ്ഥാനിലും നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് സുരക്ഷാപരമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ ഭീഷണിയുയർത്തുന്നതാണ്.

∙ ശ്രീലങ്കയിലെ ചൈനീസ് നീക്കം

ശ്രീലങ്കയിലെ ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈനയുടെ ‘യുവാൻ വാങ്–5’ എന്ന ചാരകപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടതിനെ പ്രകോപന നീക്കമായാണ് ഇന്ത്യ കണ്ടത്. കപ്പൽ സമുദ്ര ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു ചൈനയുടെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ, കരയിലെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളിലെയും സിഗ്‍നലുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് കപ്പലിന്റെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇന്ത്യ സംശയിക്കുന്നു. അത്യാധുനിക റഡാറുകളടക്കമുള്ള കപ്പൽ ചാരപ്രവർത്തനത്തിനുള്ളതാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിഗമനം.

750 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള സിഗ്‌നലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ കൂടംകുളം, കൽപാക്കം ആണവനിലയങ്ങൾ, ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എന്നിവ ചാരക്കപ്പലിനു നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് കപ്പലിന്റെ സാന്നിധ്യം ഗുരുതര സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുയർത്തും. ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖം ൈചനയുടെ സ്ഥിരതാവളമാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു ചാരക്കപ്പൽ അവിടെ നങ്കൂരമിട്ടതെന്ന സംശയവും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. കടക്കെണിയിൽ വലയുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നൽകിയ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യുപകാരമായി ഹംബൻതോട്ട താവളമാക്കാനുള്ള അനുമതി വൈകാതെ ചൈന തേടിയേക്കും. അതിനു തടയിടാൻ നയതന്ത്ര, സേനാ തലങ്ങളിൽ ശ്രീലങ്കയുമായി അണിയറ ചർച്ചകൾ നടത്താനും ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ അയലത്തെ ഭീഷണി

പാക്കിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായും പ്രതിരോധ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ചൈന നടത്തുന്നുണ്ട്.

1) ബംഗ്ലദേശ് – ചൈനയുടെ അന്തർവാഹിനികൾക്കു നിലയുറപ്പിക്കാനുള്ള താവളം സജ്ജമാക്കി. ബംഗ്ലാദേശിന് 2 അന്തർവാഹിനികൾ നൽകിയതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരമായാണ് ചൈന അവിടെ താവളം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ചൈനയുടെ മുങ്ങിക്കപ്പലുകളിലൊന്ന്.

2) മ്യാൻമർ – തങ്ങളുടെ പഴയ അന്തർവാഹിനി അടുത്തിടെ ചൈന മ്യാൻമറിനു നൽകി. മ്യാൻമറുമായുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം ദൃഢമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത്.

∙ സമുദ്ര മേഖലയിലെ ചൈനീസ് നീക്കങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിലും സ്വാധീനം ശക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കം ചൈന നടത്തുന്നുണ്ട്.

1) ജിബൂട്ടി താവളം

കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ജിബൂട്ടിയിൽ ചൈന നാവിക താവളം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ ഏക സേനാ താവളമാണിത്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചൈനീസ് കപ്പലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണു താവളത്തിന്റെ ദൗത്യം. വിമാനവാഹിനി കപ്പലിനു നിലയുറപ്പിക്കാൻ പാകത്തിൽ താവളം ചൈന വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. യുഎസ്, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, ഇറ്റലി എന്നിവയ്ക്കും ജിബൂട്ടിയിൽ തുറമുഖ താവളങ്ങളുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയും താവളം നിർമിക്കുന്നു.

ചൈനയിലെ വുഹാനിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: Photo by NOEL CELIS / AFP

2) കംബോഡിയയിലെ രഹസ്യ താവളം?

തീരരാജ്യമായ കംബോഡിയയിലെ നാവിക താവളം ഉപയോഗിക്കാൻ ചൈനീസ് സേന രഹസ്യ കരാറുണ്ടാക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ 2019ൽ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കംബോഡിയയിൽ വ്യോമതാവളവും ചൈന നിർമിക്കുന്നതായി സൂചനകളുണ്ട്. ഇന്തോ– പസിഫിക് സമുദ്ര മേഖലയിലെ വ്യാപാര ഇടനാഴിയായ മലാക്ക കടലിടുക്കിൽ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കമാണു കംബോഡിയയുടെ സഹായത്തോടെ ചൈന നടത്തുന്നത്.

3) ദ്വീപിലെ പോർമുഖം

ചൈനയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത്, ദക്ഷിണ ചൈന കടലിലുള്ള ഹൈനാൻ ദ്വീപിൽ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകൾക്കു നിലയുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാവികതാവളം നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അതിവേഗം വിന്യസിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണിത്.

4) പാക്ക് പിന്തുണ

പാക്കിസ്ഥാനിലെ തീരപ്രദേശമായ ഗ്വാദറിൽ ചൈനീസ് സഹകരണത്തോടെ നിർമിച്ച തുറമുഖം ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് അതീവ നിർണായകമാണ്. വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ഷിൻജിയാങ്ങിനെ ഗ്വാദർ തുറമുഖവുമായി റോഡ്, റെയിൽ മാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചൈന–പാക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ (സിപിഇസി) നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ, മലാക്ക കടലിടുക്ക് ഒഴിവാക്കി ഗൾഫ്, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നിവയുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ചൈനയ്ക്ക് ഒരുപരിധി വരെ സാധിക്കും. ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ധനം ഗ്വാദറിലെത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കരമാർഗം ചൈനയിലെത്താൻ വഴിയൊരുങ്ങും. ആഫ്രിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കും ഗ്വാദറിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ചരക്കു കപ്പലുകൾക്കു പുറമെ ചൈനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കും നിലയുറപ്പിക്കാൻ ഗ്വാദർ തുറമുഖം ഭാവിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ തുറന്നുകൊടുക്കുമോ എന്നതു കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യം. ഈജിപ്ത്, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പുർ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൈനീസ് നിക്ഷേപമുള്ള തുറമുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും സേനാ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് അധികാരമില്ല.

5) കോകോ ദ്വീപിലെ നീക്കങ്ങൾ

ആൻഡമാന്റെ വടക്ക് മ്യാൻമറിലെ കോകോ ദ്വീപിലുള്ള വ്യോമതാവളത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനു പിന്നിൽ ചൈനയാണെന്നു സംശയിക്കുന്നു. സമുദ്രമേഖലയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ‘സിഗ്‌നൽസ് ഇന്റിലിജൻസ്’ സംവിധാനവും കോകോയിൽ ചൈന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സൂചനയുണ്ട്.

6) പോരിനു വ്യാപാര കപ്പലുകളും

നാവികക്കരുത്തിലുള്ള കുറവ് നികത്താൻ ചൈന മറ്റൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് – വ്യാപാര കപ്പലുകളെയും ആവശ്യമെങ്കിൽ പോരിനിറക്കുക. ചൈനീസ് സേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കു സഹായം നൽകാൻ പാകത്തിലാണു വ്യാപാര കപ്പലുകളും നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കൊപ്പമുള്ള ഏതാനും അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളിൽ വ്യാപാര കപ്പലുകളെയും ചൈനീസ് സേന പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. യുദ്ധവേളയിൽ സിവിലിയൻ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ 2016 സെപ്റ്റംബറിൽ പാസാക്കിയ നിയമവും ചൈനീസ് സേനയ്ക്ക് അധികാരം നൽകുന്നു. ലോ ഒാഫ് ദ് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഒാഫ് ചൈന ഒാൺ നാഷനൽ ഡിഫൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നാണു നിയമത്തിന്റെ പേര്.

7) സമുദ്രത്തിനടിയിലെ രഹസ്യ നീക്കം

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഗവേഷണം നടത്താനെന്ന പേരിൽ ചൈനയുടെ 2 സർവേ കപ്പലുകൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾ മലാക്കയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. സേനയുടെ അന്തർവാഹിനികൾക്കു സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള രഹസ്യ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇതെന്നു സംശയിക്കുന്നു.

∙ ചൈനയെ നേരിടാൻ ക്വാഡ്

ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കാൻ ചൈനയ്ക്കു സാധിക്കുമോ? ഇല്ല എന്നാണു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിലെ ഉത്തരം. ചൈനയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമെ യുഎസ്, ഒാസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ നാവികസേനകളും ഇന്തോ– പസിഫിക് സമുദ്ര മേഖലകളിൽ സർവ സജ്ജമാണ്. സമുദ്ര മേഖല യുദ്ധക്കളമാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ, ചൈനയ്ക്കെതിരെ അണിനിരക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത കരുത്ത് വളരെ വലുതായിരിക്കും. സമുദ്രസുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ട് 4 രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നുള്ള ‘ക്വാഡ്’ കൂട്ടായ്മ (ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ്) നിലവിലുണ്ട്. ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രകോപന നീക്കങ്ങളെ ഒരേസമയം പല ദിശകളിൽ നിന്നു നേരിടാൻ ക്വാഡ് സംഘത്തിനു കഴിയും.

