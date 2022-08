തിരുവനന്തപുരത്ത് ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച അച്ഛനും മകനും കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ കിളിമാനൂർ– ആറ്റിങ്ങൽ റോഡിൽ കല്ലിങ്കൽ നഗരൂരിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികരായ അച്ഛനും മകനും മരിച്ചു. നഗരൂർ മുണ്ടയിൽകോണം കരിക്കകത്തിൽ വീട്ടിൽ സുനിൽകുമാർ (പ്രദീപ്, 45), മകൻ ശ്രീദേവ് (5) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മൂത്തമകൻ ശ്രീഹരിയെ (15) ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പ്രദീപും ശ്രീദേവും സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച 8.30നു നഗരൂരിൽനിന്നും വീട്ടിലേക്കു പോകുമ്പോഴാണ് അപകടം. കിളിമാനൂരിൽനിന്നും നഗരൂർ ഭാഗത്തേയക്കു വന്ന കാർ, ബൈക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ബൈക്കുമായി വഴിയിലൂടെ കുറച്ചുദൂരം മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയശേഷമാണ് കാർ നിന്നത്.

അമിതവേഗതയിൽ തെറ്റായ ദിശയിലാണ് കാർ എത്തിയതെന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മടവൂർ സ്വദേശികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവർ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. പ്രദീപിന്റെ ഭാര്യ: കൽപന.

English Summary: Father and son died in bike accident at nagaroor