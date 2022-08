തിരുവനന്തപുരം∙ സർക്കാരുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന സൂചന നൽകി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് സർവകലാശാലകളിൽ നിയമനം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഗവർണർ കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചേക്കും റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, റിട്ട.ചീഫ് സെക്രട്ടറി, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന കമ്മിഷനെ നിയമിക്കാനാണ് ആലോചന. ഗവർണർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായി അറിയുന്നു. 24ന് ഡൽഹിയിൽനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയശേഷം ഗവർണർ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കും.

കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് യോഗം തനിക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ വിവരങ്ങൾ തേടി. രാജ് ഭവൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൈമാറി. സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. വി.പി.മഹാദേവന്‍ പിള്ളയ്ക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. ഇദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്യാൻ നിയമന അധികാരിയായ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിലാണ് വിസിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്.

പ്രമേയം പാസാക്കിയ സെനറ്റിന്റെ നടപടിയിൽ ഗവർണർ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. ചർച്ച ചെയ്തു പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രമേയത്തിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ചതിലാണ് അതൃപ്തി. വിസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സെര്‍ച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞതിനാലാണ് ചാൻസലറുടെയും യുജിസിയുടെയും പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയുടെ പേര് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു.

സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി 3 മാസമായതിനാൽ സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയുടെ പേര് നിർദേശിക്കുന്നത് നീട്ടികൊണ്ടുപോയാൽ അതു കാലഹരണപ്പെടും. സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്താലേ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി പൂർണമാകൂ. സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ബിൽ വരുന്ന സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ബില്‍ പാസായശേഷം സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം. അതിനാൽ സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അജൻഡ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

