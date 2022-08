പുത്തൻ കാർ മോഹിക്കേണ്ട; അടിമുടി വിനയം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പണം: 10 കൽപനയുമായി തേജസ്വി

പട്ന ∙ ബിഹാറിൽ വീണ്ടും ‘ജംഗിൾ രാജ്’ എന്ന ബിജെപി മുറവിളി മറികടന്നു പ്രതിഛായ മിനുക്കാൻ ആർജെഡി മന്ത്രിമാർക്ക് പത്തു കൽപനകളുമായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ്. ആർജെഡിയുടെ നിയമമന്ത്രി കാർത്തികേയ് സിങ്ങിനെതിരായ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ കേസിലെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് വിവാദം കത്തിനിൽക്കെയാണു പാർട്ടി മന്ത്രിമാരെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ തേജസ്വിയുടെ പുറപ്പാട്.



മന്ത്രിയുടെ പുതുമോടി കൂട്ടാൻ പുത്തൻ കാറുകൾ മോഹിക്കേണ്ടെന്നു തേജസ്വി വിലക്കി. സന്ദർശകർക്കു കാൽ തൊട്ടു വണങ്ങാൻ നിന്നു കൊടുക്കേണ്ടെന്നാണു മറ്റൊരു കൽപന. അഭിവാദ്യങ്ങൾക്കു കൈകൂപ്പി നമസ്തേ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും. പൂച്ചെണ്ടുകൾക്കു പകരം പുസ്തകമോ പേനയോ സമ്മാനമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. പെരുമാറ്റത്തിൽ അടിമുടി വിനയം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പണം. ജനസേവനത്തിനു ജാതി മത പരിഗണന പാടില്ല. ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നതിനാകണം മുൻഗണന.

മുൻപു നിതീഷിനു കീഴിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ പക്വത കുറവെന്ന ആക്ഷേപമുയർന്നതു മനസ്സിൽ വച്ചാണു തേജസ്വി ഇക്കുറി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ആദ്യം മന്ത്രിമാരെ നിലയ്ക്കു നിർത്തിയാൽ അണികളും പാഠമുൾക്കൊള്ളുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി.

English Summary: Greet Everyone With Namaste; Tejashwi Yadav To Party Ministers