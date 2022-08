പല സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെയും മറിച്ചിടാൻ ബിജെപി ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പേരാണ് ‘ഓപറേഷൻ കമല’. 2008 ൽ ബിജെപിക്കായി ഈ ‘ഓപറേഷൻ’ ആദ്യമായി നടത്തിയത് കർണാടകയിലാണെന്ന വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അധികമാർക്കും അറിയാതെ പോയ കാര്യം, ആരായിരുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് എന്നതായിരുന്നു. അന്നത്തെ കർണാടക ബിജെപിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ബി.എസ്. യെഡിയൂപ്പയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മിക്കവരും നൽകുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹമല്ല, മറിച്ച് മധ്യ കർണാടകയിലെയും ആന്ധ്രയിലേയും ഇരുമ്പയിര് ഖനനത്തിലൂടെ വൻ സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയ ‘ബെല്ലാരി സഹോദരങ്ങൾ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരിലെ മൂത്ത സഹോദരനും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ഗാലി ജനാർ‍ദ്ദന റെഡ്ഡിയാണ് ‘ഓപറേഷൻ കമല’യുടെ യഥാർഥ സ്രഷ്ടാവെന്നാണ് പിന്നീടു പുറത്തുവന്ന വിവരം. എന്തായാലും റെഡ്ഡിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് തന്റെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇന്നും കാര്യമായ പോറലില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടി എന്നതിൽ സംശയമില്ല. രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഖനന അഴിമതികളിലൊന്നിന്റെ പേരിൽ കുറച്ചുകാലം ജയിലിൽ കിടന്നെങ്കിലും റെഡ്ഡിമാർ ഇന്നും ശക്തരായിത്തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ബെല്ലാരി റിസർവ് വനമേഖലയിലെ തന്റെ ഖനന മേഖലകൾ തുറന്നു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് റെഡ്ഢി സഹോദരന്മാരിപ്പോൾ. ‘പവർ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ’ മറ്റൊരു പേരായ റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങൾ ആഡംബരജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ബിജെപിയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ളത്? കർണാടകയിലെയും ആന്ധ്രയിലെയും അനധികൃത ഇരുമ്പയിരു കടത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവർക്കു നേരിടേണ്ടി വന്ന നിയമനടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ജഡ്ജിക്കു വരെ കോടികൾ കോഴ വാഗ്ദാനം നടത്തിയതിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ജനാർ‍ദ്ദന റെഡ്ഡിക്ക്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും തന്റെ അത്യാഡംബര സൗധത്തിൽ സുഖജീവിതത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. അഴിമതിയും തട്ടിപ്പും ആഡംബരവും സിനിമയും ഗ്ലാമറും രാഷ്ട്രീയവുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക്...

∙ കടുപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

എല്ലാ നിയമങ്ങളും പച്ചയ്ക്കു ലംഘിച്ചു കൊണ്ടാണ് കർണാടകത്തിലെ ബെല്ലാരിയിലും ആന്ധ്രയിലെ അനന്തപ്പുരിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ബെല്ലാരി റിസർവ് വന മേഖലയിൽ റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ മറവിൽ ഖനനം നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി 2010 ൽ സുപ്രീം കോടതി ആ ഖനനം നിർത്തി വയ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആന്ധ്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെഡ്ഡി ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ആ പദവിയിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. റോസയ്യ റെഡ്ഡിമാർക്കെതിരെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതാണ് ഇതിലൊന്ന്. ബെല്ലാരി വനമേഖലയിൽ നിന്ന് റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങൾ 1.95 ലക്ഷം ടൺ ഇരുമ്പയിര് അനധികൃതമായി ഖനനം ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു ഇത്.

ജനാർ‍ദ്ദന റെഡ്ഡി. ചിത്രം: facebook/galijanardhanareddy

റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി കൂടിയതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ ലോകായുക്ത അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2011–ൽ കർണാടക ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് സന്തോഷ് ഹെഗ്ഡെ ബെല്ലാരി മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന അനധികൃത ഖനനത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. റെഡ്ഡി മാത്രമല്ല, യെഡിയൂരപ്പയും റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തു വന്നു. (തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിപദം രാജിവച്ച യെഡിയൂരപ്പ പിന്നീട് സ്വന്തം പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും നാളുകൾക്ക് ശേഷം ബിജെപിയിൽ മടങ്ങിയെത്തി). ലോകായുക്ത റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നാലെ ആദായ നികുതി വകുപ്പും സിബിഐയുമൊക്കെ കടന്നുവന്നു. റെ‍ഡ്ഡി അറസ്റ്റിലായി. 2008 മുതൽ 2011 വരെ യെഡിയൂരപ്പ മന്ത്രിസഭയിൽ ടൂറിസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസന മന്ത്രി ആയിരുന്ന റെഡ്ഡിയെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേസെടുത്തു.

ജസ്റ്റിസ് സന്തോഷ് ഹെഗ്ഡെ. ചിത്രം: AFP PHOTO/ STR

സർക്കാരിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ വലിയെരു പങ്ക് റെഡ്ഡിമാരുടെ പേ–റോളിലായിരുന്നു എന്ന ആരോപണം ആ സമയത്ത് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. യാതൊരു വിധ കണക്കോ അതിർത്തികളോ പരിഗണിക്കാതെയുള്ള ഖനനമായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് എന്നു വ്യക്തമായതോടെ റെഡ്ഡിയുടെ കൂട്ടാളികളും മുതിർന്ന ഐഎഎസ്–ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടക്കം നിരവധി പേർ അറസ്റ്റിലായി. ഒടുവിൽ 2015–ലാണ് ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡിക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത്. ബെല്ലാരിയിലും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ആന്ധ്രയിലെ അനന്ത്പുർ ജില്ലയിലും കടപ്പയിലും പ്രവേശിക്കരുതെന്ന വിലക്ക് സുപ്രീം കോടതി നീക്കിയതാകട്ടെ 2021 ലും.

∙ കർണാടകയിലെ മന്ത്രി, ആന്ധ്രയിലെ കച്ചവടക്കാരൻ

കർണാടക മാത്രമല്ല, ആന്ധ്രയും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു റെഡ്ഡിമാരുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം. ആന്ധ്രയിലെ ചിറ്റൂർ സ്വദേശികളാണ് ശരിക്കും റെ‍ഡ്ഡിമാരെന്നും പിന്നീട് കർണാടക–ആന്ധ്ര അതിർത്തിയിലെ ബെല്ലാരിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയായിരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി പടർന്നുകിടക്കുന്ന ബെല്ലാരി റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിലെ ഇരുമ്പയിരാണ് റെഡ്ഡ‍ിമാർക്കു ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നത്. കർണാടകയിൽ മന്ത്രിയും ആന്ധ്രയിൽ വ്യവസായിയും എന്നതായിരുന്നു ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡിയുടെ പ്രതാപകാലത്തെ സ്ഥിതി.

ജനാർ‍ദ്ദന റെഡ്ഡി. ചിത്രം: facebook/galijanardhanareddy

വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെ‍ഡ്ഡി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് റെഡ‍്ഡി സഹോദരങ്ങൾ ആന്ധ്രയിലെ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വിപുലപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് അനന്തപ്പുർ മേഖലയിൽ ഖനനം നടത്താൻ 2017 വരെ റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങൾ അനുമതി നേടിയതും. വിവിധ പേരുകളിൽ തങ്ങളുടെ തന്നെ അഞ്ച് കമ്പനികൾക്ക് കൂടി റെ‍‍‍ഡ്ഡി സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഖനനം നടത്താൻ അനുമതി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെയാണ് 2007 ൽ കടപ്പ ജില്ലയിൽ 20,000 കോടി രൂപ മുടക്കിയുള്ള ബ്രാഹ്മനി സ്റ്റീൽസ് എന്ന പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനായി ഏക്കറിന് 18,500 രൂപ നിരക്കിൽ‌ 10,607 ഏക്കർ ഭൂമി വിട്ടുനൽകിയതും. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതിനിടെ വൈഎസ്ആർ മരിച്ചു. 2011 ൽ റെഡ്ഡി ജയിലിലുമായി. അനധികൃത ഖനനം വിവാദമായതോടെ എല്ലാം വൈഎസ്ആറിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ് കൈകഴുകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ആന്ധ്ര ഭരിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ കിരൺ കുമാർ റെഡ്ഡി സർക്കാർ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്ത കരാർ റദ്ദാക്കി.

∙ കടൽ കടന്ന് ഇരുമ്പയിര്

എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ ഇരുമ്പയിരാണ് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ കടൽ കടന്നത്. ചെറിയ സ്ഥലത്താണ് ഖനനം നടത്താൻ അനുമതി ഉള്ളതെങ്കിലും അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി മേഖലകൾ അനധികൃതമായി ഖനനം നടത്തിയെന്ന വിവരം പിന്നീട് പുറത്തു വന്നു. ബെല്ലാരിയിൽ നിന്നടക്കം യാതൊരു കണക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളുമില്ലാതെ ഖനനം നടത്തിയെടുക്കുന്ന ഇരുമ്പയിര് വനത്തിലെ വഴികളിലൂടെ ആന്ധ്രയിലെത്തിക്കും. അവിടെ നിന്ന് ഇരുമ്പയിര് ചൈനയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും. കണക്കിൽ ചെറിയ അളവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും കയറിപ്പോയത് അതിന്റെ പല മടങ്ങായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കയറ്റിവിടുന്ന അയിരിന്റെ പ്രതിഫലമായ തുക വെളുപ്പിക്കാനും മാർഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോഴാണ് കടപ്പയിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ മറവിൽ അനന്തപ്പുരിൽ നടന്ന ഖനനവും. പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനെന്ന പേരിൽ‌ ഖനനം നടത്തിയ ഇരുമ്പയിരെല്ലാം ചൈനയിലെത്തുകയും ചെയ്തു.

ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി

∙ ആദ്യം വൈഎസ്ആറിന്റെ തണലിൽ, പിന്നെ ജഗനും

വൈഎസ്ആറിന്റെ മകനും ഇപ്പോഴത്തെ ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് ഇടഞ്ഞ് വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത വൈ.എസ്. ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭീഷണിയും ഈ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ബ്രാഹ്മനി സ്റ്റീൽസിൽ ജഗനും കുടുംബത്തിനുമുള്ള ഓഹരി പങ്കാളിത്തമാണ് പിന്നീടുള്ള പല അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസുകളിലേക്കും അനധികൃത ഖനന കേസുകളിലേക്കും ജയിലിലേക്കുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ഈ സിബിഐ കേസുകളിൽ നിന്ന് ജഗൻ മോചിതനായിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പല നിർണായക വിഷയങ്ങളിലും ജഗൻ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനു പിന്നിൽ ഈ കേസുകളാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നുമുണ്ട്. ബെല്ലാരി സഹോദരങ്ങളുടെ അനധികൃത ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി വിവരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ആന്ധ്ര ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിസിൽബ്ലോവറായ കല്ലോൾ ബിശ്വാസിനെ 2019ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ധിത വിരമിക്കലിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. മുൻകാല നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു ഈ നടപടി. ജഗൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത് മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലായിരുന്നു ഇത്.

∙ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ മകൻ, ചിട്ടിക്കാരൻ...

ഒരു പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ മകനായി ജനിച്ച ബെല്ലാരി സഹോദരങ്ങളിലെ ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി 21–ാം വയസിൽ ചിട്ടിക്കമ്പനി നടത്തിയാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇത് അടച്ചുപൂട്ടി. എല്ലാവർക്കും നിക്ഷേപം മടക്കി നൽകിയെന്നും അതല്ല, 200 കോടി രൂപയോളം നിക്ഷേപകർക്ക് മടക്കി നൽകാനുള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് പൂട്ടിയതെന്നും കഥയുണ്ട്. പിന്നീടാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ ഒബുലാപുരം മൈനിങ് കമ്പനി ബെല്ലാരി സഹോദരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അന്ന് ഇരുമ്പയിര് ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈ കമ്പനി പാട്ടത്തിന് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും അയിരിന് ആവശ്യക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ ഏറ്റെടുക്കൽ നഷ്ടക്കച്ചവടമാകും എന്നായിരുന്നു മിക്കവരും കരുതിയത്. എന്നാൽ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് വൻതോതിൽ ഇരുമ്പയിര് ആവശ്യമായി വന്നതോടെ റെ‍ഡ‍്ഡിമാരുടെ തലവര മാറുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനാർദന റെഡ‍്ഡി, 2004 ൽ അവിഭക്ത ആന്ധ്രയിലെ അനന്ത്പുർ ‌ജില്ലയിലുള്ള ഖനികളിൽ ഇരുമ്പയിര് ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് നേടിയെടുത്തു. വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെഡ്ഡി ആയിരുന്നു തുണ.

∙ യെഡിയൂരപ്പയുടെ വലംകൈ, ഒപ്പം ഓപറേഷൻ കമലയും

2011 മുതല്‍ 2015 വരെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന് റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങൾക്ക് വലിയ കുറവൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. 2006 ൽ തന്നെ ബിജെപി–ജെഡി(എസ്) മന്ത്രിസഭയിൽ തങ്ങളുടെ വലംകൈയായ ബി. ശ്രീരാമുലുവിനെയു സഹോദരൻ കരുണാകര റെഡ്ഡിയേയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി തന്റെ സ്വാധീനം പരസ്യമാക്കിയത്. ജയിൽ ശിക്ഷയും ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ബെല്ലാരി മേഖലയിലെ സീറ്റുകൾ വിജയിക്കാൻ യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കും കൂട്ടർക്കും റെഡ‍്ഡിമാരുടെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഖനനം വഴി ലഭിച്ച കോടികൾ എംഎൽസി പദത്തിലേക്കും റെഡ്ഡിക്ക് വഴി തുറന്നു.

2018–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റ് രണ്ട് സഹോദരങ്ങളായ സോമശേഖര റെഡ്ഡിക്കും കരുണാകര റെഡ്ഡിക്കും ഇതിനു പുറമെ ശ്രീരാമുലു, മറ്റ് നാല് അനുയായികൾ എന്നിവർക്ക് സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനായി. ഇവരുടെ ജയം മാത്രമല്ല, ബെല്ലാരി മേഖലയിൽ ബിജെപിക്ക് മികച്ച വിജയം നേടിക്കൊടുക്കാനും ഇവർക്കായി. രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും യെഡിയൂരപ്പ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശ്രീരാമുലു സംസ്ഥാന ഗതാഗത മന്ത്രിയാണ്. ബെല്ലാരിയിൽ 27.5 ഏക്കർ ഭൂമി കയ്യേറിയ കുറ്റത്തിന് റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വസ്തനെ ലോകായുക്ത പോലീസ് പ്രതി ചേർത്തത് ഈയിടെയാണ്.

∙ ബിജെപി പാളയത്തിലേക്ക്

1999 ൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബെല്ലാരിയിൽ മത്സരിക്കാൻ അന്തരിച്ച മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് സുഷമ സ്വരാജ് എത്തിയതോടെയാണ് റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്നത്. സുഷമ സ്വരാജിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നതെങ്കിലും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. കേസുകളും കാര്യങ്ങളും വന്നതോടെ ബിജെപിയും റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 2008 ൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ റെഡ്ഡി സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പയ്ക്ക് ആളും അർഥവും നൽകി കൂടെ നിന്നത്. പകരമായി യെഡിയൂരപ്പ മന്ത്രിസഭയിൽ ജി. ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി ടൂറിസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്തു തന്നെയായിരുന്നു വിവാദമായ ഖനന അഴിമതികളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങിയതും.

∙ അതിർത്തികളില്ലാത്ത ഖനനം, കടത്താൻ വനത്തിലെ വഴികൾ

2010–ലാണ് ബെല്ലാരി മേഖലയിലെ ഖനനം സുപ്രീം കോടതി നിരോധിക്കുന്നത്. അന്നു മുതൽ അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഇരുമ്പയിര് വിറ്റഴിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഈയടുത്ത് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കർണാടകയിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന ഇരുമ്പയിര് വിറ്റഴിക്കുകയുണ്ടായി. ആന്ധ്രയിൽ അത്രയധികം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. കുപ്രസിദ്ധമായ ബെല്ലാരി ഖനന അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രധാനമായവ ഇതാണ്: അനുമതി നൽകുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഖനനം ചെയ്യുന്നതെന്നത് ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, വനഭൂമി അവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളാനായി ഉപയോഗിച്ചു, ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള മേഖലകൾ കയ്യടക്കാൻ സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ പോലും മാറ്റി വരച്ചു, 12 മുതൽ 17 വർഷം വരെ ഖനനം നടത്താനുള്ള കാലാവധി അനധികൃതമായി നീട്ടി, ഖനനത്തിന് വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ഇല്ല, വനത്തിലൂടെ അനധികൃത റോഡുകൾ നിർമിച്ച് ഇരുമ്പയിര് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി, കണക്കിലുള്ളതിലും വളരെ ഇരട്ടി ഇരുമ്പയിര് ഖനനം ചെയ്ത് കടത്തി.

ജനാർ‍ദ്ദന റെഡ്ഡി. ചിത്രം: facebook/galijanardhanareddy

ഖനനത്തിനായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ മാറ്റിമറിച്ച് അനധികൃതമായി ചേർന്നു ഖനനം നടത്തി എന്നാണ് സിബിഐയുടെ പ്രധാന കേസ്. തുടർന്ന് ഈ അതിർത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് കർണാടകവും ആന്ധ്രയും തമ്മിൽ തർക്കവും ഉടലെടുത്തു. ഇക്കാര്യം പരിഹരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ സർക്കാരുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. അനധികൃത ഖനനം നടത്താനായി അതിർത്തി രേഖകൾ നശിപ്പിച്ചത് സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ഖനനം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കമ്പനിക്കുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്നും സുപ്രീം കോടതി മുമ്പാകെ സർക്കാരുകൾ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആന്ധ്രയും കർണാടകയും ഈ അതിർത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് സർവെയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ തർക്കം തീർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങൾ ഖനനം തുടങ്ങാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും അനുവാദം നൽകണമെന്നും ഒബുലാപുരം മൈനിങ് കമ്പനി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് ആന്ധ്രാ സർക്കാരും അറിയിച്ചു. ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയും എതിർപ്പില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോട ഇനി സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം മാത്രം വന്നാൽ മതിയാവും, ഇവിടെ റെ‍‍ഡ്ഡിമാർ വീണ്ടും ഖനനം തുടങ്ങുമോ എന്നറിയാൻ.

∙ ‘ജഡ്ജിക്ക് കോഴ’ മുതൽ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് വരെ

അനധികൃത ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഹൈദരാബാദിൽ വിചാരണക്കോടതിയുടെ മുൻപാകെയാണ്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിൽ വിചാരണ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല റെഡ്ഡിക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ. 600 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ 2018 ൽ റെഡ്ഡി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. 2012 ൽ ഖനന കേസിൽ‌ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു ജഡ്ജി വഴി തനിക്ക് 40 കോടി രൂപയാണ് റെഡ്ഡ‍ിമാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്ന് കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്ന സിബിഐ സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി ബെല്ലാരിയടക്കം മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന ഉപാധിയോടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി 2015 ൽ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. തന്റെ കേസിൽ‌ സിബിഐ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായെന്നും അതുകൊണ്ട് ബെല്ലാരിയിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്നും റെഡ്ഡി 2021 ൽ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇത് പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് സിബിഐ സുപ്രീം കോടതിയിൽ റെ‍‍ഡ്ഡിയുടെ പഴയകാല ചെയ്തികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ജഡ്ജിക്ക് കോഴ നൽകിയതായ സംഭവവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ബെല്ലാരിയിൽ താമസിക്കുന്ന കേസിലെ കക്ഷികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനുമൊക്കെ ഭീഷണിയാകുമെന്നും സിബിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ജനാർ‍ദ്ദന റെഡ്ഡി. ചിത്രം: facebook/galijanardhanareddy

ഏതു വിധേനയും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ കൂടിയാണ് ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി ഇപ്പോൾ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മയ്ക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ റെഡ്ഡി മനസു തുറന്നിരുന്നു. അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ 150 സീറ്റിൽ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് താൻ പരിശ്രമിക്കും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. എന്നാൽ എല്ലാം പാർട്ടി കേന്ദ്രനേതൃത്വമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു ബൊമ്മയുടെ വാക്കുകൾ. വിവാദമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എല്ലാക്കാലത്തും വാർത്തകളിൽ‌ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനും ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ബൊമ്മയുമായി വേദി പങ്കിട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം റെഡ‍്ഡി നടത്തിയ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. തനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ടെന്നും താൻ വിചാരിച്ചാൽ തനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നുമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ‘എനിക്കിനി മന്ത്രിയോ എംഎൽഎയോ ആകണ്ട, മറിച്ച് ഇവനെ (സഹോദരനും എംഎൽഎയുമായ) മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാനത് നടത്തിയിരിക്കും’ എന്നായിരുന്നു പ്രസ്താവന.

ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡിയുടെ മകളുടെ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽനിന്ന്. ചിത്രം: AFP

∙ 500 കോടിക്ക് മകളുടെ വിവാഹ മാമാങ്കം, മകന് സിനിമ

രാജ്യം നോട്ടുനിരോധനത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു റെ‍ഡ്ഡിയുടെ ഏക മകൾ ബ്രാഹ്മനിയുടെ വിവാഹം രാജ്യം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. എൽസിഡി സ്ക്രീൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തും വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹംപിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മാതൃകയിലുള്ള വിവാഹ വേദിയുെമാക്കെ അന്ന് വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചതാണ്. 500 കോടിയോളം രൂപ ഈ വിവാഹത്തിനായി മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. റെ‍‍ഡ്ഡിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പിന്നാലെ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ് ഉണ്ടായെങ്കിലും കാര്യമായൊന്നും പുറത്തുവന്നില്ല. 2011 ൽ സിബിഐ ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ റെ‍യ്ഡ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഖനന രാജാവിന്റെ ആഡംബര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. രുക്മിണി എന്നു പേരുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററും വീടിനുള്ളിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂളും ഹോം തിയേറ്ററും മസാജ് പാർലറുമൊക്കെ അന്നത്തെ അദ്ഭുതങ്ങളായി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു.

ബെല്ലാരിയിലെ തിയേറ്ററിൽ‌ തന്റെ ‘റോക്കി’ എന്ന നായയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം ‘777 ചാർലി’ എന്ന സിനിമ കാണുന്ന റെ‍ഡ്ഡിയുടെ ചിത്രം ഈയടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ‘ചെറുപ്പകാലം മുതൽ എനിക്ക് വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഒപ്പം പശുക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു, അവയ്ക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു, എനിക്ക് പൂച്ചകളെയും പക്ഷികളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും ഇഷ്ടമാണ്’, എന്ന് സിനിമയ്ക്കു ശേഷം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ച ജനാർദ്ദന റെ‍‍ഡ്ഡി ഇത്രകൂടി പറഞ്ഞു: ‘ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഞാനൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ വളർത്തി. ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ അതിനൊപ്പം സമയം ചെലവിട്ടു, അവന് ഞാൻ റോക്കി എന്നു പേരിട്ടു’. ചാർലി എന്ന നായ് ഏകാന്തനായ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ‌ കൂട്ടാകുന്നതും അയാളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരർഥമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ സിനിമയാണ് 777 ചാർലി. ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡിയുടെ മകൻ കിരീതി റെഡ‍്ഡ‍ി തെലുങ്ക്, കന്നഡ സിനിമ താരം കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കിരീതിയുടെ ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറക്കിയത് ‘ബാഹുബലി’ സംവിധായകൻ എസ്എസ് രാജമൗലിയാണ്.

English Summary: The Rise, Fall and Rise of Bellary's Illegal Mining King G. Janardhana Reddy