സംഘർഷ സാധ്യത: വിഴിഞ്ഞത്ത് മദ്യശാലകൾ 2 ദിവസം അടച്ചിടാൻ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ വിഴിഞ്ഞത്ത് മദ്യശാലകൾ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ ഉത്തരവ്. സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് 21, 22 തീയതികളിൽ കലക്ടര്‍ ജെറോമിക് ജോര്‍ജ് ഉത്തരവിട്ടത്. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെ സർക്കാർ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ഉന്നയിച്ച അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളില്‍ അടിയന്തര പരിഹാരം ഉറപ്പു നൽകിയും രണ്ടു പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനമാകാതെയുമാണ് മന്ത്രിമാരായ വി. അബ്ദുറഹിമാനും ആന്റണി രാജുവും സമരസമിതി നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ച അവസാനിച്ചത്. പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകാത്തതുകൊണ്ട് സമരം തുടരാനാണ് തീരുമാനം.

7 ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുള്ള സമരത്തിലെ 5 ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. ഇവ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കും. എന്നാൽ തുറമുഖ നിർമാണം നിർത്തിവച്ചു തീരശോഷണത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുക, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡി എന്നീ ആവശ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമായില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുമെന്നു മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Liquor shops will closed for two days in Vizhinjam