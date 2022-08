ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് കർശന നിരോധനം; ലംഘിച്ചാൽ 50,000 രൂപ വരെ പിഴ

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒറ്റതവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിനുള്ള നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ നടപടികളുമായി ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ. നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കു ഉയർന്ന തുക പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനും ആവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികളിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത്. തുടക്കത്തില്‍ 10,000 രൂപയും രണ്ടാം തവണ 25,000 രൂപയും തുടര്‍ന്നുളള ലംഘനത്തിന് 50,000 രൂപയും പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനാണു തീരുമാനം.

നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കായിരിക്കും ഇതിനുള്ള അധികാരം. എറണാകുളം പഞ്ചായത്ത് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശനിയാഴ്ച വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപന ഉടമകള്‍ക്കു നോട്ടിസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍പരിശോധനയില്‍ വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയാല്‍ പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ജൂലൈ ഒന്നുമുതൽ കർശന നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. നിയമം നടപ്പാക്കാനുള്ള സമ്മർദം ശക്തമായതോടെയാണ് നടപടികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ മാലിന്യ സംസ്‌ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഹരിതകര്‍മ സേന അംഗങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് മാലിന്യ സംസ്കരണം സുഗമമാക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത തുക സേന അംഗങ്ങള്‍ക്ക് യൂസര്‍ ഫീ നല്‍കേണ്ടതാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Local government bodies in Ernakulam will strictly enforce single use plastic ban