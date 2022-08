കൊച്ചി∙ ലഹരിമരുന്നു മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ വീട്ടുടമ മരിച്ചു. ആലങ്ങാട് നീറിക്കോട് കൈപ്പെട്ടി കൊല്ലംപറമ്പിൽ വിമൽകുമാർ (54) ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടിനായിരുന്നു സംഭവം.

വീടിന്റെ മുന്നിൽ വച്ചുണ്ടായ വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്നാണു വിമലിനു പരുക്കേൽക്കുന്നത്. ലഹരിമരുന്ന് സംഘത്തിലെ ഒരാൾ നെഞ്ചത്തു ചവിട്ടുകയായിരുന്നെന്നു വീട്ടുകാർ പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ പറവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രാത്രി 9 മണിയോടെ മരിച്ചു. തർക്കത്തിൽ മക്കൾക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടുദിവസം മുൻപു സമീപപ്രദേശത്തുവച്ചു ലഹരിമരുന്നു മാഫിയ സംഘവുമായി തർക്കമുണ്ടായതായി പറയുന്നു. ഇതിലെ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നു സംശയിക്കുന്നു. ആലങ്ങാട് പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭാര്യ: അമ്പിളി. മക്കൾ: രോഹിൻ, അശ്വിൻ.



English Summary: Man killed in the attack of drug mafia