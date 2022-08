‘മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും’: റെയ്ഡിനു പിന്നാലെ മനീഷ് സിസോദിയ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തടയാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമമാണ് തനിക്കെതിരായ എക്സൈസ് നയ അഴിമതിക്കേസെന്ന് ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ. വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ രംഗങ്ങളിൽ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനെ കുറിച്ച് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

2024ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേജ്‌രിവാളും തമ്മിലായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘‘കേജ്‌രിവാൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മോദി സമ്പന്നർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദേശീയ നേതാവായി കേജ്‌രിവാൾ ഉയർന്നുവരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആശങ്കപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ് മോദി. അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാതെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘‘നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിന്‍ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാനും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും. ഡൽഹി എക്‌സൈസ് നയം പൂർണമായും സുതാര്യതയോടെയാണ് നടപ്പാക്കിയത്. അഴിമതി നടന്നിട്ടില്ല’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2021-22ലെ ഡൽഹി എക്സൈസ് നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനീഷ് സിസോദിയയുടെ വസതിയിൽ സിബിഐ വെള്ളിയാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. എക്‌സൈസ് നയം നടപ്പാക്കിയതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വി.കെ.സക്‌സേന സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

