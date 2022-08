കോഴിക്കോട്∙ മുക്കത്ത് മാളിന്റെ ഫൈബർ സീലിങ് തകർന്നു ഒരാൾ മരിച്ചു. ഓമശ്ശേരി മങ്ങാട് സ്വദേശി ബാബുരാജ് ആണ് മരിച്ചത്. ‘മാൾ ഓഫ് മുക്കത്തിന്റെ’ ഇലക്ട്രിക്ക് ജോലിക്കിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ഫൈബർ മേൽക്കൂരയിൽ കയറിയ ബാബുരാജ് സീലിങ് തകർന്ന് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.



English Summary: One die in fiber ceiling collapse in Kozhikode