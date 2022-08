കത്തിയെരിഞ്ഞ് മകള്‍, തലയില്‍ കൈവച്ച് പുട്ടിന്റെ 'റാസ്പുട്ടിന്‍'; എരിയുമോ യുക്രെയ്ന്‍

മോസ്കോ∙ മകൾ കത്തിയെരിയുന്നതു കണ്ട് തലയ്ക്കു കൈവച്ചു നിൽക്കുന്ന റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ ‘ആത്മീയ ആചാര്യ’ന്റെ ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ ഡാരിയ ഡഗിനയുടെ മരണത്തിന്റെ യഥാർഥ ചിത്രവും പുറത്തുവരുന്നു. ഡാരിയയുടെ വാഹനം കത്തിയെരിയുന്നതു കണ്ട് തൊട്ടുപിന്നിലായി എത്തിയ വാഹനത്തിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ അലക്സാണ്ടറിന്റെയാണ് ഈ ചിത്രം. അലക്സാണ്ടിറിനെ ലക്ഷ്യംവച്ചു നടത്തിയ ആക്രമണമാണ് ഡാരിയയുടെ ജീവനെടുത്തതെന്നാണ് പുട്ടിൻ അനികൂലികൾ പറയുന്നത്. ഇതോടെ യുക്രെയ്നെതിരെ കൊലവിളിയുമായി പുട്ടിൻ അനുകൂലികൾ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി.

‘പുട്ടിന്റെ തലച്ചോറ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലക്സാണ്ടർ ഡഗിനും മകൾ ഡാരിയയും പൊതുപരിപാടിക്കു ശേഷം ഒരു വാഹനത്തിൽ മടങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് തീരുമാനം മാറ്റുകയും അലക്സാണ്ടറും ഡാരിയയും ഇരുവാഹനങ്ങളിലായി മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മുന്നിൽ പോയ ഡാരിയയുടെ വാഹനം മോസ്കോയ്ക്കു പുറത്ത് ബോൾഷെ വ്യാസ്യോമി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ‌ സ്ഫോടനത്തിൽ പൊട്ടിച്ചിതറി. കുറച്ചു മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷമാണ് അലക്സാണ്ടറുടെ വാഹനം അവിടേക്ക് എത്തിയത്. മകൾ മരിച്ച ഒരു പിതാവിന്റെ വേദനയുടെ ചിത്രം എന്ന നിലയിലാണ് റഷ്യയിലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ തലയ്ക്കു കൈവച്ചു നിൽക്കുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത്. ഡാരിയ സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ മരിച്ചു.

അവസാന നിമിഷം കാറുകൾ മാറിക്കയറിയതിനാൽ അലക്സാണ്ടർ തലനാരിഴയ്ക്കു രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അലക്സാണ്ടറിന്റെ വാഹനത്തിലാണ് ഡാരിയ സഞ്ചരിച്ചതെന്നും പിതാവിനെ ലക്ഷ്യംവച്ചു നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഡാരിയ അകപ്പെട്ടതാണെന്നുമാണ് റഷ്യൻ ഹോറൈസൺ സോഷ്യൽ മൂവ്‌മെന്റിന്റെ തലവനും ഡാരിയയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ ആൻഡ്രേ ക്രാസ്നോവ് അറിയിച്ചത്. ‘എനിക്ക് ഡാരിയയെ നന്നായി അറിയാം. ഇത് അവരുടെ പിതാവിന്റെ വാഹനമാണ്. പിതാവ് മറ്റൊരു വഴിക്ക് പോയതിനാൽ അവൾ പിതാവിന്റെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ അലക്സാണ്ടറിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുവരെയും ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിലാണ് ഡാരിയ കൊല്ലപ്പെട്ടത്’– ആൻഡ്രേ പറഞ്ഞു.

2014 മുതൽ റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിൽ പുട്ടിന്റെ തലച്ചോറായി പ്രവർത്തിച്ചത് അലക്സാണ്ടറാണ്. ‘പുട്ടിന്റെ റാസ്പുടിൻ’ എന്നാണ് അലക്സാണ്ടർ അറിയിപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ യുക്രെയ്നോ അവരുടെ ഏജന്റുമാരോ ആണ് ഈ സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിലെന്നതിന് പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ഡാരിയയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് കോപാകുലരായ പുട്ടിൻ അനുകൂലികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുക്രെയ്നെ ആക്രമിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ വൻ തോതിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യുക്രെയ്നെ നിലയ്ക്കു നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റു പുട്ടിൻ അനുകൂലികളും വധിക്കപ്പെടുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ വിശകലന വിദഗ്ധയും പുട്ടിൻ അനുകൂല ജേണലായ യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് ഇന്റർനാഷനലിന്റെ എഡിറ്ററുമാണ് ഡാരിയ ഡഗിൻ. പുട്ടിന്റെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന്റെ സഹരചയിതാവുമാണ്.

