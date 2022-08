സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് കാർ; യാത്രക്കാരി തെറിച്ചത് 10 അടി ഉയരത്തിൽ - വിഡിയോ

മലപ്പുറം∙ അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാർ ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരി തെറിച്ചത് 10 അടിയിലേറെ ഉയരത്തിൽ. മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം–തിരൂർ റോഡിലെ മഞ്ചാടിയിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.30നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു.

പുത്തനത്താണി കുന്നത്തോടത്ത് സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ (48) ഭാര്യ റുഖിയ (40) ആണ് 10 അടിയിലേറെ ഉയരത്തിൽ തെറിച്ചുപോയത്. അബ്ദുൽ ഖാദർ സംഭവസ്ഥലത്തു മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ റുഖിയയെ കോട്ടക്കലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അമിത വേഗത്തിൽ അശ്രദ്ധമായെത്തിയ കാർ സ്കൂട്ടറിനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കാർ വരുന്നതുകണ്ട് സ്കൂട്ടർ പരമാവധി ഇടതുവശത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കാർ ഇടിച്ചിടുകയായിരുന്നു.

English Summary: Car Collided With Scooter at Kuttippuram, One Died