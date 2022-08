ഡൽഹി∙ മദ്യനയത്തിലും ബാർ ലൈസൻ്സ് വിതരണത്തിലും അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്ന ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയുടെ അറസ്റ്റ് ഉടനുണ്ടാകും. അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സിസോദിയ വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുന്നത് സിബിഐ തടഞ്ഞു. സിസോദിയയ്ക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. സിസോദിയയ്ക്കും മറ്റു 15 പ്രതികൾക്കുമെതിരെയാണ് എഫ്ഐആർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്.

മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിൽ ആരോപണവിധേയരായവരെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇന്നലെ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തിയായിരുന്നു ചോദ്യംചെയ്യൽ. മനീഷ് സിസോദിയയുടെ വസതിയടക്കം 31 ഇടങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യംചെയ്യൽ. സിസോദിയ ഉൾപ്പെടെ 15 പേർക്കും അജ്ഞാതരായ മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെയാണു സിബിഐ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) സിബിഐ കൈമാറി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഇഡി പരിശോധിക്കും. ആം ആദ്മി സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തടയുകയാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ താൻ അറസ്റ്റിലായേക്കാമെന്നും മനീഷ് സിസോദിയ പ്രതികരിച്ചു.

എന്താണ് കേസ്/ ആരോപണം ?

കേരളത്തിലെ ബാര്‍ കോഴ വിവാദവുമായി സമാനതകളുള്ളതാണ് ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ അടക്കമുള്ളവര്‍ക്കെതിരായ കേസ്. നിയമവിരുദ്ധമായി സ്വകാര്യവ്യക്തകള്‍ക്ക് മദ്യശാലകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കാന്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങി. മദ്യനയത്തില്‍ ആകെ വെള്ളം ചേര്‍ത്തു. ലൈസന്‍സ് നേടാന്‍ സ്വകാര്യ ലോബി സിസോദിയയുടെ അടുപ്പക്കാര്‍ക്ക് കോടികള്‍ കൈക്കൂലി നില്‍കിയെന്ന് സിബിഐ കേസ്. 4 മുതല്‍ 5 കോടി വരെ കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിയെന്ന് എഫ്ഐആര്‍ പറയുന്നു. മലയാളികളായ വിജയ് നായര്‍, അരുണ്‍ രാമചന്ദ്രപിള്ള എന്നിവരും കേസില്‍ പ്രതികളാണ്. ആദ്യം ചീഫ് സെക്രട്ടറി അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് നൽകി. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ലഫ്റ്റനന്‍റ് ഗവര്‍ണറാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്.

എന്താണ് മദ്യ നയം?

വിദഗ്ധസമിതി ശുപാര്‍ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആം ആദ്മി സര്‍ക്കാര്‍ മദ്യനയം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്. മദ്യവില്‍പന രംഗത്തു നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍മാറുന്നതായിരുന്നു പുതിയ നയം. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മാന്യമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കാനും കരിഞ്ചന്തയും മദ്യമാഫിയയുടെ സ്വാധീനവും കുറയ്ക്കാനുമാണ് പുതിയ നയമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരിച്ചു. ലേലത്തിലൂടെ 849 സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്ക് മദ്യശാലകള്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. ഡല്‍ഹിയെ 32 സോണുകളായി വിഭജിച്ച് ഓരോ സോണിലും 27 പരമാവധി മദ്യശാലകള്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. സോണുകള്‍ തോറും ലേലം വിളിച്ചാണ് ലൈസൻസ് നല്‍കിയത്.

കൊടും ചൂടിലും തണുപ്പിലും മദ്യശാലകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ക്യൂ നില്‍ക്കുന്ന രീതി അവസാനിച്ചു. വൃത്തിയുള്ള സ്വകാര്യമദ്യവില്‍പനശാലകള്‍ കളംപിടിച്ചു. കച്ചവടം കൊഴുപ്പിക്കാന്‍, വിലനിര്‍ണയാവകാശം ലൈസന്‍സികള്‍ക്ക് നല്‍കി. ഇത് വലിയ തോതില്‍ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കി. മദ്യശാലകള്‍ പുലര്‍ച്ചെ 3 മണി വരെ തുറക്കാന്‍ അനുവദിച്ചു. സൂപ്പര്‍ പ്രീമിയം ഷോപ്പുകള്‍ മദ്യം രുചിച്ച ശേഷം പണം നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്നായി. ഹോം ഡെലിവറിയടക്കം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു. ജൂണിലെ കണക്കനുസരിച്ച് മാര്‍ക്കറ്റിലുള്ള 90 ശതമാനം ഷോപ്പുകളിലും മദ്യത്തിന് 50 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ഇത് പക്ഷേ നല്ല ശതമാനം ലൈസന്‍സികള്‍ക്കും വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കി. മദ്യോല്‍പാദനവും ഹോള്‍സെയില്‍ വ്യാപാരവുമുള്ള ഏതാനും പേരെ രംഗത്തെ രാജാക്കന്‍മാരുമാക്കി.

വിവാദമായത് എങ്ങനെ ?

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം നംവബറിലാണ് പുതിയ നയം പ്രാബല്യത്തിലായത്.നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചല്ല ലൈസന്‍സുകള്‍ നല്‍കിയത് എന്ന ആരോപണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ വിവിധ ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. ലഫ്.ഗവര്‍ണറുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മദ്യനയം പരിഷ്ക്കരിച്ചത് അഴിമതിക്കാണെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറഞ്ഞു. ലൈസന്‍സ് ഫീയില്‍ നല്‍കിയ വലിയ ഇളവുകള്‍ സര്‍ക്കാരിന് കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കണ്ടെത്തി.

ഡല്‍ഹി എക്സൈസ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം നയത്തില്‍ വരുത്തുന്ന ഏത് മാറ്റത്തിനും ലഫ്റ്റനന്‍റ് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഉണ്ടായില്ല. മാത്രമല്ല പുതിയ മദ്യനയം ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡല്‍ഹി മദ്യവ്യവസായി സംഘടന ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി. ബോട്ടിലിന് എന്ന നിലയിലല്ലാതെ ആകെത്തുകയായി വലിയൊരു സംഖ്യ നികുതിയായി ഈടാക്കുന്നത് ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന് ഹര്‍ജി ആരോപിച്ചു. ഇത് ചില വന്‍കിട ലോബികളെ സഹായിക്കാനാണെന്നും പറയുന്നു. വിവാദമായതോടെ പുതിയ മദ്യനയം റദ്ദാക്കാന്‍ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഒറ്റയടിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നാക്കം പോയത് വലിയ തോതില്‍ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷേ ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ അന്വേഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ലഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ വിനയ് കുമാര്‍ സക്സേന നിലപാടെടുത്തു.

