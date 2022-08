ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ തൽസമയം കാണിക്കരുത്; വിലക്കി പാക്കിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനു പാക്കിസ്ഥാനിൽ വിലക്ക്. ടിവി ചാനലുകളിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇനി കാണിക്കരുതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിർദേശം. ഇസ്‍ലാമബാദിൽ നടന്ന റാലിയിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇമ്രാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു സർക്കാർ നീക്കം. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വനിതാ മജിസ്ട്രേറ്റ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ഭീഷണി.

ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അടുത്ത അനുയായി ഷഹബാസ് ഗില്ലിനെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് ഇമ്രാൻ ഖാനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന തുടർച്ചയായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിട്ടും ചാനലുകൾ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി പ്രതികരിച്ചു.

ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്, പൊതു സമൂഹത്തിലെ സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണ്– തുടങ്ങിയ നിലപാടുകളും സർക്കാർതല ഉത്തരവിലുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരവു നടപ്പാക്കാനാണു നിർദേശം. ഇസ്‍ലാമബാദിൽ നടന്ന റാലിയിൽ ജനം കള്ളൻമാരുടെ സംഘത്തോടൊപ്പം നിൽക്കരുതെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ നിയമസംവിധാനം പക്ഷപാതം കാണിക്കുകയാണെന്നും ഇമ്രാൻ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Imran Khan Accused Of Hate Speech, His Live Speeches Banned In Pakistan