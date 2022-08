കൊച്ചി∙ ആലുവ ആലങ്ങാട് മകനെ മര്‍ദിക്കുന്നത് തടയാനെത്തിയ പിതാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആലങ്ങാട് നീറിക്കോട് കൈപ്പെട്ടി കൊല്ലംപറമ്പിൽ വിമൽകുമാർ (54) ആണ് മരിച്ചത്. ലഹരിമരുന്നു മാഫിയ സംഘത്തിന്‍റെ മര്‍ദനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മരണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്‍റെ ആരോപണം.

വിമൽകുമാറിനെ പ്രതികൾ മർദിച്ചെന്ന് ദൃക്സാക്ഷി മിഥുൻ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. വിമൽകുമാറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ തന്നെ പ്രതികൾ ആദ്യം ആക്രമിച്ചു. ഇതുകണ്ട് ഇടപെട്ട വിമൽകുമാറിനെ പ്രതികൾ പിടിച്ചുതള്ളിയിട്ടുവെന്നും മിഥുൻ പറഞ്ഞു.



താന്തോന്നി പുഴയുടെ തീരത്ത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഇതുവഴി ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കൾ വിമൽകുമാറിന്റെ വീടിന് സമീപം റോഡിൽ വീണു. വിമൽകുമാറിന്റെ മകനും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് ഇവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് യാത്രയാക്കി. മടങ്ങിയ യുവാക്കൾ തിരിച്ചെത്തി ഇവരെ മർദിച്ചു. ബഹളം കേട്ട് വിമൽകുമാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിയെത്തി. ഇവരെ പിടിച്ചുമാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ യുവാക്കളിൽ ഒരാൾ വിമൽകുമാറിന്റെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞു തള്ളി. നിലത്തുവീണ വിമൽകുമാറിനെ മർദിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം.

ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ വിമൽകുമാറിനെ ആശുപതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വഴിമധ്യേ ബോധരഹിതനായി. ഡോക്ടർമാർ പിന്നീട് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുവാക്കൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ നേരത്തേ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

