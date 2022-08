ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി, ഭാര്യാപിതാവിനും വെട്ടേറ്റു; ഭർത്താവ് ഒളിവിൽ

തൃശൂർ∙ കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് തൃശൂർ തളിക്കുളം നമ്പിക്കടവിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. കാട്ടൂർ സ്വദേശി അഷിത (25) ആണ് മരിച്ചത്. ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ഒളിവിലാണ്.

ശനിയാഴ്ചയാണ് ആസിഫ് അഷിതയേയും അഷിതയുടെ പിതാവ് നൂറുദ്ദീ(55)നേയും വെട്ടി പരുക്കേൽപ്പിച്ചത്. നൂറുദ്ദീന് തലയ്ക്കും അഷിതയ്ക്ക് ശരീരമാസകലവും വെട്ടേറ്റിരുന്നു. അതീവഗുരുതരവാസ്ഥയിലായ അഷിതയെ തൃശൂർ അശ്വിനി ആശൂപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് മരിച്ചു.

English Summary: Man hacked his wife to death in Thrissur