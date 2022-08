‘ബിജെപിക്ക് നോട്ടം കാണും: ജോസ് ചിരിക്കും, കൂടെ പണി തരും; തിരിച്ചുവരട്ടെ, പക്ഷേ പാലാ സീറ്റ് ചോദിക്കരുത്’

പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചെറിയ പാർട്ടിയിൽ ആകാം, പക്ഷേ വലിയ വാർത്തകൾ എന്നും മാണി സി.കാപ്പൻ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പിടി നാടകീയതകൾ എപ്പോഴും ഈ പഴയ സിനിമാക്കാരനെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പാലായിൽ കേരള കോൺഗ്രസിനെ മലർത്തിയടിക്കണമെങ്കിൽ, അതു ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചില്ലറക്കാരൻ ആകില്ല. എൽഡിഎഫുകാരനായും യുഡിഎഫുകാരനായും അതു ചെയ്യാൻ മാണി സി.കാപ്പനു കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടാണ്. എൻസിപിയുടെയും എൽഡിഎഫിന്റെയും ഭാഗമായിരുന്ന കാപ്പൻ ഇന്ന് യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ ആണ്. അതേ സമയം യുഡിഎഫുമായി ഇടഞ്ഞ് കാപ്പൻ എൻഡിഎ പാളയത്തിലേയ്ക്കോ എന്ന ചോദ്യവും സജീവമായി രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കേൾക്കുന്ന എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കും മാണി സി.കാപ്പൻ മറുപടി നൽകുന്നു. മലയാളമനോരമ സീനിയർ സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് സുജിത് നായരോട് ‘ക്രോസ് ഫയറിൽ’ കാപ്പൻ സംസാരിക്കുന്നു.



∙ ഒരു പിടി അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാണി സി. കാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? എന്താകും കാരണം?

എന്ത് അഭ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം എനിക്ക് പിടി കിട്ടിയില്ല.

∙ യുഡിഎഫുമായി താങ്കൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നതും, തുടർന്ന് ബിജെപിയുമായി അടുക്കുന്നു എന്നതും തന്നെ.

അതെല്ലാം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. ബിജെപിയുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല. എൽഡിഎഫ് പോലെ അല്ല യുഡിഎഫ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല.

∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ താങ്കളെ കണ്ടതല്ലേ ആ അഭ്യൂഹത്തിനു കാരണമായത്?

സുരേന്ദ്രൻ എന്നെ മാത്രമല്ല കണ്ടത്. മറ്റു പല ജനപ്രതിനിധികളെയും കണ്ടിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എട്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രോഷർ നൽകാനാണ് വന്നത്. അത് കൈമാറുന്ന ഒരു ചിത്രം എടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എംഎൽഎമാരിൽ എത്തിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും തോന്നിയില്ല. കാപ്പി കുടിക്കുന്നോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതിനു പോലും അദ്ദേഹം ഇരുന്നില്ല. പല എംഎൽഎമാരെയും മുൻ എംഎൽഎമാരെയും ഭവനസന്ദർശനം നടത്തി അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു.

∙ ബിജെപിക്ക് താങ്കളെ നോട്ടമുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായോ?

ബിജെപിക്ക് നോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് കൂടി അങ്ങനെ തോന്നേണ്ടേ? അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമേ ഇല്ല.

∙ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആയിട്ടാണ് താങ്കൾ ജയിച്ചതെങ്കിലു സാങ്കേതികമായി സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമാകാം. ആ സാധ്യത മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ?

നിയമപ്രകാരം എനിക്ക് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് അംഗമാകാം. അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് അംഗം ആയിട്ട് ബിജെപിക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഒരു ആശുപത്രി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന തിരക്കിനിടയിലാണ് അന്ന് എന്നെ കാണാനായി ചാനല്‍ പ്രതിനിധികൾ വന്നത്. അവർ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അൽപം അസ്വസ്ഥനായി. രാഷ്ട്രപതി

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദ്രൗപദി മുർമുവിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏക വോട്ട് ആരുടേതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അതു ഞാനല്ലെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്റേടമായി പറഞ്ഞു തന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എനിക്ക് ഉള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാനുള്ള ധൃതിക്ക് ഇടയിൽ വീണ്ടും ബിജെപി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ‘ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്നു തീർത്തു പറയുമോ’ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് . ‘അത് ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യമല്ലേ, ആർക്കും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ ’ എന്ന് മറുപടി നൽകി. ആ ബഹളത്തിൽ അൽപം അസ്വസ്ഥനായി പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് എന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

∙ കോട്ടയം പാർലമെന്റ് സീറ്റിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി വരെ താങ്കൾ ആകുമെന്നാണല്ലോ പ്രചാരണം?

എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ ആയിട്ടാണ്. ഈ അഞ്ചു കൊല്ലവും ഈ മണ്ഡലത്തിലെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യമായത് എല്ലാം ചെയ്യും. അതു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ എൽ‍ഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 16 മാസം എംഎൽഎ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിനു പിണറായി വിജയൻ കാര്യമായി സഹായിച്ചു. ഒരു പാട് ഫണ്ട് നൽകി.

∙ തിരിച്ച് യുഡിഎഫിന്റെ എംഎൽഎ ആയപ്പോൾ ആ പിന്തുണ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ?

വിപരീതമായ സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. ആകെ കൂടി അഞ്ചുകോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ പാലായ്ക്ക് അനുവദിച്ചത്. ഞാൻ സമർപ്പിച്ച പല ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കാതെ പോയി

2021 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിനിടെ മാണി സി. കാപ്പനും ജോസ് കെ. മാണിയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ മണ്ഡലത്തിൽ താങ്കൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം ഉണ്ടല്ലോ? പരിപാടികളിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലെന്നും മറ്റും.

രാജ്യസഭാ എംപിക്ക് ചില പണികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യണം. എംഎൽഎയ്ക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല നടക്കുന്നത്. തന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പല പരിപാടികൾക്കും എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ ജോസ് കെ.മാണി ശ്രമിക്കുന്നു. മൂന്നു പ്രാവശ്യം പാലായിൽ തോറ്റ ആളല്ലേ ഞാൻ. ഓരോ തോൽവിയും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. കെ.എം. മാണി ചെയ്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയേ അപ്പോഴെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വികസനമാണ് പ്രധാനമായും അവിടെ നടന്നത്. ഞാൻ എംഎൽഎ ആയശേഷം ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അവർ അതിൽ സന്തുഷ്ടരാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ തടസം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും അവർക്കു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. എന്റെ കാലത്ത് ചെയ്തതെല്ലാം എൽഡിഎഫ് ചെയ്തതാണെന്നും മാണി സാറിന്റെ കാലത്തെ എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണെന്നും ഉള്ള രീതിയിലാണ് പ്രചാരണം. എല്ലാം സർക്കാരിന്റെ പണം ആണ് എന്നത് ശരിയാണല്ലോ. അതു വിനിയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരം പക്ഷേ ജനം എനിക്കാണ് തന്നത്. അതു ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.

∙ കോട്ടയത്തെ സിപിഎം നേതൃത്വവും താങ്കളെ വല്ലാതെ ഞെരുക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പവും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

∙ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വവുമായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടെന്നു പറയുന്നെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് തീർന്നതായ തോന്നൽ ഇല്ലല്ലോ ?

അതു ശരിയല്ല. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനു ശേഷം എല്ലാ യുഡിഎഫ് യോഗങ്ങളിലും ഞാൻ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാടപ്പള്ളിയിലെ സമരത്തിന് മാത്രം എനിക്കു പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

∙ ആ സമരവേദിയിൽ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ പോയപ്പോൾ താങ്കളെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന പരസ്യമായി പരാതി പറഞ്ഞതല്ലേ?

ഞങ്ങളും യുഡിഎഫിന്റെ ഘടകകക്ഷിയല്ലേ. യുഡിഎഫിന്റെ ഒരു പൊതു പരിപാടി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതല്ലേ. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു. ആ രീതി തിരുത്തപ്പെട്ടു. എല്ലായിടത്തും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വി.ഡി. സതീശനെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോഴത്തെ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നോ? കൂടിയാലോചന ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തതെന്ന അഭിപ്രായമാണല്ലോ അന്ന് പങ്കുവച്ചത്?

ഞാൻ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. ആരൂടെ മുന്നിലും എന്തു കാര്യവും പറയാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ല. പണ്ടും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. എന്റെ പിതാവ് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും എംപിയും എംഎൽഎയും ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മൂന്നു സഹോദരങ്ങൾ ഒരേ സമയം മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർമാരായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരോടും പറയും. അതാണ് രീതി എന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇല്ല.

∙ ജോസ് കെ. മാണിയെ യുഡിഎഫ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന അഭിപ്രായം കെപിസിസിയുടെ ചിന്തൻശിബിരം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴും രസക്കേട് പ്രകടിപ്പിച്ചല്ലോ?

അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവരുന്നതിൽ ഒരു വിയോജിപ്പും എനിക്കില്ല. വരുന്നെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ. നൂറു ശതമാനം സന്തോഷമേയുള്ളൂ. അതു യുഡിഎഫിന് നല്ല കാര്യമല്ലേ. ആരെ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടി മുന്നണി വികസിപ്പിച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എൽഡിഎഫിൽ ഉണ്ടായതു പോലത്തെ അനുഭവം പാടില്ല. പാലാ സീറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും അവിടെ ജോസ് കെ.മാണി മത്സരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് വരാൻ പാടില്ല. എൽഡിഎഫിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. എന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. ജോസ് കെ. മാണി പോലും ആ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചില്ല. എൽഡിഎഫിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പിണറായി വിജയനും പറഞ്ഞില്ല. മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ആ നീക്കം ഞാൻ അറിഞ്ഞത്.

∙ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) യുഡിഎഫിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ?

പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ എനിക്കില്ല. ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ അങ്ങനെ ചില ചർച്ചകൾ നടന്നെന്നു മനസ്സിലായി.

∙ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. താങ്കളും ജോസ് കെ. മാണിയും തമ്മിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതായിപ്പോയോ? അടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ശത്രുക്കളായോ?

കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കും, ഹലോ പറയും, വർത്തമാനം പറയും. പക്ഷേ പണി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചാണ്. ഉണ്ടായ തോൽവി അംഗീകരിച്ച് മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുകയാണ് തോറ്റ സ്ഥാനാർഥിയും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനും ആയ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത്. പകരം എംഎൽഎ ആയ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്.

∙ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എൻസിപി വിടേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല. അവർ എല്ലാമായും ഞാൻ നല്ല ബന്ധത്തിലുമാണ്. ശരദ് പവാറുമായും പ്രഫുൽ പട്ടേലുമായും സുപ്രിയ സുലെയുമായും ഉള്ള വ്യക്തിബന്ധം അതേ പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ശരദ് പവാറുമായി നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ പിളർപ്പ് സംഭവിച്ചത്?

കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. താൻ നിസഹായനാണെന്നും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കുറ്റബോധം ഉണ്ടെന്നും എന്നോട് അദ്ദഹം പറഞ്ഞു. സാരമില്ല, എന്നെ പുറത്താക്കിയതായി ഒരു കത്ത് നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു. പാലായിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ മത്സരിച്ചതിലും ജയിച്ചതിലും ഉള്ളുകൊണ്ട് പവാറിന് സന്തോഷിക്കുന്നതായി എനിക്ക് അറിയാം.

തോമസ് ചാണ്ടി.

∙ അന്നു വേണമെങ്കിൽ കുട്ടനാട് സീറ്റ് താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ?

ശരിയാണ്. അവിടെ 480 കാപ്പൻ കുടുംബക്കാർ തന്നെ ഉണ്ട്. സിപിഎമ്മിന് മുൻതൂക്കമുള്ള മണ്ഡലമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പൊരുതി പിടിച്ചെടുത്ത പാലാ മണ്ഡലം വിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടു പോകണം എന്നു പറയുന്നതിന് ന്യായീകരണം ഇല്ലായിരുന്നു.

∙ തോമസ് ചാണ്ടി അന്തരിച്ച ഒഴിവിൽ അനുജൻ തോമസ് കെ.തോമസ് മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതു കൊണ്ടാണോ കുട്ടനാട് മത്സരിക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്നത്?

തീർച്ചയായും. തോമസ് ചാണ്ടിയോട് ആ ധാർമിക ബാധ്യത എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം തോമസ് കെ.തോമസിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യയും മക്കളും പിണറായി വിജയന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമെന്നാണല്ലോ കരുതിയത്. കോവിഡ് മൂലമാണല്ലോ അതു നടക്കാതിരുന്നത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായാൽ തോമസ് കെ.തോമസിനെ സ്ഥാനാർ‌ഥി ആക്കാൻ എൻസിപിയും എൽഡിഎഫും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ യോഗങ്ങളിൽ എല്ലാം ഞാൻ പങ്കെടുത്തതതാണ്. തോമസ് കെ.തോമസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടേക്ക് കയറിചെല്ലുന്നത് ശരിയാണോ? കുറച്ചൊക്കെ ധാർമികത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വേണമല്ലോ. പാലായിൽ ജോസ് കെ.മാണി മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതു തുറന്നു പറയാമായിരുന്നല്ലോ. സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. മാന്യമായ എന്തെല്ലാം വഴികളുണ്ട്. അതൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല.

പി.സി. ചാക്കോ.

∙ പി.സി.ചാക്കോ എൻസിപിയിലേക്കു വരുമെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ? അദ്ദേഹം താങ്കളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണല്ലോ?

സത്യമാണ്. സത്യം സത്യമായി തന്നെ പറയണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു സൂചനയും ചാക്കോ അന്ന് നൽകിയിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്നും ഇന്നും നാളെയും എന്റെ സുഹൃത്താണ്.

∙ തിരിച്ച് എൻസിപിയിലേക്ക് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടോ?

അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പവാർജിയെ അടുത്തയിടെയും കണ്ടിരുന്നു. സുഖമില്ലാതെ ഇരുന്നത് അറിഞ്ഞു പോയതാണ്. മകൾ സുപ്രിയ സുലെയേയും കണ്ടു. ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു. പാലാക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈയിൽ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ അതു ചെയ്തു തരും. ആ സൗഹൃദവും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. അതിന് വഴിമാറുകയുമില്ല.

∙ പുറത്ത് നിന്നു നോക്കുന്നവർക്ക് താങ്കൾ സിനിമാ നിർമാതാവാണ്, പ്രതാപമുള്ള കാപ്പൻ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്, ധനാഢ്യനാണ്, പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി എന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?

അവസാനം പറഞ്ഞ ‘ധനാഢ്യൻ’ മാത്രമല്ല. പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് എന്നതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ആസ്തി എനിക്കുണ്ട്. അതു വിൽക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.

∙ മേഘാലയയിൽ താങ്കൾക്കുള്ള ഏക്കർ കണക്കിന് സ്വത്തുകളെക്കുറിച്ച് ചില പ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ?

അത് കുറച്ച് അധികം സ്ഥലമുണ്ട്. മഞ്ഞൾ കൃഷിയാണ് പ്രധാനം. ഒരു വലിയ പദ്ധതി തയാറാക്കിയിരുന്നു. അതു നേരെ ചോവ്വേ പോയില്ല. ഇപ്പോൾ പലരും വാങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒത്തുവരണം.

മാണി സി. കാപ്പൻ.

∙ കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ അതു വിതരണം ചെയ്യുന്ന ശൈലിയും സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ?

അത് എന്റെ പിതാവ് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതു മറ്റൊരാൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. പണത്തോട് ആക്രാന്തമില്ല. കാര്യങ്ങൾ നന്നായി നടന്നു പോകണമെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. മേഘാലയയിലെ സ്ഥലം കൊടുത്തേക്കാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതും അതു കൊണ്ടു തന്നെയാണ്.

∙ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഓഹരി വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾക്കെതിരെ ആരോപണവും കേസും ഉണ്ടായി. അതെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാൻ കഴിയുമോ?

ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്തും കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് കൊടുക്കും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മറ്റു പലരെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല.

∙ സിനിമാമേഖല പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചോ?

സ്ഥലം വിറ്റ് കാശു കയ്യിൽ വന്നാൽ‘ മേലേപറമ്പിൽ ആൺവീടി’ന്റെ രണ്ടാംഭാഗം എടുത്തിരിക്കും.

∙ അതിലെ ചില താരങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി, ജഗതിക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്.

അവർ ഇല്ലാതെയും ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തിരക്കഥ വരെ റെഡിയാണ്.

പി.സി. ജോർജ്.

∙ പാർട്ടിയുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത്?

ഉദ്ദേശിച്ച പേര് കിട്ടാഞ്ഞത് ആദ്യം പ്രശ്നമായി. ഒടുവിൽ പേര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു പറയുന്നില്ല. പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോടാലി വരും. റജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ സ്വതന്ത്രനായി ജയിച്ച എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ല.

∙പി.സി. ജോർജും താങ്കളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ. രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഈ അടുപ്പം പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ടോ?

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‍ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട്.

English Summary: Mani C Kappan opens up about Kerala Congress (M) and polititical stands in Crossfire