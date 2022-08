ബെംഗളൂരു∙ കൊലക്കേസ് പ്രതിക്ക് കാമുകിയോടൊപ്പം സ്വകാര്യ ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ കഴിയാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കിയ നല്‍കിയ പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കര്‍ണാടകയിലെ ധാര്‍വാഡ് നഗരത്തില്‍ ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. കൊലക്കേസ് പ്രതിയായ ബച്ചാ ഖാനെ ധാര്‍വാഡിലെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കാനാണ് ബെല്ലാരി പൊലീസ് എത്തിച്ചത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയതിനു ശേഷം കാമുകിക്കൊപ്പം ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ താമസിക്കാന്‍ ബച്ചാ ഖാന് പൊലീസ് അവസരം ഒരുക്കി നല്‍കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് കാവലിലായിരുന്നു സമാഗമം.

ബച്ചാ ഖാന്റെ കാമുകി നേരത്തേ തന്നെ ബെംഗളൂരുവില്‍നിന്ന് ധാര്‍വാഡിലെത്തി ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ തങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഹുബ്ബാലി ഗോകുല റോഡ് പൊലീസ് വിവരം അറിഞ്ഞതോടെയാണ് പദ്ധതി പാളിയത്. കൊലക്കേസ് പ്രതി കാമുകിക്കൊപ്പം ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ തങ്ങുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തി ബച്ചാ ഖനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബച്ചാ ഖാനെ സഹായിച്ച പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇര്‍ഫാന്‍ എന്നയാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതിയാണ് ബച്ചാ ഖാന്‍.

English Summary: Murder Accused Allowed to Stay in Lodge with Lover in Karnataka, Case filed Against Cops