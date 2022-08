യുപിയില്‍ ദലിത് യുവാവിനെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് ഗ്രാമത്തലവൻ; വിഡിയോ പുറത്ത്

മുസാഫർ നഗർ∙ ദലിത് യുവാവിനെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് മർദിച്ചതിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ട് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ദിനേശ് കുമാർ എന്ന 27കാരനെയാണ് മുസാഫർ നഗറിലെ താജ്പൂർ ഗ്രാമത്തലവനായ ശക്തി മോഹൻ‍ ഗുർജാർ,‍ മുൻഗ്രാമത്തലവനായ ഗജേ സിങ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് അക്രമികൾ ചെയ്തത്. ജാതിപ്പേര് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. എസ്‍സി, എസ്ടി അതിക്രമം തടയൽ നിയമപ്രകാരമാണ് അക്രമികള്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ഗ്രാമത്തലവൻ ശക്തി മോഹനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗജേ സിങ്ങിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇവർക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീം ആര്‍മി പ്രവർത്തകരും ദലിത് ക്ഷേമ പ്രവർത്തകരും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി.

English Summary: On Camera, Dalit Man Beaten With Slippers In UP. Village Head Arrested