സര്‍വകലാശാലാ നിയമനങ്ങളില്‍ പോര് മുറുകിയതോടെ ഗവര്‍ണറുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയോ ചാന്‍സലര്‍ പദവിയില്‍നിന്ന് നീക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന നിയമം നടപ്പാക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള പോംവഴി. പക്ഷേ അതും നിയമം ആകണമെങ്കില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ഒപ്പിടണമെന്ന് മാത്രം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പാസാക്കിയ ബില്ലുകള്‍ രാജ്ഭവന്‍റെ അനുമതി കാത്തുകിടക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറിൽ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ ചാന്‍സലറുടെ അധികാരങ്ങള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ‘മഹാരാഷ്ട്ര പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഭേദഗതി ചട്ടം’ പാസാക്കിയിരുന്നു. വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള സെര്‍ച്ച് കമ്മിറ്റിയില്‍ ഗവര്‍ണറുടെ നോമിനിയെ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കും എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ഭേദഗതി. മഹാരാഷ്ട്ര അസംബ്ലിയുടെ ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയ ബില്ലില്‍ ഒപ്പിടാന്‍ പക്ഷേ ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി വിസമ്മതിച്ചു. ആറുമാസം രാജ്ഭവനില്‍ പിടിച്ചുവച്ച ബില്‍ ഇപ്പോൾ ഉപദേശം തേടി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലാണുള്ളത്.

ബംഗാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയും ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധന്‍കറും തമ്മിലുള്ള പോരാണ് ‘പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍വകലാശാല ചട്ട ഭേദഗതി ബില്‍’ നിയമസഭ പാസാക്കാന്‍ കാരണം. എന്നാല്‍ ബില്ലില്‍ ഒപ്പിടാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ തയാറായില്ല. വിശദീകരണം തേടി സര്‍ക്കാരിന് തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു.

ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ തമിഴ്നാട് നിയമസഭ, ചാന്‍സലര്‍ എന്ന നിലയിലുള്ള ഗവര്‍ണറുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ബില്‍ പാസാക്കിയിരുന്നു. ഗവര്‍ണര്‍ സി.ടി.രവിയും മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനും തമ്മിലുള്ള പോരായിരുന്നു ബില്ലിലേക്ക് നയിച്ചത്. 5 മാസമായിട്ടും ബില്ലില്‍ ഇതുവരെ ഗവര്‍ണര്‍ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. ബില്‍ രാജ്ഭവിനിലിരിക്കെ ഗവര്‍ണര്‍ വിവിധ സര്‍വകാലാശാലകളില്‍ വൈസ് ചാന്‍സര്‍മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജസ്ഥാനിലും ചാന്‍സലറുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തുടങ്ങിയെങ്കിലും പ്രായോഗികമായിട്ടില്ല. പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ബില്‍ സഭ പാസാക്കിയാലും രാജ്ഭവന്‍ വേഗത്തില്‍ പാസാക്കിക്കൊടുക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല.

