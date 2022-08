ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യയുമായി സുസ്ഥിരമായ സമാധാനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും കശ്മീര്‍ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും യുദ്ധം ഒരു മാര്‍ഗമല്ലെന്നും പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ്. ഹാര്‍വഡ് സര്‍വകലാശാലയില്‍നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഷെഹബാസിന്റെ പരാമര്‍ശം.

മേഖലയില്‍ സമാധാനം നിലനില്‍ക്കണമെന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ യുഎന്‍ പ്രമേയങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഉചിതം. ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ ഇന്ത്യയുമായി സുസ്ഥിരമായ സമാധാനമാണ് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വാണിജ്യ, സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ബന്ധം ഊര്‍ജിതമാക്കണം. പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഒരിക്കലും കടന്നുകയറ്റക്കാരല്ല. ആണവായുധങ്ങള്‍ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനാണ്.

കടന്നുകയറാനല്ല മറിച്ച് അതിര്‍ത്തി കാക്കാനാണ് പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൈന്യത്തിനായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തിന്റെ പേരിലും അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പേരിലുമാണ് ഇന്ത്യ-പാക്ക് ബന്ധം വഷളായിരിക്കുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യഘടമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യ എക്കാലത്തും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട്.

English Summary: Want "Permanent Peace" With India, War Not An Option: Pak PM