ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വീണ്ടും നേതൃസ്ഥാനത്ത് എത്തുമോ എന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. വീണ്ടും അധ്യക്ഷനാകാന്‍ താനില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ രാഹുല്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയാണെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ രാഹുലിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്. 2019ല്‍ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്കു പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവച്ചത്.



ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ സോണിയാ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് ഏറെക്കുറേ ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ പേര് ഉയര്‍ന്നു കേട്ടെങ്കിലും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള സാധ്യയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നുകേള്‍ക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ രാഹുല്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ സോണിയാ ഗാന്ധി തന്നെ തുടരുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ വാദം. രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗലോട്ടിന്റെ പേരിനാണ് പരിഗണന. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ 1998ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഗാന്ധികുടുംബത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് ഒരാള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷപദവിലെത്തും.

രാഹുല്‍ താല്‍പര്യക്കുറവ് അറിയിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഭക്തചരന്‍ ദാസ് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ പ്രചാരണപരിപാടികളുടെ തിരക്കിലാണ് രാഹുല്‍. കന്യാകുമാരിയില്‍നിന്ന് ‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര’ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റാലിയെ രാഹുലാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി ഭുപീന്ദര്‍സിങ് ഹൂഡ പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷപദവിയില്‍ ആരെത്തിയാലും 2024ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നയിക്കുന്ന ബിജെപിയെ നേരിടുക എന്നതാവും ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.

English Summary: Rahul Gandhi Says No, Congress Set for Non-Gandhi Chief: Sources