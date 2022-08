കോട്ടയം∙ വൈക്കം തലയോലപറമ്പിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് മുൻപില്‍ നഗ്നതാ പ്രദര്‍ശനം നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. വടയാര്‍ സ്വദേശി അനന്തു അനില്‍കുമാറിനെ (25) ആണ് തലയോലപ്പറമ്പ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പോക്സോ കേസ് ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത യുവാവിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.



കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിക്ക് മുന്നില്‍ നടുറോഡിൽ വച്ചാണ് നഗ്നതാ പ്രദര്‍ശനം നടത്തിയത്. ഭയന്ന പെൺകുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചോടി അധ്യാപകരോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. വിവരമറിഞ്ഞ അധ്യാപകരില്‍ ചിലര്‍ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും ബൈക്കിലെത്തിയ പ്രതി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ തലയോലപ്പറമ്പ് പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തലയോലപ്പറമ്പ് സിഐ കെ.എസ്.ജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്

English Summary: Youth arrested for displaying nudity before student in Thalayolaparambu