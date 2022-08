പെൺകുട്ടികളെ വിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ; ഒറ്റുകൊടുപ്പിന്റെ, രഹസ്യങ്ങളുടെ താലിബാൻ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ഓഗസ്റ്റ് 15ന് സ്വാതന്ത്യ്രദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്യ്രമെന്നു പറഞ്ഞു താലിബാൻ ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, അസ്വാതന്ത്യ്രത്തിന്റെ കയ്പുനീർ കുടിച്ചിറക്കുകയാണ് അഫ്ഗാൻ ജനത. അധികാരത്തിൽ കയറി ഒരു വർഷമാകുമ്പോഴും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെയോ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളുടെയോ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത താലിബാൻ ഭരണകൂടം അംഗീകാരത്തിനായി ഇത്തവണ ലേശം മയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഓരോ ദിവസവും വർധിക്കുകയാണ്. താലിബാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്ത് സമാധാനം കൈവന്നതിൽ ആശ്വസിക്കുന്ന അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരും കുറവല്ല. രണ്ടു ദശകം നീണ്ടു നിന്ന അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയ താലിബാന്റെ ഭരണത്തിന് ഒരു വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോഴും ആശങ്കകളും ഭയപ്പാടുകളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തുടരുകയാണ്. പുരാതനകാലം മുതൽക്കേ വാണിജ്യപരമായും സൈനികപരമായും വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ രാജ്യമായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. ആധുനിക കാലത്തും ഈ സ്ഥാനത്തിനു വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ചലനവും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ നിർണായകമാണ്. ഭരണത്തിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന താലിബാന് എന്തു മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? വാക്കു പറഞ്ഞതു പോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവർ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ? ഭീകരതയ്ക്ക് താവളമൊരുക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പിന് എന്തു സംഭവിച്ചു? താലിബാനിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? പാക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന തുടങ്ങിയ അയൽരാജ്യങ്ങള്‍ എപ്രകാരമാണ് അഫ്ഗാനിലേക്ക് കണ്ണെറിയുന്നത്? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ; മലകളാൽ അതിരിട്ട രാജ്യം. മധേഷ്യയെയും തെക്കൻ ഏഷ്യയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിർണായക ഇടനാഴി. മൗര്യ സാമ്രാജ്യവും മഹാനായ അലക്സാണ്ടറും മംഗോളിയരും തുടങ്ങി ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യവും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഒടുവിൽ അമേരിക്കയും ആക്രമിച്ചു വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വലഞ്ഞ രാജ്യം. ഇവിടെ വാഴ്ന്നവരും വീണവരും ഒട്ടേറെ. തകർന്നു വീണ സാമ്രാജ്യ ശക്തികളും ഭരണകൂടങ്ങളും അതിലേറെ. നിറഞ്ഞ ധാതുനിക്ഷേപം കൊണ്ടുമാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ പടയാളികളുടെയും നിരപരാധികളുടെയും ചോര വീണും കൂടി ചുവന്ന മണ്ണാണ് അഫ്ഗാനിലേത്. ഗോത്രത്തലവൻമാരും യുദ്ധപ്രഭുക്കളും കുടുംബ–വംശ പാരമ്പര്യവും നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു ജനത. പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്കാരത്തെയും പേർഷ്യൻ–യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തെയും കമ്യൂണിസത്തെയും തീവ്ര മതവിശ്വാസ ധാരകളെയും മാറി മാറി പുണരാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാരം.

∙ താലിബാന്റെ ജനനവും പതനവും

2001 സെപ്റ്റംബർ 11ന് ന്യൂയോർക്കിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിനു നേർക്കുണ്ടായ അൽഖായിദ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ട്രീറ്റി റൂമിൽ അഫ്ഗാനി‌ലെ താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞത് താലിബാൻ സർക്കാരിന്റെ പതനവും അൽഖായിദയുടെ സമ്പൂർണ നാശവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക നടപടികളിലെ ഏറ്റവും നീണ്ടതും ചെലവേറിയതുമായ അഫ്ഗാൻ അധിനിവേശത്തിന് 20 വർഷത്തിനു ശേഷം തിരശീല വീണപ്പോഴും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നും പൂർണമായി നിറവേറ്റാനാകാതെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അവസാന അമേരിക്കൻ താവളമായ ബെൽഗ്രാം എയർബേസിൽ നിന്നു അക്ഷരാർ‌ത്ഥഥത്തിൽ രായ്ക്കുരാമാനം ഒളിച്ചോടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അമേരിക്ക.

അമേരിക്കൻ ചാരസംഘടനയായ സിഐഎയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഭീകര സംഘടനകളായിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് താലിബാനും അൽഖായിദയും. ശീതയുദ്ധ കാലത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരെ പോരാടാൻ അമേരിക്കൻ ആശീർവാദത്തോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയാണ് ഇവരെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ച അൽഖായിദ കെനിയയിലെയും ടാൻസാനിയയിലെയും അമേരിക്കൻ എംബസികൾക്കു നേരെ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറിയത്. പാലു കൊടുത്ത കൈക്കു തന്നെ കൊത്തിയെങ്കിലും അൽഖായിദയ്ക്കെതിരെ നേരിട്ടൊരു സൈനിക നടപടിക്ക് അമേരിക്ക തുനിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ മൂവായിരത്തോളം പേരുടെ മരണത്തിനും ആറായിരത്തിലേറെ പേർക്കു പരുക്കേൽക്കാനും കാരണമായ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഭീകരാക്രമണത്തോടെയാണ് അൽഖായിദയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കാൻ അമേരിക്ക തുനിഞ്ഞിറങ്ങിത്. 9/11 ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ, അൽഖായിദ തലവൻ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ കൈമാറാനുള്ള അമേരിക്കൻ ആവശ്യം താലിബാൻ തള്ളിയതോടെയാണ് അഫ്ഗാനിൽ താലിബാന്റെ പതനവും അൽഖായിദയുടെ നാശവും ലക്ഷ്യമിട്ട് ‘ഓപ്പറേഷൻ എൻഡ്യൂറിങ് ഫ്രീഡം’ - (സുസ്ഥിര സമാധാനം) എന്ന പേരിൽ അമേരിക്കയും നാറ്റോ സഖ്യവും ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്. അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം താലിബാൻ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സഖ്യസൈന്യത്തിനു സാധിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് രണ്ടു ദശകത്തോളം നീണ്ട അധിനിവേശം അമേരിക്കയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചത് അസമാധാനത്തിന്റെ നാളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു.

∙ എങ്ങുമെത്താതെ പോയ പോരാട്ടം

ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കാബൂളിൽനിന്ന് താലിബാനെ അതിവേഗം നിഷ്ക്കാസിതരാക്കൻ അമേരിക്കൻ സഖ്യസൈന്യത്തിനു സാധിച്ചെങ്കിലും പർവതനിരകളിലേക്കു പിൻമാറിയ അൽഖായിദ ഭീകരർ തോറാബോറ പർവത മേഖലയിലെ ഗുഹകളിൽ താവളമടിച്ചു പോരാട്ടം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ കാണ്ടഹാർ, ഹെൽമണ്ട്, ഹെറാത്ത് മേഖലകളിൽ തമ്പടിച്ചു താലിബാനും അമേരിക്കൻ സഖ്യസൈന്യത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം തുടർന്നു. പിന്നീട് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം രക്തരൂഷിതമായ പോരാട്ടത്തിനാണ് അഫ്ഗാൻ വേദിയായത്. ചാവേർ ആക്രമണങ്ങളും വിദൂരനിയന്ത്രിത സ്ഫോടനങ്ങളും (ഐഇഡി) പതിവായി.

യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ അമേരിക്കയും തിരിച്ചടിച്ചു. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനു താലിബാൻ ഭീകരർക്കും രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറോളം അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കയുടെയും താലിബാന്റെയും പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ യുദ്ധവും പട്ടിണിയും മൂലം ജീവിതം നഷ്ടമായ അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ലക്ഷങ്ങൾ കവിയുമെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. 2014 മുതൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നു പിൻമാറാൻ അമേരിക്കൻ സൈനിക സഖ്യം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 2018ൽ ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ വച്ചു നടന്ന സമാധാന ചർച്ചകളെ തുടർന്നാണ് യുദ്ധത്തിന് അറുതി വന്നത്.

∙ ദോഹ സമാധാന കരാർ

ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ, ദോഹയിൽ വച്ച് താലിബാൻ നേതൃത്വവും അമേരിക്കൻ സംഘവും നടത്തിയ ചർച്ചകളെ തുടർന്നാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സൈനിക സഖ്യം പിൻവാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മൂന്നു ലക്ഷം കോടി ഡോളറിലധികം ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തെ അവരോധിക്കാനാകില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിനെ തുടർന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ പിൻമാറ്റം. കൂടാതെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും സൗത്ത് ചൈന കടലിലുമുള്ള സൈനിക താൽപര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അഫ്ഗാനിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ അത്യാവശ്യവുമായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനും ഉൾപ്പെട്ട ദോഹ സമാധാന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ അവസരം തേടിയെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഈ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

‌ദോഹ കരാർ പ്രകാരം വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അമേരിക്കൻ ൈസനിക സഖ്യത്തിന് അഫ്ഗാനിൽ നിന്നു സമാധാനപരമായി പിൻവാങ്ങാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നു താലിബാൻ ഉറപ്പു നൽകി. കൂടാതെ അൽഖായിദ പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനകളെ തള്ളിപ്പറയാനും അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനു നേർക്കും വിധ്വംസക പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉറപ്പു നൽകാനും താലിബാൻ തയാറായി. ഇതിനു പകരമായി അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ തടവിൽ കഴിയുന്ന തങ്ങളുടെ 5000 താലിബാൻ ഭീകരരെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. തടവുകാരെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന താലിബാൻ ആവശ്യം അഫ്ഗാനിലെ അഷ്റഫ് ഗനി സർക്കാർ നിരസിച്ചതോടെ ദോഹ ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയിരുന്നു.

ഒടുവിൽ ഏതുവിധേനയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു പുറത്തു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അമേരിക്ക, അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യത്തിനു വിരുദ്ധമായി താലിബാന്റെ ഈ ആവശ്യത്തിനും സമ്മതം മൂളിയതോടെയാണ് ദോഹ കരാർ യാഥാർഥ്യമായത്. പാക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന, റഷ്യ എന്നിവർ നേരിട്ടും ഇന്ത്യ ഭാഗികമായും ദോഹ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി. താലിബാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ച പലവട്ടം നിലച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്ക കരാറിൽ താലിബാന് അനുകൂലമായ ഒട്ടേറെ രഹസ്യ അനുബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്കു താലിബാനും മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമായി ഇന്നും തുടരുന്നു.

∙ അമേരിക്കൻ പിൻമാറ്റം അഥവാ പരാജയം?

അൽഖായിദയെ പോലും പൂർണമായി നശിപ്പിക്കാനാകാതെ, താലിബാന്റെ ശക്തമായ മടങ്ങിവരവിന് അവസരമൊരുക്കിയാണ് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നു പിൻമാറിയത്. അൽഖായിദയുടെ നാശമായിരുന്നു പരമമായ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും അതും നിറവേറ്റാനായില്ല. ലാദനു ശേഷം അൽഖായിദയുടെ തലവനായ അയ്മൻ അൽ സവാഹിരിയെ വധിച്ചത് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങി ഒരു വർഷമാകാറായപ്പോഴാണ്. അമേരിക്കൻ പിൻമാറ്റത്തെ തുടർന്നു ധാർമിക പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ട അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും പെട്ടെന്നുള്ള പതനത്തോടെ 700 കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് താലിബാന്റെ കൈവശമെത്തിയത്. കൂടാതെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്ടറുകളും കൈവശമായതോടെ വ്യോമസേന അടക്കമുള്ള അപകടകരമായ ഒരു സൈനിക സംഘമാക്കി താലിബാനെ അമേരിക്ക മാറ്റിയെടുത്തു എന്നതാണ് അഫ്ഗാൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ അവസാന ഫലം.

∙ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്യ്രം

താലിബാൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭയന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമായിരുന്നു. കാരണം ശരിഅത്ത് നിയമം പിന്തുടരുന്ന താലിബാന്റെ ഇസ്‌ലാമിക് എമിറേറ്റ്സ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക കടുത്ത വിവേചനമായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. അതിനാൽതന്നെ താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ കയറിയ ദിവസങ്ങളിലും അതിന് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോഴും വനിതകൾ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങി. എന്നാൽ ലാത്തിയും തോക്കും ഉപയോഗിച്ചാണ് താലിബാൻ ഈ സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലിനുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ച താലിബാൻ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും പുരുഷന്റെ തുണയില്ലാതെ പുറത്തുപോകാനുള്ള അവകാശങ്ങളും നിഷേധിച്ചു.

സർക്കാർ ജോലികളിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതകളെയെല്ലാം താലിബാൻ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഇതിന് ഏക അപവാദമായി, ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഗർഭിണികളെ ശുശൂഷിക്കാനും പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകരായും മാത്രം വനിതകളെ അനുവദിച്ചു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് താലിബാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിശ്ര വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഓർമ മാത്രമായി മാറി. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠനം നടത്തിയിരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പഠനം തുടരാൻ അനുവദിച്ചെങ്കിലും പലർക്കും പഠനം തുടരാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ്. താലിബാന്റെ സ്വാധീനം കുറവുള്ള പ്രവിശ്യകളിൽ രഹസ്യമായി പല പെൺകുട്ടികളും പഠനം തുടരുന്നുണ്ട്. ദോഹ കരാർ പ്രകാരം സ്ത്രീസ്വാതന്ത്യ്രം ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അതു പാലിക്കാൻ താലിബാൻ ഒരിക്കലും തയാറായിട്ടില്ല.

∙ തകർന്നടിഞ്ഞ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ

രാജ്യാന്തര സഹായത്താൽ മാത്രം ദൈനംദിന ചെലവുകൾ കഴിച്ചിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. അമേരിക്കൻ പിൻമാറ്റത്തോടെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളെല്ലാം പ്രവർ‌ത്തനം മതിയാക്കി രാജ്യം വിട്ടു. താലിബാനെതിരെ നിലനിൽ‌ക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ഉപരോധം കൂടിയായതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ പൂർണമായും തകർന്നു. അഫ്ഗാൻ കേന്ദ്രബാങ്കിന്റേതായി അമേരിക്കൻ ബാങ്കുകളിലുണ്ടായിരുന്ന 950 കോടി ഡോളർ മരവിപ്പിച്ചതോടെ ഭക്ഷണത്തിനും മരുന്നിനും പോലും പണമില്ലാതെ താലിബാൻ ഭരണകൂടം വെള്ളംകുടിക്കുകയാണ്. ധാതുഖനന കയറ്റുമതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ വരുമാനം മാത്രമാണിപ്പോൾ ആകെ ‘കയ്യിലുള്ളത്’.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനു മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപരോധം ദോഹ സമാധാന കരാർ പ്രകാരം പിൻവലിക്കണമെന്നും അമേരിക്ക തടഞ്ഞു വച്ചിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം വിട്ടുനൽകണമെന്നും താലിബാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളുകളായി. എന്നാൽ അമേരിക്ക ഈ ആവശ്യം ഇനിയും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. അഫ്ഗാനിലെ ലഹരി കച്ചവടത്തിനെതിരെ മുൻപ് കടുത്ത നിലപാടുകളെടുത്തിട്ടുള്ള താലിബാൻ, ഗതികെട്ട് സർക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കായി ലഹരിക്കടത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പോപ്പി (കറുപ്പ്) കയറ്റുമതിയിലൂടെ 100 കോടിയിലധികം ഡോളർ താലിബാൻ സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് ചില എൻജിഒ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് അധ്യാപകർക്കുള്ള ശമ്പളം മുടങ്ങിയിട്ടു മാസങ്ങളായി. ശമ്പളമില്ലെങ്കിലും വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർ ഇനിയും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നതാണ് ഏക ആശ്വാസം. മറ്റു സർക്കാർ ജോലികളിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതകളെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനു കാരണമായി താലിബാൻ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളോടു പറയുന്ന കാരണവും സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ്.

∙ മനുഷ്യക്കടത്തുകാർക്ക് ചാകര

അമേരിക്കൻ പിന്മാറ്റത്തോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥി പ്രവാഹം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. അഫ്ഗാനിൽനിന്നു പറന്നുയരുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കാനായി വിമാനത്തിന്റെ ചിറകുകളിലും ചക്രങ്ങളിലും പിടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടന്നവരുടെയും പറന്നുയരുന്നതിനിടെ താഴെ വീണു മരിച്ചവരുടെയും വാർത്തകൾ ലോകമനഃസ്സാക്ഷിയെ തന്നെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി. അഫ്ഗാൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ താരം പോലും ഇത്തരത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അഫ്ഗാൻ അധിനിവേശത്തിൽ അമേരിക്കയെ സഹായിച്ച പട്ടാളക്കാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടെ 80,000 അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരെ അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചു.

താലിബാന്റെ പീഡനം ഭയന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അഫ്ഗാൻ പൗരൻമാരാണ് രാജ്യം വിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ വിദേശത്ത് അഭയം തേടാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന ഒട്ടേറെ പേർ പാക്കിസ്ഥാന്റെയും ഇറാന്റെയും അതിർത്തി മേഖലയിൽ അഭയവും തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് മനുഷ്യക്കടത്തുകാരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഒട്ടേറെ അഫ്ഗാൻ കുടുംബങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വിൽക്കുന്നതും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു. പെൺകുട്ടികളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിൽക്കുന്നതിൽ അധികവും. കൂടാതെ ബാലവേലയും ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിൽ സർവസാധാരണമായിട്ടുണ്ട്.

∙ പഞ്ചശിറിലെ പാഴായ പോരാട്ടം

സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് എന്നും വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ച മേഖലയാണ് കാബൂളിൽ നിന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള പഞ്ചശിർ താഴ്‌വര. അഞ്ചു സിംഹങ്ങളുടെ നാട് എന്നാണ് പഞ്ചശിറിന്റെ അർഥം. പഞ്ചശിറിലെ മരതകക്കല്ലുകൾ ലോകപ്രശസ്തമാണ്. തജിക്കിസ്ഥാൻ വംശജർക്കു മുൻതൂക്കമുള്ള പഞ്ചശിർ വാലി അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് എന്നും ബാലികേറാമലയായിരുന്നു. പഞ്ചശിറിന്റെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുജാഹിദ്ദീൻ കമാൻഡർ അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ1980കളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരെയും 1996 മുതൽ 2001 വരെ താലിബാനെതിയെും ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തിയവരാണ് പഞ്ചശിർ താഴ്‌വരയിലെ പോരാളികൾ.

9/11 ആക്രമണത്തിനു രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് നടത്തിയ ചാവേർ ആക്രമണത്തിലൂടെ അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദിനെ അൽഖായിദയാണ് വധിച്ചത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അഹമ്മദ് മസൂദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പഞ്ചശിറിലെ ഭരണം. അമേരിക്കൻ പിൻമാറ്റത്തെ തുടർന്നു താലിബാൻ വീണ്ടും കാബൂളിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ അഫ്ഗാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അമറുല്ല സാലെ രക്ഷപ്പെട്ട് എത്തിയതും പഞ്ചശിറിലായിരുന്നു. അഹമ്മദ് മസൂദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നോർത്തേൺ റസിസ്റ്റന്റൻസ് ഫ്രണ്ട് (എൻആർഎഫ്) രൂപീകരിച്ചു താലിബാനെതിരെ പോരാടുമെന്ന് അമറുല്ല സാലെയും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അഫ്ഗാൻ പട്ടാളക്കാരും പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ എൻആർഎഫിന്റെ പ്രതിരോധം തകർത്ത് പഞ്ചശിർ താഴ്‌വരയുടെ നിയന്ത്രണം താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിനു പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യോമസേനയുടെ സഹായം താലിബാനു കിട്ടിയതായും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു.

പഞ്ചശിർ താ‌ഴ്‌വാരം താലിബാനു മുന്നിൽ വീണതോടെ എൻആർഎഫ് പോരാളികൾ ദുർഘടമായ ഹിന്ദുകുഷ് പർവത നിരകളിലേക്കു പിൻമാറുകയും അവിടം കേന്ദ്രീകരിച്ചു പോരാട്ടം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടേറെ പേർ എൻആർഎഫ് പോരാളികൾക്കൊപ്പം ചേർന്നു. കൂടാതെ അൻപതോളം യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്ടറുകളും അഫ്ഗാൻ സൈനികർ താലിബാനെതിരെ പേരാടാൻ തജിക്കിസ്ഥാനിലെത്തിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. താഴ്‌വരയുടെ പതനത്തോടെ അഹമ്മദ് മസൂദും മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമറുല്ല സാലെയും സമീപ രാജ്യമായ തജിക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പിൻമാറിയിരുന്നു. എന്തുവന്നാലും താലിബാനു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച നോർത്തേൺ റസിസ്റ്റന്റൻസ് ഫ്രണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ അവസരം കാത്തു പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

∙ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച് ഐഎസ് ഭീകരർ

സിറിയയിലെയും ഇറാഖിലെയും ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പതനത്തോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നംഗഹാർ പ്രവശ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവരാണ് അഫ്ഗാനിലെ ഐഎസ് ഭീകരർ. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഖൊറൈസാൻ പ്രോവിൻസ് (ഐഎസ്-കെപി) എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഐഎസിലേക്ക് താലിബാനിലെ തീവ്ര ചിന്താഗതിയുള്ളവരും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും ഭയക്കേണ്ട ഭീകര സംഘമായി ഐഎസ് (കെപി) മാറിയിട്ടുണ്ട്. താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരം പിടിച്ചതിനു പിന്നാലെ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ അഭയാർഥികൾക്കിടയിൽ ഐഎസ് ഭീകരർ നടത്തിയ ചാവേർ ആക്രമണം ഇരുനൂറോളം അഫ്ഗാൻ പൗരൻമാരുടെയും 17 യുഎസ് മറീനുകളുടെയും ജീവനപഹരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പിൻമാറ്റം വേഗത്തിലാക്കാൻ അമേരിക്ക നിർബന്ധിതരായി.

നിലവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരരാണ്. അധികാരത്തിന്റെ ഒന്നാം വർഷം ആഘോഷിക്കാൻ തയാറെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 11ന് താലിബാന്റെ പ്രമുഖ പുരോഹിതനായ ഷെയ്ഖ് റഹീമുല്ല ഹഖാനിയെ ചാവേർ ആക്രമണത്തിലൂടെ വധിച്ച ഐഎസ് ഓഗസ്റ്റ് 17ന് കാബൂളിലെ അബുബക്കർ അൽ സാദിഖ് മോസ്ക്കിലും ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തി. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 21 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 33 പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഐഎസ് ഭീകരരെ തുടച്ചുനീക്കിയെന്ന് താലിബാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും താലിബാൻ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒട്ടേറെ ആക്രമണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഐഎസ് ഭീകരർ അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ പഞ്ചശിർ പോരാളികളെക്കാളും താലിബാനു തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുക ഐഎസ് ഭീകരരായിരിക്കുമെന്നതിൽ രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകർക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

∙ പണത്തിനായി ‘ഒറ്റുകൊടുത്ത്’ പാക്കിസ്ഥാൻ

കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉഴലുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ഐഎംഎഫ് വായ്പയ്ക്കായി അൽഖായിദ തലവൻ അയ്മൻ അൽ സവാഹിരിയെ ഒറ്റുകൊ‌ടുത്തോ? കൊടുത്തുവെന്നാണു താലിബാനടക്കം പലരും കരുതുന്നത്. അൽഖായിദയുടെ സ്ഥാപകനായ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ പാക്കിസ്ഥാനിലെ അബട്ടാബാദിൽ യുഎസ് മറീനുകൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ജാള്യം തീർക്കാനും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന പാക്കിസ്ഥാന് ആശ്വാസം തേടാനും സവാഹിരിയുടെ ഒളിയിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം അമേരിക്കയ്ക്കു കൈമാറിയത് പാക്ക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐ ആണെന്നു ശക്തമായ ആരോപണമുണ്ട്.

അയ്‌മൻ അൽ സവാഹിരി

മിസൈൽ ആക്രമണത്തിനുള്ള അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതും പാക്കിസ്ഥാൻ വഴിയായിരുന്നു. ക്വറ്റയ്ക്കു സമീപമുള്ള ഷംസി എയർ ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് സവാഹിരിയെ വധിക്കാനുള്ള ആളില്ലാ വിമാനം പറന്നുയർന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പാക്കിസ്ഥാൻ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പാക്കിസ്ഥാനിലൂടെയല്ലാതെ അമേരിക്കൻ ഡ്രോണുകൾക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യം അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.

കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നു വായ്പയ്ക്കായി പാക്കിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഐഎംഎഫിനെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മുൻ വായ്പകളുടെ പേരിൽ തീരുമാനം മാസങ്ങളായി നീണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഐഎംഎഫ് വായ്പ വേഗത്തിലാക്കാൻ അമേരിക്കയോട് പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ബാജ്‌വ നേരിട്ട് അഭ്യർഥിച്ചത് ഒട്ടേറെ വിമർശനങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ സവാഹിരിയുടെ വധത്തിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാന് അടിയന്തരമായി 120 കോടി ഡോളർ ആദ്യഘട്ട ഗഡു വായ്പ നൽകാൻ ഐഎംഎഫ് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകി. ഇതോടെ സവാഹിരിയുടെ കൊലപാതകത്തിലൂടെ പാക്കിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതായി പല രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സവാഹിരിയുടെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാണ്ടഹാറിൽ ചേർന്ന താലിബാൻ നേതാക്കളുടെ സമ്മേളനം (ജിർഗ) അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചിരുന്നു. സമീപ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുന്നത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പാക്കിസ്ഥാനെ പേരെടുത്തു പറയാതെ അവർ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. കൂടാതെ അമേരിക്കൻ ആക്രമണം ദോഹ കരാറിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും താലിബാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

∙ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ‘സ്വർണഖനി’

പാക്കിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 1980കൾ മുതൽ അവരുടെ സ്വർണഖനിയാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ നേരിടാനായി മുജാഹിദ്ദീൻ പോരാളികളെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ വൻതോതിൽ അമേരിക്കൻ ധനസഹായം പാക്കിസ്ഥാനു ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഒളിയിടത്തിൽനിന്നു കൊലപ്പെടുത്തിയതോടെ അമേരിക്ക പാക്കിസ്ഥാനു നൽകുന്ന സഹായം വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ പാക്കിസ്ഥാനുള്ള സഹായം പൂർണമായും നിർത്തി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടാനുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ നീക്കവും അമേരിക്ക പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ദോഹ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ താലിബാനുമായി അമേരിക്ക നേരിട്ടു ചർച്ച നടത്തിയതോടെ അഫ്ഗാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ പങ്ക് വളരെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഐഎംഎഫ് വായ്പയ്ക്കു പുറമെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ വിശ്വാസവും പിന്തുണയും തിരിച്ചു പിടിക്കാനും സവാഹിരിയുടെ ഒളിയിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കൈമാറിയതിലൂടെ പാക്കിസ്ഥാനു സാധിച്ചുവെന്നാണു പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. താലിബാനിലെ പ്രബല വിഭാഗമായ ഹഖാനി സംഘത്തിന്റെ സംരക്ഷണതയിലായിരുന്നു സവാഹിരി കാബൂളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നാണു സൂചനകൾ. ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക് പാക്ക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐക്ക് നേരിട്ടു നിയന്ത്രണമുള്ള സംഘമാണെന്നതും സവാഹിരിയുടെ മരണത്തിനു പിന്നിലുള്ള പാക്ക് പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യയും താലിബാനും

താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയായിരുന്നു. കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്കും വിദേശനയങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള സോവിയറ്റ് പിൻമാറ്റത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കശ്മീരിൽ ഭീകരത ശക്തമായത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭീകരരെ പാക്കിസ്ഥാൻ കശ്മീരിലേക്കു തിരിച്ചുവിട്ടതാണ് ഇതിനു കാരണം. അതിനാൽ അമേരിക്കൻ പിൻമാറ്റം ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ശക്തമായ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.

താലിബാന്റെ മടങ്ങിവരവ് യാഥാർഥ്യമായതോടെ അമേരിക്കൻ പിൻമാറ്റത്തിനു മുൻപേ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നയത്രന്ത പ്രതിനിധികൾ താലിബാനുമായി രഹസ്യ ചർച്ച നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും താലിബാന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണ്. താലിബാന്റെ അഭ്യർഥനയെ തുടർന്ന് 2022 ജൂണിൽ ഇന്ത്യ കാബൂളിൽ എംബസി പ്രവർത്തനം ഭാഗികമായി പുനഃരാരംഭിച്ചിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നേരത്തേ താലിബാൻ ഇന്ത്യയോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. പാർലമെന്റ് മന്ദിരവും ഡാമും ഹൈവേകളും സ്കൂളുകളും തുടങ്ങി 300 കോടി ഡോളറിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.

കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും നേരിടുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഇന്ത്യ നൽകിയ സൗജന്യ ധാന്യവിതരണത്തിനും കോവിഡ് വാക്സീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നു വിതരണത്തിനും താലിബാൻ ഇന്ത്യയോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും ഇന്ത്യയുടെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കാമെന്നും താലിബാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിലെ അഷ്റഫ് ഗനി സർക്കാരുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം അഫ്ഗാൻ സൈനികർക്ക് ഇന്ത്യ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പരിശീലനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി മിലിട്ടിറി അക്കാദമികളിൽ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്ന അഫ്ഗാൻ സൈനികർ താലിബാന്റെ അധിനിവേശത്തോടെ തിരികെ രാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങാനാകാതെ ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. ഇവരെ തിരികെയെത്തിക്കാനും അവരെ താലിബാന്റെ സൈന്യത്തിൽ ചേർക്കാനും താലിബാൻ താൽപര്യമറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു മടങ്ങിയ അഫ്ഗാൻ സൈനികരെ പൂക്കൾ നൽകിയാണ് താലിബാൻ സ്വീകരിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഏതൊരു ഭരണകൂടവുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ-വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

∙ ചൈനയും താലിബാനും

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടേയ്ക്കു കടന്നു കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ചൈന. അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും സൈനിക–രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യം മൂലമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധിനിവേശം നടത്തിയതെങ്കിൽ കച്ചവടക്കണ്ണുമായാണ് ചൈന എത്തുന്നതെന്നു മാത്രം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ധാതു സമ്പന്നമായ ഖനികളാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, സ്വർണം, ലിഥിയം, ക്രോമിയം, സൾഫർ, ടാൽക്, സിങ്ക്, ലെഡ്, ജിപ്സം, വജ്രക്കല്ലുകൾ, റെയർ എർത്ത് മൂലകങ്ങൾ, കൽക്കരി, ഗ്യാസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. ലക്ഷം കോടി ഡോളർ വിലവരുന്ന ധാതുനിക്ഷേപം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ.

കാബൂളിൽ ചൈന ടൗൺ എന്ന പേരിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് നിർമിക്കാൻ 3 വർഷം മുൻപേ കരാറിലെത്തിയിരുന്നു ചൈന. എന്നാൽ അഷറഫ് ഗനി സർക്കാർ അമേരിക്കൻ സമ്മർദത്തെ തുടർന്നു നടപടികൾ വൈകിപ്പിച്ചിരുന്നു. താലിബാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ ചൈന ഈ പദ്ധതിക്ക് വേഗം കൂട്ടിത്തുടങ്ങി. നിലവിൽ മൂന്നു ചൈനീസ് മൈനിങ് കമ്പനികൾ അഫ്ഗാനിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡസനോളം ചൈനീസ് ഖനന കമ്പനികൾ അനുമതി കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൂടെ മധ്യേഷ്യയിലേക്ക് വാണിജ്യ ഇടനാഴി നിർമിക്കാനും ചൈനയ്ക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാക്കിസ്ഥാനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചൈന–പാക്കിസ്ഥാൻ ഇക്കണോമിക് കോറിഡോറിനെ (സിപെക്ക്) പെഷവാറിലൂടെ കാബൂളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഭാവിയിൽ ഇറാനുമായും ബന്ധിപ്പിക്കാനും ചൈന താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

ചൈനയുടെ വിശാലമായ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനു നിർണായക സ്ഥാനം നൽകാനും ചൈന പദ്ധതിയിടുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി നേരിട്ടു അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചൈന പാക്കിസ്ഥാനെ ഒഴിവാക്കി നേരിട്ടു വ്യാപാര ഇടനാഴി നിർമിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനിടയിലും കരുതലോടെയാണ് ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങൾ. വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ഷിങ്ച്യാങ് പ്രവശ്യയിലെ ഉയിഗുർ മുസ്‌ലിം മേഖലയിൽ താലിബാനോ ഐഎസോ ഇടപെടാതിരിക്കാൻ ചൈന അതീവശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ഉപരോധങ്ങളാലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാലും വിഷമിക്കുന്ന താലിബാൻ തൽക്കാലം ചൈനയ്ക്കു ഭീഷണിയാകില്ലെങ്കിലും ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ഉയിഗുർ വംശജരായ മുസ്‌ലിമുകളെ തങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ ചേർക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ചൈനീസ് പദ്ധതികൾക്കു നേർക്കു ഭീകരാക്രമണം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുമാണവർ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ സാമ്രാജ്യശക്തികൾക്ക് അടിതെറ്റിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അടുത്ത ഊഴം ചൈനയ്ക്കായിരിക്കുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ലോകം. ഒരു ഭീകര സംഘടന എന്നതിൽനിന്നു മാറി ഒരു അംഗീകൃത ഭരണകൂടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് താലിബാൻ വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമിക് നിയമങ്ങളെ പിന്തുടരുമ്പോഴും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്യ്രവും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും രാജ്യത്തു പിടിമുറുക്കിയിട്ടുള്ള ദാരിദ്യ്രവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും നീക്കം ചെയ്യാനും താലിബാൻ 2.0 ഭരണകൂടത്തിനു കഴിയുമോയെന്ന് ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളായിരിക്കും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക.

English Summary: After One Year, the Taliban are in Full Control in Afghanistan; Analysis