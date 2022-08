അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ഭാരതരത്ന അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും എഎപി ദേശീയ കൺവീനറുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. സിസോദിയയുടെ വീട്ടിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ് നടന്നതിനു പിന്നാലെയാണു കേജ്‌‍‌രിവാളിന്റെ പരാമർശം.

‘‘വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ഡൽഹിയിൽ സിസോദിയ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗംഭീരമാണ്. 70 വർഷമായി മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവിധം സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ അദ്ദേഹം പരിഷ്കരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെയാകെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. പകരം രാഷ്ട്രീയ വിദ്വേഷം തീർക്കാൻ അവർ സിബിഐ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ സിസോദിയ ഭാരതരത്ന അർഹിക്കുന്നുണ്ട്’’– അഹമ്മദാബാദിലെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ‌ കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു.

ഗുജറാത്തിൽ ദ്വിദിന സന്ദർശനം നടത്തുകയാണു കേ‌ജ്‌രിവാൾ. കേന്ദ്രത്തിലും ഗുജറാത്തിലും ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാരുകളെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ‘സിസോദിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ആർക്കറിയാം, എന്നെയും ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾ ദുഃഖിതരാണ്. കഴിഞ്ഞ 27 വർഷമായുള്ള ബിജെപി ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം അവർ അനുഭവിക്കുകയാണ്’– കേജ്‍രിവാൾ ആരോപിച്ചു.

