നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം രണ്ടു ബില്ലുകൾ; ഒപ്പിടാതെ മടക്കുമോ ഗവർണർ?

തിരുവനന്തപുരം∙ ഓർഡിനൻസുകൾ ബില്ലാക്കാൻ നിയമസഭ സമ്മേളിക്കുന്നത് പുതുമയല്ലെങ്കിലും രണ്ടു ബില്ലാണ് ഈ സമ്മേളനത്തെ പ്രക്ഷുബ്ദമാക്കുന്നത്. വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കാനുള്ള സേർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉയർത്തി ഗവർണറുടെ അധികാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ പേരിൽ ഗവർണറും സർക്കാരും തുറന്ന പോരിലാണ്. ഏറെ തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബിൽ സംബന്ധിച്ച് സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ധാരണയിലേക്കെത്തുന്നത്. അടുത്തകാലത്തെങ്ങും ബില്ലുകൾ ഇത്രവലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായിട്ടില്ല. ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബിൽ ബുധനാഴ്ചയും സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതിനാൽ ബില്ലുകൾ സർക്കാരിന് അനായാസം പാസാക്കാമെങ്കിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധ സ്വരമുയർത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം. രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ബിൽ ഗവർണറുടെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തുമ്പോൾ അനുമതി ലഭിക്കുമോ എന്നതിലാണ് മറ്റൊരാകാംക്ഷ. ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിനു വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ഓർഡിനൻസുകൾ അസാധുവായതോടെ പഴയ നിയമം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ലോകായുക്ത ഹിയറിങ് നടത്തി വിധിക്കായി മാറ്റിയിട്ട് മാസങ്ങളായി. ഗവർണർ ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാതിരിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരായി ലോകായുക്ത പരാമർശമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് സർക്കാരിനെ അലട്ടുന്നത്. അതിനിടയിലും ലോകായുക്ത വിഷയത്തിൽ ഉടക്കിനിന്ന സിപിഐയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന് ആശ്വാസമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരാണ് ലോകായുക്ത വിധിയെങ്കിൽ സഭയിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയാണ് വിധിയെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു തീരുമാനിക്കാമെന്നുമുള്ള സിപിഐ നിർദേശം സിപിഎം അംഗീകരിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ഭേദഗതിയായി ചൊവ്വാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം.

ലോകായുക്ത ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലും സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബിൽ എന്ന് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല. കണ്ണൂർ വിസി ക്രിമിനലാണെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുറന്നടിച്ചതോടെ 24ന് ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. സഭ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകളെല്ലാം ഗവർണർക്ക് ഏറെക്കാലം തീരുമാനമെടുക്കാതെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കാനാകില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ. ഗവർണറെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്. ചില ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സർവകലാശാലകളിലെ ഗവർണറുടെ അധികാരം കുറയ്ക്കുന്ന ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഗവർണർമാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ല. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി യോജിച്ചുള്ള നിയമനടപടികളുടെ സാധ്യതയും സംസ്ഥാനം പരിഗണിക്കുന്നു.

പദവിക്കു ചേരാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് മുന്നണി വിലയിരുത്തൽ. ഗവർണറുടെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ സിപിഎം നേതൃത്വം രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും മന്ത്രിമാരോ ജനപ്രതിനിധികളോ രൂക്ഷമായ വിമർശനം നടത്തിയില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ തർക്കമാണെന്ന പ്രതീതി ഒഴിവാക്കാനും സുഗമമായ ഭരണ നടത്തിപ്പിനുമാണ് സംയമനം. മറുവശത്ത്, സർവകലാശാല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരുമായി വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറാകാത്ത ഗവർണർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയമല്ല നിയമമാണ് നോക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവർണറുടെ നിലപാട്. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് 24ന് തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ഗവർണർ കേരള, കണ്ണൂർ വിസിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കും. വിവാദമായ രണ്ടു ബില്ലിലും ഗവർണർ ഒപ്പിടാൻ തയാറാകില്ലെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

