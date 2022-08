‘കോടതിയിൽ പോകാനിറങ്ങിയ’ ബലാത്സംഗ കേസ് അതിജീവിതയുടെ മൃതദേഹം യുപിയിലെ കനാലിൽ

ല‌ക്‌നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബരാബങ്കിയിൽ ബലാത്സംഗ കേസിലെ അതിജീവിതയായ പതിനേഴുകാരിയുടെ മൃതദേഹം കനാലിൽ കണ്ടെത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ സീതാപുർ സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെ ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ കാണാനില്ലെന്ന പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണു മൃതദേഹം സമീപ ജില്ലയായ ബരാബങ്കിയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ സമീപ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള യുവാവ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തതായി പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ സീതാപുർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കേസിലെ വിചാരണ ഇത് വരെ തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. അഭിഭാഷകനെ കാണാൻ കോടതിയിൽ പോകുകയാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ 18 ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതെന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു.

ബലാത്സംഗക്കേസിൽ പ്രതിയായ യുവാവ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുവതിയെ കാണാതെ ആയതും ശനിയാഴ്‌ച ബരാബങ്കിയിലെ കനാലിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നതും. പ്രണയം നടിച്ചാണ് യുവാവ് പെൺകുട്ടിയെ നാളുകളോളം പീഡിപ്പിച്ചത്. വിവാഹ വാഗ്‌ദാനത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറിയതോടെ പെൺകുട്ടി പ്രതിയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ യുവാവ് ബന്ധം തുടരാൻ പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിക്കുകയും സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. പ്രതി പലവട്ടം പെൺകുട്ടിയെ വധിക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതായും പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. ജനുവരിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെ‌യ്‌തുവെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെ‌‌യ്‌തിരുന്നു.

പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നും ഉത്തരവാദികളെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടണമെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കാണാതായതിനു പിറ്റേദിവസം ഓഗസ്റ്റ് 19 ന് പെൺകുട്ടി സീതാപുരിയിലെ കനാലിൽ ചാടി ആത്മ‌ഹത്യ ചെയ്‌തതായി സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം കനാലിലൂടെ ഒഴുകി സമീപ ജില്ലയായ ബരാബങ്കിയിൽ എത്തിയതാകാമെന്നാണു പൊലീസ് നിലപാട്. കൊലപാതകമടക്കമുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതായും പോ‌സ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. കാണാതാകുന്നതിന്റെ തലേദിവസം പെൺകുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായതും മനോവിഷമത്തിൽ പെൺകുട്ടി വീട് വിട്ടെന്നുമാണു പൊലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണു ബരാബങ്കിയിലെ കനാലിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതായി അറിയിച്ചതെന്നു ബരാബങ്കി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാതായ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച പൊലീസ് സീതാപുർ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ എത്തി മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി സീതാപുർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Body of UP teenage girl pursuing her rape case found in canal