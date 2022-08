അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ കാർ ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ച സംഭവം: കാർ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

കുറ്റിപ്പുറം∙ റോഡിലൂടെ ദിശമാറി അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാറിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കാർ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ. പട്ടാമ്പി കാരേക്കാട് സ്വദേശി ബഷീർ‍ (56) ആണു അറസ്റ്റിലായത്. മനപ്പൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, അപകരകരമായ രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ചു എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.

കുറ്റിപ്പുറം–തിരൂർ റോഡിലെ മഞ്ചാടിയിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം. അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാർ ദമ്പതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിലാണു ഇടിച്ചത്. സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിരുന്ന കരിങ്കപ്പാറ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഖാദർ സംഭവ സ്ഥലത്തു മരിച്ചിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പിൻ സീറ്റിലിരുന്ന ഭാര്യ റുഖിയ 10 അടിയിലേറെ ഉയരത്തിൽ തെറിച്ചു വീണിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കാർ വരുന്നതുകണ്ട് സ്കൂട്ടർ പരമാവധി ഇടതുവശത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കാർ ഇടിച്ചിടുകയായിരുന്നു.

English Summary: Car driver arrested after one died in car- scooter collision