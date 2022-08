73കാരിയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചതിൽ ‘ട്വിസ്റ്റ്’; കാമുകിയെ കെട്ടാൻ കൊച്ചുമകന്റെ സാഹസം!

ചാലക്കുടി ∙ എഴുപത്തിമൂന്നുകാരിയുടെ മാല കവര്‍ന്ന കേസില്‍ കൊച്ചുമകൻ അറസ്റ്റില്‍. അന്നനാട് ചീനിക്ക ബെസ്റ്റിനെയാണ് (25) എസ്എച്ച്ഒ കെ.എസ്.സന്ദീപ്, എസ്ഐ സിദ്ദീഖ് അബ്ദുല്‍ ഖാദർ, എഎസ്ഐ കെ.എ.ജെനിന്‍‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ മാസം 20നു വൈകിട്ടായിരുന്നു മോഷണം.

വെട്ടുകടവില്‍ താമസിക്കുന്ന വയോധികയുടെ വീട്ടില്‍ മുഖം മറച്ച് എത്തിയ യുവാവ് 3 പവന്റെ മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്തു കടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്തു വയോധിക മാത്രമാണു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ‌പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതോടെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പേരക്കുട്ടിയാണു മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്തതെന്നു വയോധിക സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ യുവാവിലേയ്ക്ക് അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

കാമുകിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ ചെലവിനു പണം തരപ്പെടുത്താനാണ് മാല കവര്‍ന്നതെന്നു പ്രതി സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അങ്കമാലിയില്‍ പണയസ്വര്‍ണം തിരിച്ചെടുത്തു വില്‍ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സ്വര്‍ണപ്പണിക്കാരനു വിറ്റ മാല പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പില്‍ കണ്ടെടുത്തു. അങ്കമാലിയിലെ ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാരനാണു പ്രതി. പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Grand Son Arrested For Snatching Gold Chain Of 73 Year Old Lady