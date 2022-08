‘തുള്ളി രക്തമില്ല, വിറകുകൊള്ളിപോലെ’; മലയാളിയുടെ മരണത്തിൽ ഞെട്ടി ഡൽഹി

കൊച്ചി ∙ പത്തു ദിവസത്തിലേറെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവുമില്ലാതെ കിടന്നാണു സഹജീവികളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചത് എന്നറിഞ്ഞതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണു ഡൽഹിയിലെ മലയാളി സമൂഹം. സകർപുറിലെ വാടകവീടിന്റെ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ സഹായത്തിന് ആരുമില്ലാതെ, പട്ടിണി കിടന്നാണു പത്തനംതിട്ട മെഴുവേലി സ്വദേശി അജിത് കുമാറിന്റെ (53) മരണം. അവശനിലയിലാണ് വാടകവീടിന്റെ ഉടമ ഇദ്ദേഹത്തെ മുറിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതും സംശയം തോന്നി കതകു തകർത്ത് അകത്തു കടന്നു നോക്കിയപ്പോൾ.

ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ഇല്ലാതെ, വിറകുകൊള്ളി പോലെ ഉണങ്ങി ശോഷിച്ച ശരീരം മാത്രമാണ് സംസ്കരിക്കാൻ ലഭിച്ചതെന്നു മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കു നേതൃത്വം നൽകിയ നെൽസൺ വർഗീസ് മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. ബന്ധുക്കളുടെയും അധികൃതരുടെയും അനുമതിയോടെ മൃതദേഹം ആദർശ്നഗറിൽ ശ്മശാൻ ഘട്ടിൽ ഡൽഹിയിലെ മലയാളി സംഘടന ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കലക്ടീവിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആചാരവിധികളോടെ ദഹിപ്പിച്ചു.

ആറു വർഷത്തിലേറെയായി എവിടെയാണ് അജിത് കുമാർ എന്നു നാട്ടുകാർക്കോ വീട്ടുകാർക്കോ അറിയില്ലായിരുന്നത്രെ. ഏതാനും മാസം മുൻപ് അജിത് വീട്ടിലേയ്ക്കു ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. രോഗബാധിതയായ അമ്മയുമായി വിഡിയോ കോളിൽ സംസാരിച്ചു. ഓണത്തിനു നാട്ടിൽ വരാമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഉറപ്പും നൽകി. പിന്നാലെയാണ്, രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച ദിവസം പട്ടിണികിടന്നു മരിച്ചത്.

മാസങ്ങളായി ഇദ്ദേഹത്തിനു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് പരിസരവാസികൾ പറയുന്നത്. അഞ്ചു മാസത്തിലേറെയായി വാടകയും നൽകിയിരുന്നില്ല. കാര്യമായി ആരുമായും സഹകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ വീട്ടുടമയും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പത്തു ദിവസമായിട്ടും വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതോടെയാണ് വീട്ടുടമ കതകു തകർത്ത് അകത്തു കടന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Shutterstock)

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപാണ് അജിത് ഡൽഹിയിലെത്തുന്നത്. അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആ മേഖലയിലായിരുന്നു ജോലി. ആറു വർഷത്തിലേറെ ഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്ത ശേഷമാണ് നാട്ടിലെത്തുന്നത്. ഈ സമയം വീട്ടുകാർ താൽപര്യപ്പെട്ടു വിവാഹം നടത്തി. ഭാര്യയെയും കൂട്ടി തിരിച്ചു ഡൽഹിയിൽതന്നെ ജോലി തുടർന്നു. ഇതിനിടെ വിദേശത്തേയ്ക്കു പോകാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യയെ നാട്ടിലാക്കി ഗൾഫിലെത്തി. റാസൽഖൈമയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ പന്തളത്ത് വീടും പുരയിടവും വാങ്ങി.

ഇതിനിടെ, വീണ്ടും നാട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും ഭാര്യയുമായി സ്വരച്ചേർച്ച ഇല്ലാതായതോടെ തിരികെ ഒരു ദിവസം ബാഗുമെടുത്ത് അജിത് നാടുവിട്ടു. ഡൽഹിയിലേയ്ക്കായിരുന്നു മടക്കം. ആറു വർഷത്തിലേറെയായി വീടുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. അവിടെ സ്വന്തമായി കരാർ ജോലികൾ ചെയ്തും മറ്റുമാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിനിടെ ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ലെന്നു കാണിച്ചു ഭാര്യ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ കാര്യമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ല. ഭർത്താവിനെതിരെ വിവാഹമോചനത്തിനു ഹർജി നൽകി. എതിർഭാഗം ഹാജരാകാതിരുന്നതിനാൽ എക്സ്പാർട്ടി വിധി വന്നു വിവാഹമോചനം ലഭിച്ചു.

ഇതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അജിത്തിൽനിന്നു നാട്ടിലേയ്ക്കു വിളി വരുന്നതും മടങ്ങിവരാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നു പറയുന്നതും. അമ്മയുമായി വാട്‍സാപ്പിൽ വിഡിയോ ചാറ്റും നടത്തി. ഓണത്തിനു നാട്ടിലെത്താമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. മകൻ എത്തുന്നതു കാത്തിരുന്ന രോഗിയായ അമ്മയ്ക്കു ലഭിച്ചത് അജിത്തിന്റെ മരണവിവരമാണ്. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനാൽ മകന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. ആകെയുള്ള സഹോദരന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാട്ടുകാരും പഞ്ചായത്തും ഇടപെട്ടാണ് മൃതദേഹം ഡൽഹിയിൽ സംസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

അജിത്തിന്റെ ജീവിതവും മരണവും അന്യനാട്ടിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഏകരായി കഴിയുന്നവരുടെ ദുരിതത്തിലേയ്ക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണെന്നു നെൽസൺ വർഗീസ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ മലയാളികളുടെ സഹായത്തിനു തയാറായി നിരവധി മലയാളി എൻജിഒകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ മരണം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഭിഭാഷക ദീപ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഡൽഹിയിൽ ഡിസ്ട്രസ് മാനേജ്മെന്റ് കലക്ടീവ് എന്ന സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

English Summary: Kerala man died in New Delhi due to poverty