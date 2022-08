‘എഎപി പിളർത്തി ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ സന്ദേശം ലഭിച്ചു’; വെളിപ്പെടുത്തി മനീഷ് സിസോദിയ

ന്യൂഡൽഹി∙ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) വിട്ട് തങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപിയിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ലഭിച്ചെന്ന് ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഡൽഹിയിലെ മദ്യ നയത്തിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയില്‍ സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ‘‘എനിക്ക് ബിജെപിയിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചു, ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ പിളർത്തി ബിജെപിയിൽ ചേരുക. നിങ്ങൾക്കെതിരെ സിബിഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) ചുമത്തിയ എല്ലാ കേസുകളും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും’’– സിസോദിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



തനിക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ കേസുകളും കളവാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച സിസോദിയ, ‘എന്തുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന്’ ബിജെപിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ‘‘ബിജെപിക്കുള്ള എന്റെ മറുപടി – ഞാൻ മഹാറാണാ പ്രതാപിന്റെ പിൻഗാമിയാണ്, ഒരു രജപുത്രനാണ്. ഗൂഢാലോചനക്കാർക്കും അഴിമതിക്കാർക്കും മുന്നിൽ തലകുനിക്കാൻ ഒരിക്കലും തയാറല്ല. എനിക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ കേസുകളും കള്ളമാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യൂ’’– അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ജനപ്രീതിയിൽ ബിജെപി ഭയക്കുന്നതിനാലാണ് തനിക്കെതിരായ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് സിസോദിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു. 2024ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, കേജ്‌രിവാളിനെ തടയാൻ ബിജെപി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

2021-22ലെ ഡൽഹി മദ്യ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മനീഷ് സിസോദിയയുടെ വസതിയിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. നയം നടപ്പാക്കിയതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വി.കെ.സക്‌സേന സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനു ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. മനീഷ് സിസോദിയയുടെ വസതിയ്ക്ക് പുറമേ 31 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. മുൻ എക്‌സൈസ് കമ്മിഷണർ അരവ ഗോപി കൃഷ്ണ, മറ്റ് രണ്ട് എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ വസതികളിലുൾപ്പെടെയായിരുന്നു റെയ്ഡ്.

English Summary: Manish Sisodia Claims Message From BJP: "Will Shut All Cases If.."