‘മോദിക്കെതിര് രാഹുൽ’ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട മോഡൽ; മഹാസഖ്യം ആവശ്യമില്ല: തൃണമൂല്‍

കൊൽക്കത്ത∙ 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ തടയാൻ രാജ്യവ്യാപകമായി മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്. ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം മഹാസഖ്യം മതിയാകുമെന്ന നിലപാടാണ് മമത ബാനർജിയുടെ പാർട്ടിക്കുള്ളത്. അസമിലും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിയെ എതിരിടാൻ മഹാസഖ്യം ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ടിഎംസിക്ക്. ‌‌

നരേന്ദ്ര മോദി Vs രാഹുൽ ഗാന്ധി‌

നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് എതിരാളിയായി രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന മോ‍ഡൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അതു പിന്തുടരില്ലെന്നും തൃണമൂൽ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അതിനു പകരമായി അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളിലെ ശക്തരായ നേതാക്കളുമായി വേണം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഏറ്റുമുട്ടാൻ. മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ ‘വോട്ട് കൊല്ലുന്നവരെ’ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ നീക്കം ആവശ്യമാണെന്നാണ് തൃണമൂലിന്റെ വാദം.

ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിക്കുമെന്ന് മമത

വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളില്‍ ആകെയുള്ള 42 സീറ്റുകളിലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുമെന്ന് മമത ബാനർജി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പാർട്ടി അധ്യക്ഷയുടെ സന്ദേശത്തിൽനിന്നുതന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണെന്നു തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ പറയുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബിജെപിയെ നേരിടട്ടെ എന്നതാണു തൃണമൂലിന്റെ പക്ഷം. എന്നാൽ ഈ നിലപാടിനെക്കുറിച്ചു കോൺഗ്രസുമായോ മറ്റോ സംസാരിച്ചോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല.

നരേന്ദ്ര മോദി (Photo - PIB)

‘‘ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒഴികെ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. ജൂലൈ 21ന് വേദിയിൽവച്ച് മമത ബാനർജി തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിവരുത്തും’’ – രാജ്യസഭയിലെ തൃണമൂൽ നേതാവ് ഡെറെക് ഒബ്രയൻ പറഞ്ഞു.

തൃണമൂലിന്റെ ഈ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച്‌ പഞ്ചാബിലും ഡൽഹിയിലും എഎപി, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ, തെലങ്കാനയിൽ ടിആർഎസ്, ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ, ഉത്തർപ്രദേശ് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ ആണ് ബിജെപിക്കെതിരെ പോരാടേണ്ടത്.

രാഹുൽ ഗാന്ധി (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

മഹാസഖ്യത്തിന്റെ നേതാവ് ആര്?

മഹാസഖ്യം വന്നാൽ അതിന്റെ നേതാവ് ആരെന്ന ചോദ്യം ഉയരും. പാർട്ടി നേതാക്കളെയും മന്ത്രിമാരെയും വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നടപടികൾക്കിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പൊതുനേതാവ് എന്ന തരത്തിൽ ഉയർന്നുവരാൻ മമതയ്ക്ക് ആകില്ല. ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ മറ്റു പാർട്ടികൾക്കും കഴിയില്ല. മറ്റു പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരെ അങ്ങനെ ഉയർത്താനും മമത താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരവർ അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മത്സരിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് മമതയ്ക്ക് എടുക്കാനെളുപ്പം എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

അതേസമയം, സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾക്ക് ഈ നയം പ്രകാരം അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോരാട്ടം നടത്താം. പക്ഷേ, കോൺഗ്രസ് പോലുള്ള ദേശീയ പാർട്ടി, രാജ്യമെങ്ങും വിവിധ സംഘടനകളും പ്രവർത്തകരും ഉള്ള പാർട്ടി എന്തിന് യുദ്ധമുഖത്തുനിന്നു പിന്മാറണമെന്നതാണ് അവരുയർത്തുന്ന ചോദ്യം.

മമതാ ബാനർജി (ചിത്രം: പിടിഐ)

English Summary: Modi vs Rahul Gandhi is a 'failed' model; no need for a nationwide grand alliance, says Trinamool