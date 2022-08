‘ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ, പ്ലീസ്...’; വിജിലൻസ് ഓഫിസിൽ പടയായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ പഞ്ചാബിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ തുടർച്ചയായ അഴിമതിയാരോപണങ്ങളിൽ ‘മനംനൊന്ത്’, വിജിലൻസ് ഓഫിസിലെത്തി ‘കീഴടങ്ങി’ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധം. പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അമരിന്ദർ സിങ് രാജയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിജിലൻസ് ഓഫിസിൽ ‘കീഴടങ്ങി’യത്. കൂട്ടത്തിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു വിജിലൻസിനു മുന്നിൽ നേതാക്കളുടെ നിലപാട്.

പഞ്ചാബിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയതു മുതൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ അനാവശ്യമായി അഴിമതിയാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എഎപിക്കെതിരെ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഡൽഹിയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നീക്കം നടത്തുമ്പോൾ, അതിൽനിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് പഞ്ചാബിലെ എഎപി േനതൃത്വം അനാവശ്യ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഡൽഹിയിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പീ‍ഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അനാവശ്യമായി കേസിൽപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും നിലവിളിക്കുന്ന ആംആദ്മി പാർട്ടി, പഞ്ചാബിലെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോട് അതിലും ക്രൂരമായാണ് പ്രതികാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അമരിന്ദർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘കീഴടങ്ങാൻ’ തയാറായി മൊഹാലിയിലെ വിജിലൻസ് ഓഫിസിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക്, സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് മേധാവിയുടെ ഓഫിസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചില്ല.

തുടർന്ന് ഇവർ വിജിലൻസ് മേധാവിക്കു നൽകാൻ പ്രത്യേക മെമ്മോറാണ്ടം തയാറാക്കി ഓഫിസിൽ ഏൽപ്പിച്ച് മടങ്ങി. അമരിന്ദർ സിങ് രാജയ്ക്കു പുറമെ മുൻ മന്ത്രിമാരായ സുഖ്ജീന്ദർ സിങ് രൺധാവ, തൃപ്ത് രജീന്ദർ സിങ് ബജ്‍വ, റാണ ഗുർജീത് സിങ്, ഭാരത് ഭൂഷൻ അഷു തുടങ്ങിയവരും വിജിലൻസ് ഓഫിസിലെത്തിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

മതിയായ നിയമ നടപടികൾ കൂടാതെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ തീർത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമായ കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അമരീന്ദർ ആരോപിച്ചു. തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെയും സംരക്ഷിക്കാനല്ല ഇത്തരമൊരു നടപടിയെന്ന് വിശദീകരിച്ച അമരീന്ദർ, അനാവശ്യമായി കേസിൽപ്പെടുത്തുന്ന സർക്കാർ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Punjab Congress leaders visit vigilance bureau, ask to be detained