പിടികൂടിയ പാമ്പിനെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി പ്രദർശനം; വിഡിയോ ചിത്രീകരണം: പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

ല‌ക്‌നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷാജഹാൻപുരിൽ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് പിടികൂടിയ പാമ്പിനെ മറ്റുള്ളവർക്കു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു. യുപിയിലെ മറുവാ ജാല എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ മുൻ ഗ്രാമത്തലവൻ കൂടിയായ ദേവേന്ദ്ര മിശ്രയാണ് മരിച്ചത്. കടിയേറ്റതിനു രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു. കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം മിശ്രയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പാമ്പിനെയും ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അയൽവാസിയായ രവീന്ദ്ര കുമാർ എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ദേവേന്ദ്ര മിശ്ര പിടികൂടിയത്. പിടിച്ച പാമ്പിനെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി പ്രദേശവാസികൾക്കു മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് മിശ്രയ്ക്ക് കടിയേറ്റതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പാമ്പ് കടിയേറ്റ മിശ്രയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ദേവേന്ദ്ര മിശ്ര എതിർത്തു. മുറിവിൽ ഏതാനും പച്ചമരുന്നുകൾ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇരൂനൂറിലേറെ പാമ്പുകളെ ദേവേന്ദ്ര മിശ്ര പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ നാട്ടുകാർ തേടിയെത്തുന്നത് മിശ്രയെ ആണെന്നും അയൽവാസികൾ പറയുന്നു.

ഇയാൾ പാമ്പുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതിന്റെയും വടി ഉപയോഗിച്ച് പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അഞ്ച് വയസ്സിലും താഴെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ ഇയാൾ വിഷപാമ്പിനെ ചുറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. നിരവധി തവണ ഇയാൾക്കു പാമ്പിനെ കടിയേറ്റിരുന്നെങ്കിലും പലതവണ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

