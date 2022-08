ഡൽഹിയിലും ‘ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്’; എംഎൽഎമാർക്ക് 5 കോടി ‘ഓഫർ’: എഎപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അരവിന്ദ് കേജ്‍‌രിവാൾ സർക്കാരിനെ മറിച്ചിടാൻ ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ എംഎൽഎമാർക്ക് ബിജെപി അഞ്ച് കോടി രൂപ വരെ ‘ഓഫർ ചെയ്ത’തായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ‘ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസി’ന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡൽഹിയിലെ സർക്കാരിനെ മറിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് എഎപിയുടെ ആരോപണം. എഎപി നേതാവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

‘‘ഞങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാർക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപ വരെയാണ് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെ മറിച്ചിടാനുള്ള ബിജെപി ശ്രമത്തെ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തി’ – സൗരഭ് പറഞ്ഞു. ‘വലിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ’ ഉടൻ വരാനുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സൗരഭ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആകാംക്ഷയുണർത്തി.

‘‘തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതിയൊരു പാർട്ടിക്ക് ജനം അവസരം നൽകുമ്പോൾത്തന്നെ അവരെ പുറത്താക്കാൻ ബിജെപി നീക്കം തുടങ്ങും. അവരുടെ ആ പദ്ധതിയാണ് ‘ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്’. ഇത് മധ്യപ്രദേശിലും കർണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമെല്ലാം നാം കണ്ടതാണ്. ബിജെപിയിൽ ചേർന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാമെന്ന് അവർ മനീഷ് സിസോദിയയ്ക്കു വാഗ്ദാനം നൽകി. കേജ്‍രിവാൾ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ അവർ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റി’’ – സൗരഭ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആർക്കാണ് ബിജെപിയുടെ 5 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന്, എല്ലാം തക്ക സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അത് എപ്പോൾ വേണമെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേജ്‍രിവാളിനെയും ആംആദ്മി പാർട്ടിയെയും വിട്ട് ബിജെപിയുമായി സഹകരിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കാമെന്നും കേസുകൾ റദ്ദാക്കാമെന്നും ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ എഎപി നേതാവ് മനീഷ് സിസോദിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഡൽഹിയിലെ മദ്യ നയത്തിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി കൂടിയായ സിസോദിയയുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണിക്കൂറുകളോളം സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തി. കേസിൽ മറ്റു 12 പേർ കൂടി പ്രതികളാണ്. ലഫ്. ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേന അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് നയം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യ മദ്യലോബിയെ സഹായിക്കാൻ വഴിവിട്ട നീക്കം നടത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.

