ഡാരിയ ചിന്നിച്ചിതറിയതും റഷ്യൻ പദ്ധതി? എന്തു ‘ഹീനമായ’ നീക്കവും പ്രതീക്ഷിച്ച് യുക്രെയ്ൻ

ആറു മാസം മുൻപ്, യുക്രെയ്നിൽ സൈനിക നടപടിക്ക് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ ഉത്തരവിട്ടതിനു പിന്നാലെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള കൂട്ടഅധിനിവേശത്തിനും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനുമാണ് ലോകം സാക്ഷിയായത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ പലായനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നിരന്തരമായ ബോംബാക്രമണത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ നഗരങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് കൂനകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു.

∙ പാളിയോ റഷ്യൻ തന്ത്രം?

ഫെബ്രുവരി 24ന് പുലർച്ചെ കീവിലും മരിയുപോളിലും ഒഡേസയിലും റഷ്യൻ സൈന്യം ആക്രമണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറിയാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ അനുകൂല സർക്കാരിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് മടങ്ങാമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ, സൈനികനടപടി പൂർണതോതിലുള്ള യുദ്ധമായി മാറുകയും റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് യുക്രെയ്നിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി നേരിടുകയും ചെയ്തതോടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പാളി.

യുദ്ധം ഏഴാം മാസത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ റഷ്യയെ ഞെട്ടിച്ച യുക്രെയ്ൻ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടായെന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം. വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ വിശ്വസ്തനും യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തീവ്രദേശീയവാദ സൈദ്ധാന്തികനുമായ അലക്സാണ്ടർ ഡുഗിന്റെ മകൾ ഡാരിയ ഡുഗിന കഴിഞ്ഞദിവസം സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് റഷ്യയ്ക്കു ഏറ്റവും പുതിയതായി തിരിച്ചടിയായത്. ഇതിനു പിന്നിൽ ആരാണെന്നതു സ്ഥിരീകരണമില്ലെങ്കിലും റഷ്യ പ്രതികരണം യുക്രെയ്ന്റെ നേരെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

ദേശീയ ടിവി ചാനലിൽ അവതാരകയായ ഡാരിയ, മോസ്കോ നഗരാതിർത്തിയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സാംസ്കാരികോത്സവത്തിൽ പിതാവിനോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് കാറിൽ ഘടിപ്പിച്ച ബോംബ് പൊട്ടി മരിച്ചത്. ലക്ഷ്യമിട്ടത് അലക്സാണ്ടർ ഡുഗിനെ ആയിരുന്നു എന്നാണു നിഗമനം. അവസാന നിമിഷം അലക്സാണ്ടർ ഡുഗിൻ മറ്റൊരു കാറിലേക്കു മാറിയതിനാലാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായി.

സ്‌ഫോടനത്തിനു പിന്നിൽ യുക്രെയ്ൻ ഭരണകൂടമാണെന്നു റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാവവും രൂപവും വീണ്ടും മാറുമോയെന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ റഷ്യ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ‘‘യുക്രെയ്ന്റെ പങ്ക് കണ്ടെത്തിയാൽ കീവ് നടപ്പാക്കിയ ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ നയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതായി വരും. വർഷങ്ങളായി ധാരാളം വസ്തുതകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തിനായുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആഹ്വാനങ്ങൾ മുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ യുക്രെയ്ൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വവും പങ്കാളിത്തവും വരെ.’’– റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മരിയ സഖറോവയുടെ വാക്കുകൾ വീൺവാക്കായി ആരും കാണുന്നില്ല.

∙ ഇതും റഷ്യൻ പദ്ധതി?

‘പുട്ടിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം’ എന്നാണു അലക്സാണ്ടർ ഡുഗിൻ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. റഷ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ഏകീകരണത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ‘നവ റഷ്യ’ എന്ന തീവ്രദേശീയവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രചാരകരനായ അലക്സാണ്ടർ ഡുഗിനാണു ക്രൈമിയയെ റഷ്യയോടു കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്ന നിലപാട് ആദ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. പിന്നാലെ പുട്ടിൻ ഇതു നടപ്പാക്കി. യുക്രെയ്ൻ റഷ്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന വാദവും ഇദ്ദേഹം ഉയർത്തി. പിതാവിന്റെ നിലപാടുകളെ പിന്തുടരുന്നിരുന്ന ഡാരിയയ്ക്കെതിരെയും യുഎസ് ഉപരോധമുണ്ടായിരുന്നു. ഡാരിയയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് പാശ്ചാത്യവിരുദ്ധ ആശയങ്ങളും നുണകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണിത്.

ഡാരിയ ഡുഗിന. ചിത്രം: Tsargrad.tv/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

യുദ്ധത്തിൽ, റഷ്യൻ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില തിരിച്ചടികൾ നൽകാൻ യുക്രെയ്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയ്ക്കു സമീപം അവർ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഒരു സൂചനയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. റഷ്യയിലെ ഭരണനേതൃത്വത്തിലുള്ളവരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റുബ്ലിയോവ്കയിലാണ് ഡാരിയ ഡുഗിന കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ‘റുബ്ലിയോവ്ക വിറയ്ക്കുന്നു’ എന്നാണ് റഷ്യൻ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയവിദഗ്ധൻ സെർജി മാർക്കോവ് സംഭവത്തിനുശേഷം പ്രതികരിച്ചത്.

റഷ്യയെപ്പോലെ ഒരു ‘ക്രിമിനൽ രാജ്യമല്ലെ’ന്ന് പറഞ്ഞാണ് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളിഡിമിർ സെലെൻസ്കി ആക്രമണത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയത്. റഷ്യയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കത്തിന്റെ ഫലമാകാം ആക്രമണമെന്ന് സെലെൻസ്കിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവും ആരോപിച്ചു. ആക്രമണം റഷ്യ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് പുട്ടിന്റെ ചില വിമർശകരും പറയുന്നത്.

രാജ്യത്തിനകത്തെ അടിച്ചമർത്തലുകളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയെ വിമർശിക്കുന്ന യുദ്ധ അനുകൂല പാർട്ടികളെ മയപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഫ്ലാഗ് ഓപ്പറേഷനാകാം ഇതെന്നാണ് റഷ്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകയും പുടിൻ വിമർശകയുമായ യൂലിയ ലാറ്റിനിന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. “ഈ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സമ്പൂർണ ഭീകരതയുണ്ടാകാം.”– യൂലിയ ഒരു യൂട്യൂബ് വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.

യുദ്ധത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗതിയിൽ അസംതൃപ്തരായ റഷ്യൻ അനുകൂലികളാകാം ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നു മറ്റു ചില വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തി. ‘ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം നിരീക്ഷിച്ചാൽ തീർത്തും ആന്തരികമായ നീക്കങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ കുറവും.’– ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞായറാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‌ജയിലിൽ കഴിയുന്ന റഷ്യൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സി നവാൽനിയുടെ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷിയായ ലിയോനിഡ് വോൾക്കോവും ഡാരിയയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ റഷ്യയുടെ പങ്ക് സംശയിക്കുന്നു. “ഇത് ഒഡിൻസോവോ ജില്ലയാണ്, പുട്ടിനിസം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. രാത്രി സ്ഫോടനം യുദ്ധത്തിന്റെ യഥാർഥ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞരെ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്നു.’’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘നാഷനൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി’ എന്ന അജ്ഞാത റഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ബോംബാക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തതായി മുൻ റഷ്യൻ പ്രതിപക്ഷ നിയമസഭാംഗം ഇല്യ പൊനോമറേവ് തിങ്കളാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു. 2014ൽ ക്രൈമിയ പിടിച്ചടക്കുന്നതിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം റഷ്യ വിട്ട പൊനോമറേവ്, ഒരു യുക്രേയ്ൻ ടിവി ചാനലിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ സംഘനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്നു വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

∙ യുദ്ധത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ത്?

ഡാരിയ ഡുഗിനയുടെ മരണത്തിൽ ഉടൻ മറുപടി കൊടുക്കണമെന്ന് യുദ്ധാനുകൂലികൾ മുറവിളി കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കടുത്ത നീക്കത്തിന് റഷ്യ തുനിയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. യുക്രെയ്ന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിലെ ഖേർസൻ, മൈക്കലോവ് പ്രവിശ്യകളിലാണു നിലവിൽ ആക്രമണം തുടരുന്നത്. ഒഡ‍േസയിൽ യുക്രെയ്ൻ സേനയുടെ ആയുധ ഡിപ്പോ കഴിഞ്ഞദിവസം റഷ്യ മിസൈലാക്രമണത്തിൽ തകർത്തു. യുഎസ് നിർമിത ഹൈമാസ് റോക്കറ്റുകളും വിദേശനിർമിത വിമാനവേധ സംവിധാനങ്ങളും ശേഖരിച്ച ആയുധപ്പുരയാണു തകർത്തതെന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തി.

ഡാരിയ ഡുഗിന ബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ചിത്രം: Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

ഖേർസൻ മേഖലയിലെ സൈനികത്താവളവും സാപോറീഷ്യയിലെ ഇന്ധന ഡിപ്പോയും തകർത്തതായി റഷ്യ വെളിപ്പെടുത്തി. മിസൈലാക്രമണം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ യുക്രെയ്നിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ഹർകീവിൽ രാത്രി കർഫ്യൂ ദിവസം മുഴുവൻ നീട്ടിയിരുന്നു. അതിനിടെ, കരിങ്കടലിൽ റഷ്യ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിച്ചു. രണ്ടു നാവിക കപ്പലുകളും അഞ്ച് മിസൈൽ വാഹിനികളുമാണ് കൂടുതലായി വിന്യസിച്ചത്.

യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവനിലയമായ യുക്രെയ്നിലെ സാപോറീഷ്യയ്ക്കു സമീപവും റഷ്യ ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആണവ നിലയത്തിനു സമീപത്തെ ആക്രമണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന യുഎൻ ആഭ്യർഥന തള്ളിയാണ് റഷ്യയുടെ നടപടി. യുക്രെയ്നിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ആണവ നിലയമായ യുഷ്നോക്രൈൻസ്കിനു സമീപവും കഴിഞ്ഞദിവസം റഷ്യ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.

∙ അധിനിവേശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും

സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന്റെ 31–ാം വാർഷികമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 24ന് യുക്രെയ്ൻ ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. രാജ്യത്ത് അധിനിവേശത്തിന്റെ കരിനീഴൽ വീണിട്ട് ആറു മാസം തികയുന്ന അതേ ദിവസമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷമെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. ഡാരിയ ഡുനിയ കൊല്ലപ്പെട്ടത്തിൽ റഷ്യൻ തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി മുന്നറിയിപ്പു നൽകി കഴിഞ്ഞു.

റഷ്യൻ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ പകുതിയോളം പ്രവിശ്യകൾ നിലവിൽ റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ബുധനാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപു എന്തു ‘ഹീനമായ’ നീക്കവും റഷ്യയിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് സെലെൻസ്കി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. എല്ലാ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷാ സേനകളുമായും യുക്രെയ്ൻ അനുകൂല രാഷ്ട്രനേതാക്കളുമായും ചർച്ച ചെയ്തതായി സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.

യുദ്ധസമയമായതിനാൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലേതു പോലെ വൻ ആഘോഷങ്ങൾ ഇത്തവണ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് ഇല്ല. പരേഡ് ഒഴിവാക്കി, യുദ്ധത്തിൽ നശിച്ച റഷ്യൻ സൈനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് സെലെൻസ്കി നിർദേശം നൽകിയത്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ആയുധങ്ങൾക്കു പകരം പൂക്കളും നൃത്തങ്ങളുമായി സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും സെലെൻസ്കിയുടെ ഓഫിസ് ഉപദേഷ്ടാവ് പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി

‘‘യുക്രെയ്നിലെ ജനതയെ ദുരിതത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം റഷ്യ ചെയ്യും. സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ച് മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നഗരമധ്യത്തിൽ മാർച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. യുക്രെയ്നുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ റഷ്യ എത്രത്തോളം ദുർബലമാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷവും അവർക്ക് അതിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ അവർ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല.’’– ഉപദേഷ്ടാവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനു മുന്നോടിയായി പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടുന്നതിനെതിരെ യുക്രേയ്ൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനത്തിനു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനു പൊതുആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് യുക്രെയ്‌ൻ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിലെ സൈനിക നിയമപ്രകാരം പൊതുയോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു വിലക്കുണ്ട്. “വിജയിച്ചശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നു കരുതുന്നു. അന്നു ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകും.”– കീവ് നിവാസിയായ ഒരാൾ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: Car bomb murder outside Moscow triggers accusations; Ukraine on alert for Independence Day attacks