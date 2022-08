കോഴിക്കോട്∙ ചെറുവണ്ണൂർ ടിപി റോഡിൽ പെയിന്റ് നിർമാണ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഗോഡൗണിൽ വൻ അഗ്നിബാധ. വൈകിട്ട് 5നാണ് അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്. പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി ശിഹാബുദ്ദീന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സിടി ഏജൻസീസിലാണ് അഗ്നിബാധ.

മലപ്പുറം സിയാംകണ്ടം പൊയിലി സുഹൈലിനു (19) പൊള്ളലേറ്റു. ഇദ്ദേഹത്തെ ചെറുവണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്.



ചെറുവണ്ണൂർ ടി.പി റോഡിൽ പെയിന്റ് നിർമാണ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഗോഡൗണിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായപ്പോൾ.

English Summary: Fire breaks out in paint manufacturing unit in Kozhikode