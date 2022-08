‘ഇയ്യാള് നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കൂലോ’; ആ ആത്മഗതം ജലീലിന് എതിരെയല്ല: ശൈലജ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇടതു സഹയാത്രികൻ കെ.ടി.ജലീൽ എംഎൽഎ സർക്കാരിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്ന് കെ.കെ.ശൈലജ എംഎൽഎയുടെ ആത്മഗതം. ‘ഇയാൾ നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും’ എന്ന കെ.കെ.ശൈലജയുടെ വാക്കുകൾ നിയമസഭയിൽ കൗതുകമുണർത്തി. സഭയിൽ കെ.ടി.ജലീൽ സംസാരിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് സംസാരിച്ച കെ.കെ.ശൈലജ, പ്രസംഗം നിർത്തി സീറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് മൈക്കിലൂടെ എല്ലാവരും കേട്ടത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ‘ആത്മഗതം’ പരസ്യമാവുകയും പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടെ വിശദീകരണവുമായി ശൈലജ രംഗത്തെത്തി.

ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കെ.കെ.ശൈലജ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ കെ.ടി.ജലീൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു. പ്രസംഗ സമയത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതിനെ വഴങ്ങുക എന്നാണ് സഭാ നടപടി പ്രകാരം പറയുന്നത്. സ്പീക്കർ പ്രസംഗിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ അംഗത്തിന്റെ സമയത്തിൽനിന്ന് രണ്ടാമത്തെയാൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയം കുറവു ചെയ്യും. ജലീലിന് ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം നല്‍കി സീറ്റിലേക്കിരിക്കുമ്പോഴാണ് മൈക്ക് ഓൺ ആണെന്നറിയാതെ ശൈലജ ആത്മഗതം നടത്തിയത്.

ഇതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശൈലജ പുഞ്ചിരിക്കുന്നതും സഭാ ടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. സാധാരണ പൗരനു ലഭിക്കേണ്ട നീതി തനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ലോകായുക്തയിലെ കേസ് ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജലീൽ പറഞ്ഞു. കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത വിവരം നോട്ടിസ് മുഖേന അറിയിച്ചില്ല. തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ലെന്നും ജലീൽ പറഞ്ഞു. സംഭവം ചർച്ചയായതോടെ കെ.കെ.ശൈലജ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി എത്തി.

ശൈലജയുടെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ:

നിയമസഭയിൽ ലോകായുക്ത (ഭേദഗതി) ബിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാനാണ്. പ്രസംഗത്തിനിടെ കെ.ടി.ജലീൽ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. അതിനു വഴങ്ങി സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, പ്രസംഗ സമയം നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്നോർത്ത് അടുത്തിരുന്ന സജി ചെറിയാനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഖേദകരമാണ്. അത് ജലീലിനെതിരാണെന്ന ആക്ഷേപം കഴമ്പില്ലാത്തതും ദുരുപദിഷ്ടവുമാണ്.



