സിപിഎമ്മിന് അത്ര ‘പ്രിയ’മാകില്ല ഈ വിവാദം; കുരുക്കായി ആ 6, 7, 7, 7, 5; ആരാണു ശരി?

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ മലയാളം പഠനവിഭാഗത്തിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറായി ഡോ.പ്രിയാ വർഗീസിനെ നിയമിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടോ? പ്രിയയുടെ നിയമനത്തിൽ സ്വജനപക്ഷപാതമുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. ആവശ്യമായ യോഗ്യത പ്രിയയ്ക്കുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യയാണ് പ്രിയയെന്നതിനാൽ വിവാദത്തിന് വ്യാപ്തിയുമേറെ. അതിനിടെ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വിസിയെ ‘ക്രിമിനല്‍’ എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നതു വരെയെത്തി കാര്യങ്ങൾ. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈയടുത്തൊന്നും സിപിഎം ഇത്ര പ്രതിരോധത്തിലായിട്ടില്ല. എന്താണ് പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ നിയമനത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? ആരുടെ ഭാഗത്താണു ശരി? സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടലിൽ അപാകതകളുണ്ടോ? പ്രിയയ്ക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിനു നൽകിയ മാർക്ക് സംബന്ധിച്ചും പരാതികളുണ്ട്. യഥാർഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കിടൽ നടക്കുന്നത്? ഇന്റർവ്യൂവിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നോ? സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജനടക്കമാണ് വാദങ്ങളും വിവരാവകാശ രേഖയുമായി പ്രിയയ്ക്കു വേണ്ടി രംഗത്തെത്തിയത്? പ്രിയയുടെ വാദത്തിലും കഴമ്പുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം തേടി ഒരന്വേഷണം.

∙ നിയമനം എവിടെ വരെ?

2021 സെപ്റ്റംബർ 22ന് ആണ് അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. നവംബർ 11 ആയിരുന്നു അവസാന തീയതി. നവംബർ 13നു തന്നെ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ചേരുകയും പ്രിയ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരെ ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. നവംബർ 18നു വിസിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി, റാങ്ക് പട്ടിക തയാറാക്കി. വിവാദങ്ങളെയും പരാതികളെയും തുടർന്ന് സർവകലാശാല നിയമോപദേശം തേടി. ഒടുവിൽ, 8 മാസത്തിനു ശേഷം, ഇക്കൊല്ലം ജൂൺ 27ന് ചേർന്ന സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗം, പ്രിയയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്കുള്ള റാങ്ക് പട്ടിക അംഗീകരിച്ചു. പ്രിയയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയായി. ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടക്കുന്നു.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ആസ്ഥാനം. ചിത്രം: മനോരമ

അതിനിടെ പട്ടിക റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്, രണ്ടാം റാങ്കുകാരനായ ഡോ. ജോസഫ് സ്കറിയ നൽകിയ ഹർജിയിൽ, നിയമന നടപടികൾ തൽക്കാലം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. വിവരാവകാശ രേഖ വരെ ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപകസംഘടനകളും സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റിയും നിയമനത്തിനെതിരെ രംഗത്തുണ്ട്. എന്തു വിവാദങ്ങളുണ്ടായാലും സർവകലാശാലയിലെ മലയാള പഠന വിഭാഗത്തിൽ നിയമനം നേടിയേ അടങ്ങൂ എന്ന ഉറച്ച നിലപാടുമായി ഡോ.പ്രിയാ വർഗീസും എല്ലാം നിയമവിധേയമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സർവകലാശാലയും മറുഭാഗത്തുമുണ്ട്. ജോസഫ് സ്കറിയയുടെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി യുജിസിക്കും നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ തീർപ്പ് ഉണ്ടാകും. അതിൽ, നൂലാമാലകൾ എല്ലാം വേർതിരിക്കപ്പെടുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

∙ യോഗ്യത എന്ത്?

8 വർഷത്തെ അധ്യാപന/ഗവേഷണ പരിചയവും പിഎച്ച്ഡിയുമാണ് അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർക്കു വേണ്ട യോഗ്യതയെന്നു 2018ലെ യുജിസി മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങളിലെ ചില അവ്യക്തതകളും പൊരുത്തക്കേടുകളുമാണ് ഇരുവിഭാഗവും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിരത്തുന്നതെന്നതാണു കൗതുകകരം.

∙ ആരാണു ശരി?

ചോദ്യം ഒന്ന് പിഎച്ച്ഡി:

പ്രിയ പിഎച്ച്ഡി നേടിയത് 2019ൽ മാത്രമാണെന്നും അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പിഎച്ച്ഡി ആണെന്നിരിക്കെ, ഇതു നേടിയ ശേഷമുള്ള (2019ന് ശേഷമുള്ളത്) അധ്യാപന പരിചയം മാത്രമാണു പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റിയുടെ വാദം. ഇതുസംബന്ധിച്ച കോടതിവിധിയും അവർ എടുത്തു കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ, കോടതിവിധിയെ ചിലർ ദുർവ്യഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണെന്നാണു പ്രിയയുടെ വാദം. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ 2004ലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2014ൽ തീർപ്പാക്കിയ കേസിലെ കോടതി ഉത്തരവിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത്, യുജിസി ചട്ടങ്ങളിലൊന്നുമില്ലാത്ത പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനാണു ശ്രമമെന്നും പ്രിയ വർഗീസ് പറയുന്നു. ‌അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ സ്ഥാനത്തേക്ക് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായ പിഎച്ച്ഡി നേടിയ ശേഷം 8 വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയമെന്നു യുജിസി മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണു പ്രിയയുടെ വാദം.

കെ.കെ.രാഗേഷ്, പ്രിയ വർഗീസ്. ചിത്രം: മനോരമ

ഗവേഷണം ചെയ്യാനെടുത്ത കാലാവധി അധ്യാപന/ ഗവേഷണ പരിചയമായി കണക്കാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചാണ് അടുത്ത അവ്യക്തത. അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്തു കൊണ്ടുള്ള ഗവേഷണ കാലം അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കാക്കരുതെന്നു യുജിസിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങളിലുണ്ട്. എന്നാൽ ‘അവധിയെടുക്കാതെ അധ്യാപന ജോലിക്കൊപ്പം ഗവേഷണ ബിരുദം നേടുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച കാലയളവ് അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കാക്കും’ എന്നും മാർഗനിർദേശങ്ങളിലുണ്ട്.

ചോദ്യം 2: എഫ്‌ഡിപി

3 വർഷമാണ്, ഫാക്കൽറ്റി ഡവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം (എഫ്ഡിപി) പ്രകാരം പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷണത്തിന് പ്രിയ അധ്യാപനത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നത്. അധ്യാപികയായ താൻ അവധിയെടുക്കാതെയാണു പിഎച്ച്ഡി നേടിയത് എന്നാണു പ്രിയയുടെ വാദം. ഡപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിലാണ് എഫ്ഡിപി കാലമെന്നും യുജിസി ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇക്കാരണങ്ങളാൽ അധ്യാപന സർവീസ് ആയിത്തന്നെ അതു പരിഗണിക്കുമെന്നും പ്രിയ പറയുന്നു.

അക്കാദമിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചുമതലകളായ സ്റ്റുഡന്റ്സ് സർവീസസ് ഡയറക്ടർ, എൻഎസ്എസ് കോ–ഓർഡിനേറ്റർ എന്നീ കാലയളവുകളും അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കാക്കണമെന്നും പ്രിയ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 2012 മാർച്ച് 14 മുതൽ കോളജ് അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന തനിക്ക്, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒൻപതര വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയമുണ്ടെന്നും പുറമേ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബിഎഡ് സെന്ററിലെ 2 വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയവുമുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു, ഡോ.പ്രിയാ വർഗീസ്.

പ്രിയ വർഗീസ്. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: Facebook/priya.varghese

ഇതേ വാദം തന്നെ തിരിച്ചിടുകയാണ്, എതിർപക്ഷം. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയാണെങ്കിൽ, എഫ്ഡിപി കാലഘട്ടം അധ്യാപന കാലഘട്ടമായി പരിഗണിക്കാമെന്നും അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറുടെ പുതിയ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയായതിനാൽ പ്രിയയുടെ കാര്യത്തിൽ അതു പറ്റില്ലെന്നുമാണ് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റിയുടെ വാദം. പ്രിയ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്നു പൂർണമായി വിട്ടു നിന്നതിനാൽ, പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷണത്തിനെടുത്ത 3 വർഷം അധ്യാപനകാലമായി എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുമെന്നും അവർ ചോദിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഒരേ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സ്ഥിരം നിയമനത്തിനും രണ്ടു തരം യോഗ്യത എങ്ങനെ വരുന്നുവെന്ന ചോദ്യവും ഈ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഉയരുന്നു. മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തെ പല കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇതിനോടകം സ്ഥാനക്കയറ്റവും പുതിയ നിയമനവും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും വാദമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിയമിതരായവർക്കെതിരെ, പരാതികളുയർന്നാൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യവുമുണ്ട്.

∙ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ ഇടപെടലുണ്ടായോ?

അപേക്ഷകരിൽ, പ്രാഥമിക യോഗ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അഭിമുഖത്തിനുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കുകയാണു സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതല. ഡോ.പ്രിയ വർഗീസും ജോസഫ് സ്കറിയയും അടക്കം 6 പേരെയാണ് അഭിമുഖത്തിനുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രാഥമിക യോഗ്യതയുള്ളവരെ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ആണയിടുന്നു, സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ.

∙ ഗവേഷണവും അഭിമുഖവും: രണ്ടു തരത്തിലോ മാർക്കിടൽ?

പ്രിയയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ആരോപണം, ഇന്റർവ്യൂവിലെ മാർക്കിടലാണ്. 32 മാർക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിനു ലഭിച്ച പ്രിയയ്ക്കാണ് ഒന്നാം റാങ്ക്.

അതേസമയം, ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പരിഗണിച്ചുള്ള പ്രിയയുടെ റിസർച് സ്കോർ 156 ആണെന്നും വിവരാവകാശ മറുപടിയിലുണ്ട്.

രണ്ടാം റാങ്ക് നേടിയ ചങ്ങനാശേരി എസ്ബി കോളജ് അധ്യാപകൻ ജോസഫ് സ്കറിയയുടെ റിസർച് സ്കോർ 651 ആണ്. അതേസമയം, ഇന്റർവ്യൂവിനു ലഭിച്ചത് 30 മാർക്ക്. 645 റിസർച് സ്കോർ ഉള്ള സി.ഗണേഷ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ 28 മാർക്കോടെ മൂന്നാം റാങ്ക് നേടി. ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ റിസർച്ച് സ്കോറും ഇന്റർവ്യൂ മാർക്കും ഇങ്ങനെയാണ്: പി.പി.പ്രകാശൻ, 206 – 26, എൻ.വി.മുഹമ്മദ് റാഫി 346–22, ഡി.റജികുമാർ 368.7– 21.

കണ്ണൂർ വിസി പ്രഫ. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ. ചിത്രം: മനോരമ

വിസി പ്രഫ.ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയതും പ്രിയയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകിയതും. ഇന്റർവ്യൂവിലെ പ്രകടനമാണു റാങ്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർവകലാശാല നൽകിയ വിശദീകരണം. സാങ്കേതികമായി ഇതു ശരിയാണു താനും. എന്നാൽ, ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഏറ്റവും കുറവ് റിസർച് സ്കോറുള്ള പ്രിയാ വർഗീസിനെ നിയമിക്കാനായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നൽകിയെന്നാണു ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആരോപണം. 15 വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയമുളള ജോസഫ് സ്കറിയയ്ക്ക് 30 മാർക്കും സി.ഗണേഷിന് 28 മാർക്കും നൽകിയതു പ്രിയയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകണമെന്നു നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു.

∙ ഇന്റർവ്യൂവിലെ മാർക്കിടൽ എങ്ങനെ?

ഗവേഷണം, പ്രസിദ്ധീകരണം, അധ്യാപന മികവ്, ഭാഷാമികവ്, മറ്റു വിഷയങ്ങളിലുള്ള അറിവ് എന്നിങ്ങനെ 5 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ മാർക്കിടുന്നത്. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 10ൽ ആണു മാർക്ക്. ആകെ 50 മാർക്ക്. ഈ 5 വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രിയയ്ക്ക് യഥാക്രമം 6, 7, 7, 7, 5 എന്നിങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ലഭിച്ചത്. 50ൽ ആകെ 32. ജോസഫ് സ്കറിയയ്ക്കാകട്ടെ 7, 7, 5, 7, 4. ആകെ 30 മാർക്ക്. 32 മാർക്കുമായി പ്രിയയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക്. കൂടുതൽ ഗവേഷണമികവും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമുള്ള ജോസഫ് സ്കറിയയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ, ഈ രണ്ടു വിഷയങ്ങളിലും എങ്ങനെ പ്രിയയ്ക്കു മാർക്കു ലഭിച്ചുവെന്നതാണു പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ചോദ്യം.

എതിർ വിഭാഗവും അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. വിവരാവകാശം തന്നെ അവരും ആയുധമാക്കി. ജോസഫ് സ്കറിയയ്ക്ക് ബിഎക്കും എംഎക്കും സെക്കൻഡ് ക്ലാസാണെന്നും ഒന്നാം റാങ്കുകാരിയായ പ്രിയയ്ക്ക് രണ്ടിലും 70% മാർക്കോടെ ഒന്നാം ക്ലാസുണ്ടെന്നുമുള്ള വിവരാവകാശ രേഖ അവർ പുറത്തുവിട്ടു. ജോസഫ് സ്കറിയ ബിഎ ഇക്കണോമിക്സുകാരനാണ്. ഡോ.പ്രിയ ബിഎക്കും എംഎക്കും പഠിച്ചത് മലയാളം. ജോസഫ് സ്കറിയ ദേശീയ യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (നെറ്റ്) പാസായിട്ടില്ല. പ്രിയയ്ക്ക് നെറ്റുണ്ട്, മികച്ച മാർക്കുമുണ്ട്. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജനടക്കം ഈ വാദങ്ങളും വിവരാവകാശ രേഖയുമായി പ്രിയയ്ക്കു വേണ്ടി രംഗത്തെത്തി.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദൂരദൃശ്യം. ചിത്രം: മനോരമ

ഇന്റർവ്യൂവിലെ പ്രകടനം മാത്രമാക്കി റാങ്ക് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെയും എണ്ണമൊക്കെ പ്രാഥമിക യോഗ്യതയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ എന്നും, ഗുണമേന്മയ്ക്കാണു മാർക്കിടുന്നതെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അന്തിമം എന്നാണു വാദമെന്നു ചുരുക്കം. ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ വിഡിയോ വിവരാവകാശ പ്രകാരമെടുത്ത്, പുറത്തുവിടണമെന്നു പ്രിയാ വർഗീസ് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ജോസഫ് സ്കറിയയ്ക്കും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്കും പുറമെ, യുജിസിയും കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തുകയാണ്. അതോടെ ഇത്തരം നൂലാമാലകൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അക്കാദമിക ലോകം. വിധി, പ്രിയയ്ക്കു പ്രതികൂലമായാൽ, മറ്റു പലരുടെയും അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും കോടതി കയറുമെന്നത് ഉറപ്പ്.

∙ ഇടപെടലുണ്ടായോ?

സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി, സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി എന്നിവയെല്ലാം യുജിസി ചട്ടങ്ങളും സർവകലാശാല ആക്ടും അനുസരിച്ചു തന്നെയാണു രൂപീകരിച്ചതെന്നും നടപടിക്രമങ്ങളിലൊന്നും ഒരു വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സർവകലാശാല ആവർത്തിക്കുന്നു.

∙ തുടരുമോ പ്രിയ കണ്ണൂരിൽ?

മലയാളപഠന വിഭാഗത്തിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ ആയി നിയമനം ലഭിച്ചാൽ, ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രിയ എത്രകാലം അധ്യാപന ജോലി തുടരുമെന്ന ചോദ്യവും പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അധ്യാപനത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഒന്നരവർഷമായി തൃശൂർ കേരള വർമ കോളജിൽ നിന്നു ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസി. ഡയറക്ടർ തസ്തികയിൽ പ്രിയ ജോലി ചെയ്യുമോ എന്നാണു ചോദ്യം. ഒരു വർഷത്തിലധികമായി അധ്യാപനേതരവും വിദ്യാർഥികളുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമില്ലാത്തതുമായ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രിയയ്ക്ക് അധ്യാപനത്തിൽ എത്രത്തോളം താൽപര്യമുണ്ടെന്നാണ് അവരുയർത്തുന്ന ചോദ്യം.

നാക് (നാഷനൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ) ഗ്രേഡിങ്ങിൽ കണ്ണൂർ പിന്നിലാകാൻ ഒരു കാരണം, സ്ഥിരം അധ്യാപകർ വേണ്ടത്രയില്ലെന്നതായിരുന്നു. തുടർന്ന്, സർവകലാശാല ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് 73 സ്ഥിരം തസ്തികകൾക്കു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയെടുത്തത്. സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്ന ശേഷം പ്രിയ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോയാൽ, ഈ തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തേണ്ടി വരും. അത്, ഗ്രേഡിങ്ങിനെ അടക്കം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

∙ പൊളിറ്റിക്കൽ എത്തിക്സ്

ഇത്രയും വിവാദത്തിനും വാഗ്വാദത്തിനും നിയമക്കുരുക്കുകളിലേക്കും നീങ്ങിയ നിയമനം, രണ്ടു വിഭാഗത്തിനും ഇപ്പോൾ ഊരാക്കുടുക്കാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിനാണു കൂടുതൽ തലവേദനയെന്നു മാത്രം. ഇനി, പിന്മാറാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനും വിസിക്കും പ്രിയയ്ക്കും. സ്വജനപക്ഷപാത ആരോപണത്തിലേക്കും വിവാദങ്ങളിലേക്കും നയിച്ച നിയമനത്തിന്റെ പിറകിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങണോ സിപിഎം എന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ എത്തിക്സിന്റെ പേരിൽ പിന്മാറിക്കൂടേ എന്നും നേരത്തേ തന്നെ ചോദ്യമുയർന്നതാണ്. മുൻ എംപി കൂടിയായ സിപിഎം നേതാവ് കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യയാണ് പ്രിയ വർഗീസ് എന്നതു തന്നെയാണ്, ചില ഇടതുപക്ഷക്കാർ കൂടി ഉയർത്തുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കാതൽ.

മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിലെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കേന്ദ്രം. ചിത്രം: മനോരമ

സിപിഎം നേതാവിന്റെ ഭാര്യ ആയത് അയോഗ്യതയാണോ, അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നീ മറുചോദ്യങ്ങളുമുയരുന്നുണ്ട്. വിവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും പ്രിയയെയും രാഗേഷിനെയും സിപിഎമ്മിനെയും മാത്രമല്ല, വിസിയെയും ലക്ഷ്യമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകിയതിനു പ്രത്യുപകാരമായാണു വിസിക്കു പുനർ നിയമനം നൽകിയതെന്നാണ് ആരോപണം. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കണ്ണൂർ വിസിക്കെതിരെ ക്രമക്കേട് ആരോപണം മാത്രമല്ല, വിസി ക്രിമിനൽ ആണെന്ന ആരോപണം വരെ ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വിസിയുടെ പുനർനിയമനം ഹൈക്കോടതിയിൽ 2 അധ്യാപകർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, ഹർജിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല ഗവർണറുടെ നിലപാട്. ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയും ചെയ്തു. വിസി പുനർനിയമനത്തിനെതിരെ സൂപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണു കെപിസിടിഎ നേതാക്കളായ ഡോ. പ്രേമചന്ദ്രൻ കീഴോത്തും ഡോ.ഷിനോ പി.ജോസും. ഇതിനു പുറമെ, വിസിയുടെ പ്രബന്ധങ്ങളിലെയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെയും ആവർത്തനങ്ങളും അവർ ചികഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

∙ വീറോടെ പ്രതിപക്ഷം

തലങ്ങും വിലങ്ങുമാണ് ആക്രമണം. സമീപകാലത്തൊന്നും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ കാര്യത്തിൽ സിപിഎം ഇത്ര പ്രതിരോധത്തിലായിട്ടില്ല. വിവാദങ്ങളെ കത്തിച്ചു നിർത്തുന്ന, വൈരനിര്യാതന ബുദ്ധിയോടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനം സിപിഎമ്മിന്റെ അതേ മാതൃകയിലാണ്. വാശിയിലും ആവേശത്തിലും തങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും പിറകിലല്ലെന്നു തെളിയിക്കുകയാണവർ. ഇടയ്ക്ക് പ്രസ്താവനകളുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഒപ്പമുള്ളതും അവർക്ക് ഊർജം പകരുന്നു. സിപിഎം പ്രയോഗിക്കുന്ന അടവുകൾ അവർക്കു നേരെത്തന്നെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുകയാണ്, സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും കെപിസിടിഎയുടെയും നീക്കങ്ങൾ. എതിരാളികളെ നാണംകെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും രേഖകളും പ്രസ്താവനകളുമായി അവർ കളംവാഴുകയാണ്.

വാദങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം കഴമ്പുണ്ടെന്നതൊക്കെ തെളിയാനിരിക്കുമ്പോഴും ഗവർണറുടെ പ്രസ്താവനകളും തീരുമാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ വിജയമായി അവർ ആഘോഷിക്കുന്നു. അതേസമയം, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജനൊഴിച്ചുള്ളവരാരും പ്രിയയുടെ നിയമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർവകലാശാലയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടില്ല. എസ്എഫ്ഐ അടക്കമുള്ള ഭരണപക്ഷ സംഘടനകൾ ബുധനാഴ്ച, സർവകലാശാലാ സംരക്ഷണ കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്നുണ്ട്.

