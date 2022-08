സ്കൂട്ടറിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണു; ദമ്പതികൾക്ക് പരുക്ക്

കോഴിക്കോട്∙ കൊടുവള്ളി വാവാട് ദേശീയപാതയിലെ കുഴിയിൽ വീണ് സ്കൂട്ടർ യാത്രികരായ ദമ്പതികൾക്ക് പരുക്ക്. വാവാട് ഇരുമോത്ത് പച്ചക്കറി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന വാവാട് പനപൊടിച്ചാലിൽ സലീമിനും ഭാര്യ സുബൈദയ്‌ക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 6.15നു വാവാട് വച്ചാണ് അപകടം.

ഈ ഭാഗത്ത് ദേശീയപാതയിൽ അങ്ങിങ്ങായി കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സുബൈദയുടെ ചികിത്സക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയാണ് കുഴിയിൽ വീണത്. സലീം താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. സുബൈദയ്ക്ക് കാലിന് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സുബൈദയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



English Summary: Scooter Passengers Injured after falling into a pothole on the National Highway