കഴുത്തിറക്കമുള്ള ബ്ലേസർ, മദ്യലഹരിയിൽ പാർട്ടി; സന, സദാചാരക്കാരുടെ നോട്ടപ്പുള്ളി

ഫിൻലൻഡിലെ തെരുവുകളിലും വീടുകളിലും പാർട്ടികളിലും എന്തിനുപറയുന്നു മലമുകളിൽ വരെ സ്ത്രീകൾ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. വെറുതെ നൃത്തം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിന്റെ വിഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ടാഗും ചെയ്യുന്നു. സ്വകാര്യ പാർട്ടിയിൽ ആ‌ടിപ്പാടുന്ന വിഡിയോ വൈറലായതിനെ പിന്നാലെ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഫിൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സന മാരിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ഫിന്നിഷ് സ്ത്രീകളുടെ ഈ ‘നൃത്ത ക്യാംപെയ്’നു തുടക്കമായത്. #SolidarityWithSanna എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ഫിൻലൻഡിൽ മാത്രമല്ല ആഗോളതലത്തിലും ട്രെൻഡിങ് ആകുകയാണ്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള രാജ്യമാണ് ഫിൻലൻഡ്. 2022 ൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പോടെ തയാറാക്കിയ വേൾഡ് ഹാപ്പിനസ് റിപ്പോ‍ർട്ടിൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം വർഷവും ഫിൻലൻഡാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലക്കുണ്ടോയെന്നാണ് സനയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യം. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലും പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് മറ്റാർക്കാണ് ഉള്ളതെന്നും അവർ ചോദിക്കുന്നു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് സന മാരിൻ. സ്വകാര്യ പാർട്ടിയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സന നൃത്തം ചെയ്തതിന്റെ വിഡിയോയാണ് പരസ്യമായത്. കറുത്ത ടാങ്ക് ടോപ്പും വെളുത്ത ജീൻസും ധരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും ഗാനമാലപിക്കുന്നതുമാണ് ഈ മാസം ഏഴിനു പുലർച്ചെ നാലു മണിക്കു ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോയിലുള്ളത്. ഇതോടെ എതിരാളികൾ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.

പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതു മുതൽ നിശാപാർട്ടികളോടുള്ള താൽപര്യത്തിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും വിമർശനത്തിന് ഇടയായിട്ടുള്ളയാളാണ് സന. എന്നാൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ മദ്യപാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്നും പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ അൽപം കൈവിട്ടു പോയത്. ഇതോടെ ലഹരിപരിശോധനയ്ക്കു വിധേയയാകാനും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനും സന നിർബന്ധിതയായി.

∙ ആരാണ് സന മാരിൻ?

‘ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ‘കൂളായ’ പ്രധാനമന്ത്രി... ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന അറിയപ്പെടുന്ന സന മാരിന് ഇങ്ങനെയും വിശേഷണങ്ങൾ അനവധിയാണ്. 2019 ഡിസംബറിൽ, 34–ാം വയസ്സിലാണ് സന ഫിൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് ആന്റി റിന്നേ രാജിവച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് സനയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

700 തപാൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനവും തുടർന്നുണ്ടായ സമരവുമാണ് റിന്നേയുടെ പുറത്താകലിനു കാരണം. ‌ഭരണമുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായ സെന്റർ പാർട്ടി, റിന്നേയിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ് നേതൃമാറ്റത്തിനു വഴിതെളിച്ചത്. റിന്നേയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഗതാഗത, വാർത്താ വിനിമയ മന്ത്രിയായിരുന്നു സന. ഫിൻലൻഡിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്.

അധികാരമേറ്റ് രണ്ടര വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഫിൻലൻഡും സനയും കടന്നുപോകുന്നത്. സന അധികാരമേറ്റ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ, ലോകം കോവിഡിന്റെ പിടിയിലായി. ഇതോടെ സനയുടെ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചു മുറുമുറുപ്പുകൾ ഉയർന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും ഫെബ്രുവരിയിൽ അയൽരാജ്യമായ റഷ്യ, യുക്രെയ്‌നിൽ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചതോടെ നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സനയുടെ മികവിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ഉയർന്നു.

20-ാം വയസ്സിലാണ് സനയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം. രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം ഫിൻലൻഡ് തലസ്ഥാനമായ ഹെൽസിങ്കിയുടെ വടക്കൻ നഗരമായ ടാംപെരെയിൽ കൗൺസിൽ സീറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുക മാത്രമല്ല, 27 വയസ്സുള്ള കൗൺസിൽ ലീഡറാവുകയും ചെയ്തു. ഫിൻലൻഡിലെ പ്രധാന ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ് പാട്ടിയിലൂടെ (എസ്ഡിപി) അതിവേഗമായിരുന്നു സനയുടെ വളർച്ച. 2015ൽ എംപിയായി. പിന്നീട് മന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്.

ഹെൽസിങ്കിയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ 1985ലാണ് സന മാരിന്റെ ജനനം. സനയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വേർപിരിഞ്ഞു. പിതാവിന്റെ അമിത മദ്യപാനമായിരുന്നു വിവാഹമോചനത്തിനു കാരണം. ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ അമ്മ അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്തി. തുടർന്നു കുടുംബം സാമ്പത്തിക പ്രതിന്ധിയിലായി. 15-ാം വയസ്സിൽ ബേക്കറിയിൽ ക്യാഷറായി ജോലി ലഭിച്ചതും ഹൈസ്കൂൾ കാലത്ത് പോക്കറ്റ് മണിക്കായി മാസികകൾ വിതരണം ചെയ്തതുമെല്ലാം സന മാരിൻ ഒരു ബ്ലോഗിൽ പിന്നീട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2015ൽ ഒരു ഫിന്നിഷ് വെബ്സൈറ്റിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, തന്റെ അമ്മ സ്വവർഗ ബന്ധത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തനിക്കു നേരിടേണ്ടി വന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളെക്കുറിച്ച് സന തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തുപറയാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ വളരെയധികം ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചെന്നും സന ആ അഭിമുഖത്തിൽ ഓർത്തെടുത്തു. എന്നാൽ അമ്മ പൂർണപിന്തുണ നൽകുകയും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്തതായും സന അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകുന്ന അവളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി സനയായിരുന്നു.

2020 ഓഗസറ്റിലായിരുന്നു സനയുടെ വിവാഹം. മാർക്കസ് റെയ്‌കോണാണ് സനയുടെ ഭർത്താവ്. 16 വർഷം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച ശേഷം, രണ്ടര വയസ്സുള്ള മകളെ സാക്ഷിയാക്കിയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മാംഗല്യം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, കോവിഡ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടി എന്നിവയെ തുടർന്ന് നാല് തവണ വിവാഹം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

∙ വിവാദങ്ങളുടെ തോഴി

പ്രധാനമന്ത്രിയായതു മുതൽ വിവാദങ്ങളും സന മാരിന്റെ പിന്നാലെയുണ്ട്. വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരിലും പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിലുമായിരുന്നു അവയിൽ പലതുമെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. 2020 ഒക്ടോബറിൽ ഒരു ഫിന്നിഷ് ഫാഷൻ മാഗസിന്റെ മുഖചിത്രം സനയായിരുന്നു. എന്നാൽ സന ധരിച്ച വസ്ത്രം ഏറെ വിമർശനത്തിനു വിധേയമായി. കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള കഴുത്തിറക്കം കൂടിയ ബ്ലേസറാണ് സന ധരിച്ചിരുന്നത്. ഇതാണ് സദാചാരക്കാരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. കഴുത്തിറക്കമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിന്നിഷ് വനിതകൾ അന്നും സനയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കഴുത്തിറക്കമുള്ള ബ്ലേസറിൽ സന മാരിൻ (ഇടത്). ഇതാണ് പിന്നീട് വിവാദമായത്.

പാർട്ടികളോടുള്ള സനയുടെ ഇഷ്ടം രഹസ്യമല്ല. സംഗീതോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ സന പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ്. കോവിഡ് രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടായതിനു പിന്നാലെ ഒരു ക്ലബ് സന്ദർശിച്ചതിന് 2021ൽ സനയ്ക്ക് മാപ്പു പറയേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ‘പാർട്ടി’ ആണ് സനയെ വിവാദത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ തന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ഒഴിവു സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് വിമർശകർക്കു സന മറുപടി നൽകിയത്. “സാധാരണ ജീവിതമുള്ള സാധാരണക്കാരിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെന്നു കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മദ്യം ഒഴികെ മറ്റൊരു ലഹരിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യുകയും പാടുകയും ചെയ്തു. അതു പൂർണ്ണമായും നിയമവിധേയമായ കാര്യങ്ങളാണ്.’’– സന വ്യക്തമാക്കി.

