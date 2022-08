സമാധാനത്തിന്റയും സന്തോഷത്തിന്റെയും നാടായാണ് പൊതുവെ ഭൂട്ടാനെ വിലയിരുത്താറുള്ളത്. സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥ അളക്കാൻ ജി‍ഡിപിക്ക് പകരം ജനങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയുടെ സൂചികയായ ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഹാപ്പിനസ് (ജിഎൻഎച്ച്) നടപ്പാക്കിയ രാജ്യം. 70 ശതമാനവും വനത്താൽ നിറഞ്ഞ നാടായതു കൊണ്ട് ലോകത്തിനു മുന്നേ നടന്ന് കാർബൺ ന്യൂട്രലായ രാജ്യം. തെളിഞ്ഞ ആകാശവും മലിനമാകാത്ത വായുവും നിറയെ നദികളുമുള്ള ഹിമാലയൻ രാജ്യം, സുന്ദരമായ റോഡുകളും ഹോൺ മുഴക്കാത്ത വാഹനങ്ങളും സിഗ്നൽ ലൈറ്റില്ലാത്ത കവലകളും യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ശാന്തമായ കഫേകളുമുള്ള തലസ്ഥാന നഗരം... ഭൂട്ടാനു വിശേഷണങ്ങൾ അനവധിയാണ്. എന്നാൽ അത്രയൊന്നും സമാധാനമില്ലാത്ത കാലത്തിലൂടെയും ഈ രാജ്യം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. 1980-കളുടെ ഒടുവിലും 1990–കളുടെ ആദ്യവുമായി, നേപ്പാളി വേരുകളുള്ള ഭൂട്ടാൻ വംശജർക്കെതിരെ അക്രമാസക്തമായ വംശീയ പ്രക്ഷോഭം നടന്നിരുന്നു. നേപ്പാളി വേരുകളുള്ളവർ കുടിയേറ്റക്കാരാണെന്ന വാദം ഉയർത്തിയും ഭൂട്ടാനില്‍ ബുദ്ധമതം ഔദ്യോഗിക മതമാക്കിയും ഭൂട്ടാനിലെ തനത് വസ്ത്രങ്ങളും ഭാഷയും മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും ഭരണകൂടം രംഗത്തു വന്നതോടെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേരെയാണ് പൗരത്വം റദ്ദാക്കി നേപ്പാളിലെ അഭയാർഥി ക്യാംപുകളിലേക്ക് അയച്ചത്. രണ്ടു ദശകത്തോളം ഈ ക്യാംപുകളിൽ കഴിഞ്ഞവരെ പിന്നീട് യുഎൻ ഇടപെട്ട് വിവിധ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടിയേറാൻ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വംശീയ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞതോടെ ജനാധിപത്യത്തിനായുള്ള ആവശ്യവും ഭൂട്ടാനിൽ ഉടലെടുത്തു. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അന്നത്തെ രാജാവ് പതിയെ ജനാധിപത്യ പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ 2000–ത്തിന്റെ പകുതിയോടെയാണ് ഭൂട്ടാനിൽ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതും സിവിലിയൻ ഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ വരുന്നതും. എങ്കിലും ഭൂട്ടാൻ സമൂഹത്തിന് രാജാവിനോട് ഇന്നും വലിയ ആദരവാണ്. അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കിയാണ് ഇന്നു രാജ്യത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

കോവിഡിനെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഭൂട്ടാൻ ഈ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ വിദേശികൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. വൻതോതിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ കുതിപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും (വലിയൊരു മാറ്റവും ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് വിശദമായി താഴെ വായിക്കാം). എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഭൂട്ടാൻ വീണ്ടും കടന്നു പോകുന്ന സമയം കൂടിയാണിത്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഭൂട്ടാൻ ഇന്ന് നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നം. ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഹിമാലയത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന് കഴിയുമോ എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും ഏറെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം, ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കേവലമായ ഒരു അയൽരാജ്യം മാത്രമല്ല, അടുത്തതായി വിഴുങ്ങാൻ വാ പിളർത്തി നിൽക്കുന്ന ചൈനയിൽനിന്ന് പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു സംരക്ഷിക്കേണ്ട തന്ത്രപ്രധാന മേഖല കൂടിയാണ്.

∙ ശ്രീലങ്ക, പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, നേപ്പാൾ, ഇപ്പോൾ ഭൂട്ടാനും

മേൽപ്പറഞ്ഞ ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ അയൽക്കാരാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലത് സാമ്പത്തികമായി തകർന്നടിയുകയും ചിലത് ആ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം അടുക്കൽ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തും സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചും വേരുപടർത്തുന്ന ചൈനയുമുണ്ട്. പൂർണമായി തകർന്നടിഞ്ഞ ശ്രീലങ്ക പതുക്കെ പിച്ചവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വരികയാണ്. അതിനിടെയാണ്, ലങ്കൻ തീരത്ത് ചൈനയുടെ ചാരക്കപ്പൽ നങ്കുരമിട്ട വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത്.

പാക്കിസ്ഥാൻ ആവട്ടെ, നിർദ്ദിഷ്ട ചൈന–പാക്കിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന അഞ്ച് നിർമാണ പദ്ധതികളുടെ ആകെ ചിലവിന്റെ 20 ശതമാനം നിത്യച്ചെലവിനായി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കടക്കെണിയിൽ വലയുന്ന ബംഗ്ലദേശ് ആവട്ടെ, 450 കോടി ഡോളർ ഐഎംഎഫിൽനിന്നും 100 കോടി ഡോളർ വീതം ലോകബാങ്കിൽ നിന്നും ഏഷ്യൻ ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിൽനിന്നും (എഡിബി) ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീലങ്കൻ മാതൃകയിൽ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം കുറഞ്ഞു വന്നതോടെ സ്വർണം അടക്കമുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലാത്തവയുടെ ഇറക്കുമതി നേപ്പാൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമായാണ് ഭൂട്ടാനും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജലവൈദ്യത പദ്ധതികളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി, വിവിധ ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതി, ടൂറിസം, വിദേശത്തുള്ളവർ നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന പണം (റെമിറ്റൻസ്) തുടങ്ങിയവയാണ് ഭൂട്ടാൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ല്. ഇതാണ് രാജ്യത്തിന് വിദേശനാണ്യം നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ‌ ജലവൈദ്യുതി കയറ്റുമതി ഒഴികെ എല്ലാ മേഖലകളും കോ‍വിഡിൽ തകർന്നു. അതോടൊപ്പം, കോവിഡിനു മുൻപ് വിദേശകടം 270 കോടി ഡോളർ ആയിരുന്നു കോവിഡിനു ശേഷം അത് 340 കോടി ഡോളറായി ഉയരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

∙ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമം, ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ തൽക്കാലം വേണ്ട

കോവിഡ് മൂലം രാജ്യം അടച്ചിടേണ്ടി വന്നതോടെ ടൂറിസം മേഖല പൂർണമായി ഇല്ലാതായി. അതോടൊപ്പം മറ്റ് മേഖലകളും തളർച്ചയിലായതാണ് ഭൂട്ടാൻ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി. ഇതിന്റെ ഫലമായി രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിൽ കുറവുണ്ടായി. അമേരിക്കൻ ഡോളറും ഇന്ത്യൻ രൂപയും ചേർന്നതാണ് ഭൂട്ടാന്റെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം. ഇത് 2021 ജൂലൈയിൽ 127 കോടി ഡോളർ ആയിരുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ 97 കോടി ഡോളർ ആയി കുറഞ്ഞതാണ് ഭൂട്ടാനും ശ്രീലങ്കയുടെ വഴിയേ ആണോ എന്ന സംശയം ഉയർത്തിയത്. എന്നാൽ ശ്രീലങ്കൻ തകർച്ചയുടെ അത്ര എത്തില്ലെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുമുള്ള നടപടികൾക്ക് ഭൂട്ടാൻ തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞു.

ഭൂട്ടാനിൽനിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യം. ചിത്രം: Upasana DAHAL / AFP

12 മാസത്തെ അവശ്യവസ്തു സാധനങ്ങൾക്കുള്ള കരുതൽ ശേഖരം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് ഭൂട്ടാൻ ഭരണഘടനയിടെ 14–ാം അനുച്ഛേദത്തിലെ ഏഴാം വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്നത്. അടുത്ത 14 മാസത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള വിദേശനാണ്യ ശേഖരം ഉണ്ടെന്ന് ഭൂട്ടാന്‍ അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുവഴി പ്രതിസന്ധി തത്കാലത്തേക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പുതിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്ന് സർക്കാരിനും വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ അല്ലാത്തവയുടെ ഇറക്കുമതി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക, വ്യാപാര കമ്മി (കയറ്റുമതി മൂല്യത്തേക്കാൾ ഇറക്കുമതി മൂല്യം കൂടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം) കുറയ്ക്കുക, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദേശനാണ്യ ശേഖരം പിടിച്ചു നിർത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്ക നടപടികളിലൂടെ ഭൂട്ടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

∙ 80 ശതമാനം വാഹനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽനിന്ന്

കരുതൽശേഖരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഭൂട്ടാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അടിയന്തര നടപടികളിൽ പ്രധാനം വാഹനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. ബുൾഡോസർ‌, ജെസിബി പോലുള്ള ഹെവി എർത്ത്മൂവിങ്‌ വാഹനങ്ങൾ, കാർഷിക വ‌‍ൃത്തിക്കുള്ളവ, 20,000 ഡോളറിൽ താഴെയുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിർത്തി വയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം. ഇതോടൊപ്പം, ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്കും ഇളവുണ്ട്. ആറു മാസത്തിനു ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കണോ എന്നു തീരുമാനിക്കും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം 8600–ഓളം വാഹനങ്ങൾ ഭൂട്ടാൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ ആറു മാസത്തിനിടയിൽ 3700 വാഹനങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. 2020–ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഭൂട്ടാൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വാഹനങ്ങളിൽ 80 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും 17 ശതമാനം ജപ്പാനിൽ നിന്നുമാണ്. അതേ സമയം, വാഹന ഇറക്കുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് വടക്കൻ ബംഗാളിനെ, പ്രത്യേകിച്ച് സിലിഗുഡിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭൂട്ടാനിലെ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സ്പെയർപാട്സുകൾ അടക്കമുള്ളവ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോവുന്നത്.

∙ സമൂലം തകർത്ത കോവിഡ്

അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇറക്കുമതിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഭൂട്ടാൻ. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകമായി മാനുഫാക്ചറിങ് മേഖല ജിഡിപിയിലേക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും സംഭാവന ചെയ്യുന്നില്ല. നിർമാണം, ഖനന, വൈദ്യുതി മേഖലകളാണ് വ്യവസായ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവന നൽകുന്നത്. ഇതിൽ ജലവൈദ്യുത നിർമാണവും ടൂറിസവുമാണ് ഭൂട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാർഗങ്ങള്‍. നിർമാണ, ഖനന, ടൂറിസം മേഖലകൾ കോവിഡ് വന്നതോട‌െ പൂർണമായി നിന്നു പോയി. ഇത് രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര ബിസിനസുകളെയും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമായി. ഈ പ്രതിസന്ധിയിലും ഭൂട്ടാൻ പിടിച്ചു നിന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നടക്കമുള്ള ഇറക്കുമതിയിലൂടെയായിരുന്നു.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ വർഷത്തെ ആറു മാസം മാത്രം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യമെന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ധനമന്ത്രി നാമ്ഗെയ് ഷെറിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതാണ് ഇറക്കുമതി കൂടാൻ കാരണം. 2020-ല്‍‌ ആകെ ഇറക്കുമതി 6663 കോടി എൻഗുൽത്രം (ഭൂട്ടാൻ കറൻസി – എൻയു) ആയിരുന്നത് 20121–ൽ 9022 കോടി എൻയു ആയി വർധിച്ചു. ഈ സമയത്തെ വ്യാപാരക്കമ്മിയാകട്ടെ 1800 കോടി എൻഗുൽത്രമിൽ നിന്ന് 3200 കോടി ആയി കൂടുകയും ചെയ്തു.

ഭ‍ൂട്ടാനിൽ ഏകദേശം 60,000–ത്തിനു മേൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളും എടിഎമ്മുകളുമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം. ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ വിനിമയം നടത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ഡോളറിനെ അപേക്ഷിച്ച് രൂപയുടെ മൂല്യം 80–ലെത്തിയത് ഭൂട്ടാൻ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയ്ക്കും തിരിച്ചടിയായി. അതോടൊപ്പം ഭൂട്ടാൻ കറൻസിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഡോളർ നിരക്ക് കൂടിയത് ഇന്ധന വർധനവിനും കാരണമായി. മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ കടം തിരിച്ചടവിനെയും ഇത് ബാധിച്ചു.

രാജ്യത്തിന് പുറത്തു ജീവിക്കുന്നവർ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന പണം വിദേശനാണ്യശേഖരത്തിൽ മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2020–ൽ 827 കോടി എൻയു ആയിരുന്നു വിദേശത്തു നിന്നുള്ള പണവരവ് എങ്കിൽ 2021–ൽ ഇത് 2.5 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ഭൂട്ടാനിലെ റോയൽ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ കണക്ക‌‌നുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ പണത്തിന്റെ അളവിൽ 50 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള പണത്തിൽ വരവിൽ കുറവുണ്ടായതാണ് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജനുവരിയിൽ 28.61 കോടി എൻയു ഭൂട്ടാനിലെത്തിയതിൽ 10.18 കോടി എൻയുവും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ്.

∙ ‘ഇറക്കുമതി നിർത്തി പ്രാദേശിക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കൂ’

നിലവിലെ നടപടികളിലൂടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം ഒരുപരിധി വരെ പിടിച്ചു നിർ‌ത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭൂട്ടാൻ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് അവശ്യവസ്തുക്കൾ അല്ലാത്തവയുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതി വിലക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തോടെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുക എന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നാണ് നാമ്ഗെയ് ഷെറിങ് പറയുന്നത്.

‘‘സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭീഷണി ഇല്ല എന്നു പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലല്ലെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേ സമയം, നാം സുരക്ഷിതരാണെന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല’’, എന്നായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ധനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി.

ലോകം മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയെ നേരിടാൻ തയാറായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞിരുന്നു. ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും നിയന്ത്രിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് വ്യാപാരക്കമ്മി കുറയ്ക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതിനു പകരം, പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാകുന്ന സാധനങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് ഇറക്കുമതി പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികളും ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും – ദശകങ്ങൾ നീണ്ട സൗഹൃദം

ഭൂട്ടാന്റെ സമ്പദ്‍ഘടനയും അതിന്റെ വൈദ്യുതോത്പാദനവുമായി അടുത്തു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂട്ടാൻ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്പന്നവും വൈദ്യുതിയാണ്. രാജ്യം ആകെ നടത്തുന്ന കയറ്റുമതിയുടെ 63 ശതമാനവും വൈദ്യുതിയാണ്. ഈ വൈദ്യുതിയിൽ 70 ശതമാനവും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ്. ഇന്ത്യ‌യിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി കയറ്റുമതി തന്നെയാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഭൂട്ടാന് ഉറപ്പാക്കാവുന്ന വരുമാന മാർഗങ്ങളിലൊന്ന്. 2020–ൽ വൈദ്യുതി കയറ്റുമതി നടന്നത് 37.34 കോടി ഡോളറിനാണ്.

1960–കളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാന്റെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ സാധ്യത കണ്ടെത്തുകയും ഇത് വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നിർമാണം തുടങ്ങിയ പല പദ്ധതികൾക്കും ധനസഹായമായും വായ്പയായും പണം അനുവദിച്ചത് ഇന്ത്യയാണ്. നിലവിൽ ഭൂട്ടാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ഇന്ത്യക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുകയും ബംഗ്ലദേശിന് ഇന്ത്യ വൈദ്യുതി വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂന്നു രാജ്യങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനകളും നടന്നു വരുന്നു. 2014–ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായതിനു പിന്നാലെ നരേന്ദ്ര മോദി ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

ഭൂട്ടാന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഇന്ത്യ എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ആഗോള വിപണിയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഗോതമ്പിന്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും കയറ്റുമതിക്ക് കേന്ദ്ര‍ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഭൂട്ടാന് അതിൽ ഇളവ് നൽകിയത് ഉദാഹരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഭൂട്ടാൻ സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം 5000 ടൺ ഗോതമ്പും 10,000 ടൺ പഞ്ചസാരയും ഇന്ത്യ ഈ ഹിമാലയൻ രാജ്യത്തിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഇഞ്ചി തുടങ്ങിയവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചതിനു പുറമെ നാനോ യൂറിയ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വൈദ്യുതി, വിവിധ ധാതുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 4351 കോടി എൻയു ആണ് ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് 2020–ൽ നടത്തിയ ആകെ കയറ്റുമതി. അതേ സമയം, പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങള്‍, വാഹനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സോയാബീൻ എണ്ണ തുടങ്ങി അവശ്യസാധനങ്ങൾ ഉള്‍പ്പടെ 5137 കോടി എൻയു ആണ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഈ സമയത്തു നടത്തിയ ഇറക്കുമതി. മലകളും വനങ്ങളും നിറഞ്ഞ, ഗതാഗത സൗകര്യം എളുപ്പമല്ലാത്ത വടക്കൻ അതിരിലുള്ള ചൈനയേക്കാൾ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തു കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ഭൂട്ടാന് ആശ്രയിക്കാവുന്നത്. കൽക്കത്ത തുറമുഖം വഴി വ്യാപാരവും നടത്താൻ സാധിക്കും.

∙ ഭൂട്ടാനിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും തലവേദന

അരുണാചൽ പ്രദേശ്, അസം, സിക്കിം, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 699 കി.മീ അതിർത്തി ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാനുമായി പങ്കിടുന്നുണ്ട്. ഭൂട്ടാന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾക്കും ഭൂട്ടാനിലെ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള വിപണി എന്ന നിലയ്ക്കും ഇന്ത്യ ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ശ്രീലങ്കയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകുലത ഉണ്ടാക്കുന്നതു പോലെ ഭൂട്ടാനിലെ പ്രശ്നങ്ങളും രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. സാമ്പത്തികവും വ്യാപാരസംബന്ധവുമായി ഇന്ത്യയെ ഏറെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് ഭൂട്ടാൻ. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപാര മേഖലയുടെ 50 ശതമാനവും ഇന്ത്യയുമായിട്ടാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപകരും ഇന്ത്യയാണ്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇടയാകുകയും ഇത് ചൈന മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യയുമായി സവിശേഷ ബന്ധം നിലനിർത്തുമ്പോൾ ചൈനയുമായുള്ളത് ന്യൂട്രൽ ബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് ഇടക്കാലത്ത് മാറ്റം വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായി ചൈനയ്ക്ക് 3500 കി.മീ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ ഉള്ളപ്പോൾ ഭൂട്ടാനുമായി ഉള്ളത് 480 കി.മീ ആണ്. ഏറെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഭൂട്ടാനും ചൈനയുമായി ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. അതിെന തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുവരികയാണ്. ഏറെക്കാലമായി ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഭൂട്ടാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൈന ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ വേഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ ദോക്‌ലാം എന്ന കീറാമുട്ടിയും ചൈനീസ് ഭീഷണിയും

ഇന്ത്യ–ചൈന–ഭൂട്ടാൻ എന്നീ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തികൾ ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് ദോക്‌ലാം. ഇതിന്റെ ഒൻപത് കിമീ അകലെയാണ് ചൈന അടുത്തിെട ഒരു ഗ്രാമം പണിതത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തങ്ങളുടേത് എന്ന് ഭൂട്ടാൻ അവകാശപ്പെടുകയും ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്ത പ്രദേശം കൂടിയാണിത്. ഇതിനു മുൻപ് 2017–ൽ ദോക്‌ലാമിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും നേർക്കുനേർ വന്ന സംഭവം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. രണ്ടു മാസത്തോളം ഈ സംഘർഷം നീണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. മേഖലയിൽ ചൈന നടത്തിയ റോ‍‍ഡ് നിർമാണമായിരുന്നു തർക്കത്തിന്റെ മൂലകാരണം. ഈ പ്രദേശം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കരമാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടുക്കു പോലെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സിലിഗുരി. ദോക്‌ലാമിൽ ചൈന ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചാൽ സിലിഗുരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ആ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എളുപ്പമാണ്.

ചിത്രം: AFP

ഇതിനു പിന്നാലെ 2019–ൽ ഭൂട്ടാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സാക്തെങ് വൈ‍ൽ‍ഡ്‍ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ പൊടുന്നനെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ചൈന കടന്നുവന്നതും ഇന്ത്യ സംശയത്തോടെയാണ് കണ്ടത്. ഇക്കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാന് സഹായവുമായി കൂടെനിന്നു. സാക്തെങ് വൈ‍ൽ‍ഡ്‍ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ചൈനീസ് മാപ്പുകളിൽ പോലും ഭൂട്ടാനിലാണെന്നാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇത്തരമൊരു വിഷയം മുന്നോട്ടുവച്ചത്, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയാനുള്ള ചൈനയുടെ വഴിയായാണു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

∙ ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ, ടൂറിസ്റ്റുകൾ: സൗഹൃദത്തിനും നീക്കം

ഭൂട്ടാനുമായി തർക്കമുള്ള അതിർത്തി മേഖലകളിലും യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കടുത്തും ‘മാതൃകാ ഗ്രാമങ്ങൾ’ നിർമിക്കുകയും ചൈനീസ് വംശജരെ അവിടെ കുടിയിരുത്തുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ് ‌ചൈനയുടെ തന്ത്രം. വൈകാതെ വ്യാപാരവും നിർമാണ പദ്ധതികളുമൊക്കയായി ഭൂട്ടാനിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാകുക എന്നതിനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഭൂട്ടാനിൽ ചൈനീസ് എംബസി തുറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ചെറുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഡല്‍ഹിയിലുള്ള എംബസിയാണ് ഭൂട്ടാനിലെ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. ചൈനയുമായി ഭൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരിടപാടും ഭീഷണിയായാണ് ഇന്ത്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾ ധാരാളമായി ഭൂട്ടാനിൽ വിറ്റഴിയുന്നുണ്ട്.

1950-ൽ ചൈന ടിബറ്റിനെ ഒപ്പം ചേർത്തപ്പോൾ മുതൽ ഇന്ത്യയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഭൂട്ടാൻ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. എന്നാൽ അതിർത്തി പങ്കിടുകയും ഏറെക്കുറെ ഒരേ സംസ്കാരവുമുള്ള ടിബറ്റുമായി അത്ര അടുപ്പവും കാണിക്കുന്നില്ല. ചൈന ടിബറ്റിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതോടെ ഭൂട്ടാൻ വംശജരിലും പേടി വർധിക്കുകയും സൈനികവും വ്യാപാരപരവുമായി ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൂടി വരികയും ചെയ്തു. പക്ഷേ കാര്യങ്ങളിൽ പതുക്കെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തേ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് ചൈനയുമായും സൗഹൃദത്തിൽ പോകാനാണ് ഭൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ അതിനു തെളിവ്. 2004–05 കാലഘട്ടത്തിൽ 500–നടുത്ത ചൈനക്കാരാണ് ഭൂട്ടാനിലെത്തിയതെങ്കിൽ 2015–ൽ 9399 ചൈനീസ് ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശിച്ചത്. 2019–ൽ 7353 പേരും. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഭൂട്ടാന്റെ ഇറക്കുമതിയും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. 3.03 കോടി ഡോളറിന്റെ ഇറക്കുമതിയാണ് 2020–ൽ ചൈനയിൽ നിന്നുണ്ടായത്. ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞാൽ 2019–ൽ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യവും ചൈനയാണ്.

∙ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒഴുകും, പക്ഷേ ഭൂട്ടാൻ കരുതലോടെ

ഭൂട്ടാൻ ജിഡിപിയുെട ആറു ശതമാനം ടൂറിസത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമാണ്. കോവിഡിെന ത‍ുടർന്ന് അടച്ചിട്ട ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 23–ന് ടൂറിസം മേഖല വീണ്ടും തുറക്കുകയാണ്. 50,000 പേരാണ് ടൂറിസം മേഖലയിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡിനു മുമ്പ്, 2019–ൽ 3,15,599 പേർ ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശിക്കുകയും 22.5 കോടി ഡോളർ ഇതുവഴി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. 90 ശതമാനം ഇടിവാണ് ടൂറിസം മേഖലയിലുണ്ടായത്. 29,812 പേർ 2020–ൽ ഭൂട്ടാനിലെത്തിയപ്പോൾ അതിൽ 22,298 പേരും ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു. ആ സമയത്തെ വരുമാനം 1.9 കോടി ഡോളറായി കുറയുകയും ചെയ്തു. ഇത്തവണ തുറക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥ ഇതിലൂടെ മെച്ചപ്പെടും എന്നാണ് ഭൂട്ടാൻ സർക്കാർ കരുതുന്നത്. അതേ സമയം, ടൂറിസം മേഖലയിൽ ചില കടുത്ത നടപടികളിലേക്കും രാജ്യം കടന്നുകഴിഞ്ഞു.

‌വിദേശനാണ്യ വരവ് കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയൊരു ടൂറിസം ലെവി നിയമം പാസാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭൂട്ടാൻ ഇത്തവണ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അതായത്, ഇനി മുതൽ ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒരു ദിവസം 200 ഡോളർ (15,000–16,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ) ‘സസ്റ്റെയ്നബിൾ ഡവലപ്മെന്റ് ഫീസ്’ (എസ്ഡിഎഫ്) ആയി നൽകണം. നേരത്തെ ഇത് 65 ഡോളറായിരുന്നു. യാത്ര, താമസം തുടങ്ങിയുള്ള ഇനങ്ങൾക്കായി ഈടാക്കിയിരുന്ന 200 ഡോളറിൽ നിന്ന് ഈ തുക കിഴിക്കുകയായിരുന്നു നേരത്തേ പതിവ്.

∙ ഇന്ത്യക്കാരും ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ടി വരും

ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലദേശ്, മാലദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ എസ്ഡിഎഫ് ഇനത്തിൽ 1200 രൂപ ഒരു ദിവസം നൽകിയാൽ മതിയാകും. നേരത്തേ ഈ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളെയും ഈ നികുതി നല്‍കുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ യാത്ര, താമസം തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ നൽകിയിരുന്ന 200 ഡോളറും ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളർ നൽകേണ്ടതില്ല. അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എസ്‍ഡിഎഫ് ആവശ്യമില്ല. ആറു വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് 600 രൂപ അടച്ചാൽ മതിയാവും. അതുപോലെ, ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുറവു യാത്ര ചെയ്യുന്ന കിഴക്കൻ ഭൂട്ടാനിലെ 11 ജില്ലകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും എസ്ഡ‍ിഎഫ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വരവ് കൂട്ടുകയാണു ലക്ഷ്യം.

ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലദേശ്, മാലദ്വീപ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് വീസ കൂടാതെ തന്നെ ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശിക്കാം. 2018–ൽ മാത്രം രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഭൂട്ടാനിലെത്തിയത്. കോവിഡിനു ശേഷം തുറക്കുന്നതോടെ ഭൂട്ടാൻ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെക്കൊണ്ട് നിറയുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത്രയും ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നതോടെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള മലിനീകരണം കൂടി കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ‌പുതിയ നിരക്ക് ഏർപ്പാടാക്കിയതോടെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ തള്ളിക്കയറ്റം കുറയ്ക്കാനും എന്നാൽ വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാതിരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭൂട്ടാൻ സർക്കാർ കരുതുന്നത്. അതിനൊപ്പം, ടൂറിസം മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ നികുതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം വിനിയോഗിക്കുമെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു.

