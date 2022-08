വിസി നിയമനത്തിൽ ഗവർണറുടെ അധികാരം കുറയ്ക്കുന്ന ബിൽ നിയമസഭയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ ഗവർണറുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ‘യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമങ്ങൾ (ഭേദഗതി) ബിൽ 2022’ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുവാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. യുജിസി നിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ് ബില്ലെന്നും ചാന്‍സലറുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം ബില്ലിനെ എതിർത്തു. ബിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടു.

സർവകലാശാലകളിലെ രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഗവർണർ പതിവാക്കിയതോടെയാണു നിലവിലെ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ബില്ലിൽ ഒപ്പിടില്ലെന്ന സൂചനകളാണ് ഇന്നലെ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്. ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിയമമാകില്ല.

യുജിസി ചട്ടത്തിനു വിരുദ്ധമല്ല ബില്ലെന്നു മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു പറഞ്ഞു. യുജിസി ചട്ടം 2018 അനുസരിച്ചു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ആരെന്നോ എത്രയെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സേർച്ച് കം സെലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചത്. ചാൻസലറുടെ പ്രതിനിധിയെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ചാൻസലറുടെ വിവേചനാധികാരം കുറയ്ക്കുന്നില്ല. സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ പ്രഗൽഭരും സർവകലാശാലയുമായോ കോളജുകളുമായോ ബന്ധമില്ലാത്തവരുമാകണം എന്നു മാത്രമേ യുജിസി ചട്ടം പറയുന്നുള്ളൂ എന്നും ആർ.ബിന്ദു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സഭയുടെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തടസ്സവാദമെന്നു നിയമന്ത്രി പി. രാജീവ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകൾ യുജിസി റെഗുലേഷൻ അനുസരിക്കണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല. നിയമ ഭേദഗതിക്കു നിയമസഭയ്ക്ക് അധികാരം ഉണ്ടെന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിയുള്ളതായും മന്ത്രി പി.രാജീവ് പറഞ്ഞു.

വിസി നിയമനത്തിനുള്ള സേർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ കൺവീനറെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഗവർണറുടെ അധികാരം ബില്ലിൽ ഒഴിവാക്കി. വിസിയുടെ പ്രായപരിധി 60ൽനിന്ന് 65 ആക്കി ഉയർത്തി. സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നയാളെ വിസിയാക്കാൻ സേർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ 2 സർക്കാർ പ്രതിനിധികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി.

ഗവർണറുടെയും സർവകലാശാലയുടെയും യുജിസിയുടെയും പ്രതിനിധികളാണു വിസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സേർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഈ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനെയും സർക്കാർ പ്രതിനിധിയെയും അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തി. നിലവിലുള്ള സേർച്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് ഐകകണ്ഠ്യേന ഒരു പേരോ, ഐകകണ്ഠ്യേന മൂന്നു പേരോ, മൂന്നു പേർക്കും പ്രത്യേക പേരോ സമർപ്പിക്കാനാകും.

സമിതിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചതോടെ സർക്കാരിനു താൽപര്യമുള്ള പേരുകൾ മാത്രമേ വിസി നിയമനത്തിനായി ഇനി ഗവർണർക്കു മുന്നിലെത്തൂ. അതിൽ‌നിന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഗവർണർ നിർബന്ധിതനാകും. സേർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും നിർദേശിക്കുന്ന മൂന്നു പേരിൽനിന്ന് ഒരാളെ ഗവർണർ വിസിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു ബില്ലിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം സേർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറെ തീരുമാനിക്കുന്നതു ഗവർണറാണ്. ഇനി മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനായിരിക്കും കൺവീനർ.

പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം കേരള, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലകളിൽ സെനറ്റിന്റെ പ്രതിനിധിക്കു പകരം സിൻഡിക്കറ്റ് പ്രതിനിധി വരും. സേർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് കോളജുകളുമായോ സർവകലാശാലകളുമായോ ബന്ധം പാടില്ലെന്നു ബില്ലിൽ പറയുന്നു. സേർച്ച് കമ്മിറ്റി മൂന്നു മാസത്തിനകം പേരുകൾ ഗവർണർക്കു നൽകണം. ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ കമ്മിറ്റിക്കു പേരുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു മാസം കൂടി സാവകാശം ലഭിക്കും. സേർച്ച് കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച പാനലിൽനിന്ന് ഗവർണർ ഒരു മാസത്തിനകം വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കണം.

