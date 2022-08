‘പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ മുഖസ്തുതിക്കാരുടെ താൽപര്യത്തിൽ’: രാജിവച്ച് കോൺഗ്രസ് വക്താവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവ് ജയ്‌വീർ ഷെർഗിൽ ബുധനാഴ്ച രാജിവച്ചു. ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തിന് അനുസരിച്ചല്ല പാർട്ടി, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നും മുഖസ്തുതി പറയുന്നവരുടെ സ്വാധീനത്തിലാണു പാർട്ടിയെന്നും ഷെർഗിൽ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കെഴുതിയ കത്തിൽ പറഞ്ഞു.

‘‘പാർട്ടിയിൽ നിലവിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ദീർഘവീക്ഷണവും ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെയും യുവാക്കളുടെയും അഭിലാഷത്തിന് ഉതകുന്നതല്ല. ജനങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു പറയുന്നതിൽ വേദനയുണ്ട്. പകരം മുഖസ്തുതി പറയുന്നവരുടെ താൽപര്യങ്ങളാണ് ഇവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. കൂടാതെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നത് നിരന്തരമായി അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു’’ – ഷെർഗിൽ കത്തിൽ പറയുന്നു.

‘‘കഴിഞ്ഞ എട്ടുവർഷമായി കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് ഞാനൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല, പകരം പാര്‍ട്ടിയിലേക്കു സംഭാവന ചെയ്തിട്ടേയുള്ളൂ. ഇന്ന് നേതൃത്വത്തോട് അടുപ്പമുള്ളവർക്കു മുന്നിൽ തലകുനിക്കാൻ സമ്മർദ്ദമേറുന്നു. ഇത് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പദവികളിൽനിന്നും രാജിവച്ചു. ഒരു വർഷമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാധ്‌ര എന്നിവരിൽനിന്നു സമയം തേടുന്നു. പക്ഷേ, ഓഫിസിൽപ്പോലും സ്വീകാര്യനല്ല’’ – രാജിവച്ചതിനുശേഷം വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് ഷെർഗിൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ വിളിക്കാൻ ഷെർഗിലിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പഞ്ചാബിൽനിന്നുള്ള അഭിഭാഷകനായ ഷെർഗിൽ യുവാക്കൾക്കിടയിലെ പ്രമുഖ മുഖമാണ്. മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളായ ഗുലാം നബി ആസാദ്, ആനന്ദ് ശർമ എന്നിവർ പദവികളിൽനിന്ന് രാജിവച്ചതിനു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ഷെർഗിലിന്റെ രാജിയും വരുന്നത്.

English Summary: Jaiveer Shergill resigns as Congress spokesman: 'It pains me to say that decision-making is...'