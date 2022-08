'ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ ദിവസം മാംസാഹാരം കഴിച്ചില്ല': വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ

ബെംഗളൂരു∙ മാംസാഹാരം കഴിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ചുള്ള ബിജെപിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യ. കുടകിലെ ബസവേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ ഒരിക്കലും മാംസം കഴിച്ചിട്ടില്ല, മാംസം കഴിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ മാംസം കഴിക്കുന്നതാണോ പ്രശ്നം? അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. ഞാൻ സസ്യാഹാരവും മാംസാഹാരവും കഴിക്കുന്നയാളാണ്. അതെന്റെ ശീലമാണ്. മാംസം കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഭക്ഷണശീലമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലർ മാംസം കഴിക്കാതെ പോകുന്നു, മറ്റുചിലർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകുന്നു. പലയിടത്തും ദേവതകൾക്ക് മാംസം നിവേദിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് മാംസം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്ത ബിജെപി അനാവശ്യമായി വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്.’–സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം,ഏത് ഭക്ഷണരീതിയും പിന്തുടരാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ മാംസം കഴിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബിഎസ് യെഡിയൂരപ്പയുടെ മകൻ ബിവൈ വിജേന്ദ്രയും തുറന്നടിച്ചു. താൻ എന്ത് ചെയ്താലും ബിജെപി തന്നെ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുകയാണെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

