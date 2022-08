കടിയേറ്റത് 1,47,287 പേർക്ക്, പേ വിഷ മരണം 18; പക്ഷേ, നായ്ക്കളെ പിടിക്കാൻ ഫണ്ടില്ല!

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് നായയുടെയും പൂച്ചയുടെയും കടിയേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനയെന്ന് സർക്കാര്‍ കണക്ക്. ജൂൺ മാസംവരെ 1,47,287 പേരാണ് നായയുടെ കടിയേറ്റ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിൽസ തേടിയത്. 18 പേരാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ പേ വിഷബാധയേറ്റു മരിച്ചത്. 2020ൽ അഞ്ചു മരണങ്ങളും 2021ൽ 11 മരണങ്ങളുമാണു സംഭവിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ചുലക്ഷത്തിലധികംപേർക്കു പൂച്ചയുടെയും നായയുടെയും കടിയേറ്റു.

നായ്ക്കളെ പിടിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതാണ് തെരുവു നായകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. നായകളെ പിടികൂടി വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിൽനിന്നു കുടുംബശ്രീക്ക് പിൻമാറേണ്ടി വന്നതും എണ്ണം കൂട്ടി. കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടിൽ വളർത്തിയ നായയെയും പൂച്ചയെയും കോവിഡിനുശേഷം ജോലിക്കുപോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉടമസ്ഥരിൽ പലരും തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതാണു കടിയേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമെന്നാണു തദ്ദേശ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നതതലയോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചത്.

തെരുവു നായ്ക്കളെ പിടിച്ചു വന്ധ്യംകരിച്ച്, പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ സ്ഥലത്തു വിടുകയാണു ചെയ്തിരുന്നത്. തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സർജറി ചെയ്യുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ ഡോക്ടർമാരും. ദേശീയ അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള നായ പിടുത്തക്കാരും സംഘടനകളുമാണു നായകളെ പിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ കുടുംബശ്രീയാണ് നായകളെ പിടിച്ചിരുന്നത്. അവർക്കു പട്ടിയെ പാർപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

കുടുംബശ്രീക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി നായയെ പിടിക്കാനുള്ള അംഗീകാരമില്ലെന്നു കാട്ടി മൃഗസ്നേഹികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ദേശീയ അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി ഇവർ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ അനിമൽ വെൽഫെയര്‍ ബോർഡ് മുന്നോട്ടുവച്ച നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ കുടുംബശ്രീക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ വന്ധ്യംകരണം ചെയ്യാമെങ്കിലും അതും മുന്നോട്ടുപോയില്ല.

