സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി പി. കെനിൽ സ്റ്റീഫൻ അന്തരിച്ചു

കഴക്കൂട്ടം∙ സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറിയും സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിൽ കൺട്രോളർ ഓഫ് റേഷനിങ്ങും ആയിരുന്ന ഫുഡ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു സമീപം ട്രാൻസിറ്റ് ഹൗസിൽ പി.കെനിൽ സ്റ്റീഫൻ (87) അന്തരിച്ചു. ‘മേവില്ല’ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ ചെറുകഥകളും ലേഖനങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്കാരം നാളെ കഴക്കൂട്ടം ഫാത്തിമ മാതാ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ. ഭാര്യ: പരേതയായ റിട്ട. തഹസിൽദാർ പി.കോർഡിയൽ. മക്കൾ: സെന്റ ജോയി (ആർബിഐ, മുംബൈ), ഫൈന ജസ്റ്റിൻ (സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വകുപ്പ്), ഷില്ലർ സ്റ്റീഫൻ (ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ, മലയാള മനോരമ). മരുമക്കൾ: ജോയി കുന്നേക്കാടൻ (കാലടി), ജസ്റ്റിൻ ജോസഫ് (സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്), ഷിജി.

