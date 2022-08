മലക്കം മറിഞ്ഞ് സർക്കാർ; ‘ലിംഗസമത്വ ഇരിപ്പിടം’ ഒഴിവാക്കി, പകരം ‘സ്കൂള്‍ അന്തരീക്ഷം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടില്‍ മലക്കം മറിഞ്ഞ് സര്‍ക്കാര്‍. നിലവിലുള്ള കരട് സമീപന രേഖയില്‍ സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തി. ‘ലിംഗസമത്വ ഇരിപ്പിടം’ എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കി പകരം ‘സ്കൂള്‍ അന്തരീക്ഷ’മെന്ന് മാറ്റം വരുത്തി. ലിംഗവ്യത്യാസമില്ലാതെ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തുന്നതിനെ ലീഗും കോണ്‍ഗ്രസും എതിര്‍ത്തിരുന്നു.

അതേസമയം, പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണ കരടില്‍ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള തീരുമാനം സ്വാഗതാര്‍ഹമാണെന്ന് സമസ്ത പ്രതികരിച്ചു. കൂടുതൽ മാറ്റം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Kerala Government Changes Its Stand On Gender Neutral Seating In Schools Amids Opposition Demand