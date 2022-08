‘ആക്രമണത്തിന് പാക്ക് കേണൽ 30,000 രൂപ നൽകി’: കശ്മീരിൽ പിടിയിലായ ഭീകരൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗറി ജില്ലയിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ഭീകരൻ പിടിയിലായതായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തിയ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങളിൽ രണ്ടു ഭീകരർ കുഴിബോംബ് പൊട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. പിടികൂടിയ ഭീകരൻ നൽകിയ മൊഴിയിൽ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ആക്രമിച്ചാൽ 30,000 പാക്കിസ്ഥാനി രൂപ പാക്ക് സൈന്യത്തിലെ കേണൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.

പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ കോട്‌ലി ജില്ലയിലുള്ള സബ്സ്കോട്ട് ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള തബാറക് ഹുസൈനെയാണു പിടികൂടിയത്. നേരത്തേ അതിർത്തി ലംഘിച്ചതിന് ഇയാളെ ഒരിക്കൽ പിടികൂടിയെങ്കിലും അന്ന് മാനുഷിക പരിഗണനവച്ച് വിട്ടയച്ചിരുന്നതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു. 2016ലായിരുന്നു സഹോദരനൊപ്പം സൈന്യം ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. 2017ൽ വിട്ടയച്ചു. ഇയാളുടെ കൈവശംനിന്ന് 30,000 പാക്കിസ്ഥാനി രൂപയും കണ്ടെടുത്തു. പാക്ക് ചാര സംഘടനയിലെ കേണൽ യൂനുസ് ചൗധരിയാണ് തന്നെ അയച്ചതെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 21ന് പുലർച്ചെയാണ് തബാറക്കിനെ പിടികൂടിയത്. അന്ന് നൗഷേര മേഖലയിലെ ഝംഘാർ സെക്ടറിൽ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കടുത്ത് ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം പട്രോളിങ്ങിനിറങ്ങിയ സൈനികർ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റിനോട് അടുത്തെത്തി അതിർത്തിയിലെ വേലി മുറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സൈനികരെ കണ്ടതിനു പിന്നാലെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഇയാൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട്ു നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തേക്കു തിരികെ ഓടിപ്പോയി. വനമേഖലയായതിനാൽ ഇവരെ തിരിച്ചറിയാനായില്ല. വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തിയ തബാറക്കിനെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 22ന് ലിയാം സെക്ടറിലും നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായി. ഇവിടെ കുഴിബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ടു ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.

